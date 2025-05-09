Automobili Mignatta Rina: аналоговая баркетта из Италии с мощным атмосферным V8

Молодая компания Automobili Mignatta из итальянской провинции Пьемонт представила свою дебютную модель Rina, в которой собраны лучшие черты итальянских спорткаров 1960-х, а именно стильный и лёгкий двухместный кузов, мощный бензиновый двигатель и классно настроенное шасси.

Компанию Automobili Mignatta основал предприниматель Хосе Миньятта, первая модель названая в честь его бабушки Карерины и представляет собой лёгкую двухместную баркетту, то есть спорткар без крыши и лобового стекла — вместо него для водителя и единственного пассажира предусмотрены индивидуальные козырьки ветрозащиты.

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В основе кузова Рины лежит углепластиковые монокок собственной разработки, он весит всего 71 кг и имеет жёсткость на кручение свыше 10 000 Нм/градус. Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу». Внутри ажурных колёс с центральной гайкой крепления прячутся мощные вентилируемые дисковые тормоза Brembo, диаметр передних дисков — 360 мм (6-поршневые суппорты), задних — 350 мм (4-поршневые суппорты). Из вспомогательных систем есть гидроусилитель руля и ABS. Штатные шины — Pirelli P Zero Trofeo RS.

Под капотом установлен 5,0-литровый фордовский атмосферный V8 Coyote, доработанный итальянской компанией Italtecnica Engineering, его характеристики пока не раскрыты, но ожидается, что максимальная мощность будет на уровне 500 л.с., вся она передаётся на задние колёса через 6-ступенчатую МКП и самоблокирующийся дифференциал. С учётом того, что снаряженная масса Рины будет около 1000 кг, можно ожидать сумасшедшую разгонную динамику.

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В двухместном кокпите Рины, щедро декорированном углепластиком, нет сенсорных экранов — только аналоговые приборы: пять на щитке перед рулём плюс спидометр по центру передней панели, размеченный до 320 км/ч. Под спидометром разместился ряд классических тумблеров и три вращающиеся рукоятки системы микроклимата. Кожаная обивка кресел буквально наползает на центральный тоннель. В дверных картах есть глубокие ниши для гоночных шлемов.

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Automobili Mignatta планирует производить только по 30 экземпляров баркетты Rina в год. Заказы уже принимаются, цена — от 260 000 евро без учёта налогов, производство и поставки должны начаться в следующем году.