Automama открывает новый офис в Ростове-на-Дону

15 января офис продаж Automama в Ростове-на-Дону переезжает в один из лучших торгово-развлекательных комплексов «Горизонт». Здесь расположится современный офис продаж, промо-офис с возможностью покупки автомобиля онлайн и площадка с проверенными автомобилями.

По традиции новый офис предлагает современный и технологичный подход к покупке машины с пробегом. Здесь с помощью современных планшетов покупатель выбирает проверенный авто, рассчитывает ежемесячный платеж по кредиту и узнает о скидке при обмене.

Всех клиентов ждет неформальная и доброжелательную обстановка без навязчивых менеджеров по продажам. Персональные менеджерыAutomama помогают покупателям и предоставляют полную информацию об автомобилях, включая фото даже незначительных повреждений.

Новый офис в одном из самых популярных ТРК города позволит совместить покупку автомобиля и отдых всей семьей. В офисе Automamaоборудована детская зона, а каждого клиента ждет вкусный кофе.