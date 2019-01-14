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Автор: Максим Берёзкин
Automama открывает новый офис в Ростове-на-Дону
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15 января офис продаж Automama в Ростове-на-Дону переезжает в один из лучших торгово-развлекательных комплексов «Горизонт». Здесь расположится современный офис продаж, промо-офис с возможностью покупки автомобиля онлайн и площадка с проверенными автомобилями.
По традиции новый офис предлагает современный и технологичный подход к покупке машины с пробегом. Здесь с помощью современных планшетов покупатель выбирает проверенный авто, рассчитывает ежемесячный платеж по кредиту и узнает о скидке при обмене.
Всех клиентов ждет неформальная и доброжелательную обстановка без навязчивых менеджеров по продажам. Персональные менеджерыAutomama помогают покупателям и предоставляют полную информацию об автомобилях, включая фото даже незначительных повреждений.
Новый офис в одном из самых популярных ТРК города позволит совместить покупку автомобиля и отдых всей семьей. В офисе Automamaоборудована детская зона, а каждого клиента ждет вкусный кофе.
- Адрес: ТРК «Горизонт», пр. М. Нагибина, 32/2
- Телефон: 8 (800) 775-22-52
- Время работы: с 10:00 до 21:00, без выходных
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