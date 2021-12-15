Партнерский материал
Как отмечают эксперты Авито Авто, изменения правил ввоза праворульных автомобилей в Россию, вступившие в силу в 2020 и в 2021 году, не помешали росту спроса и цен на такие модели на рынке автомобилей с пробегом.
Средняя стоимость праворульных автомобилей с пробегом в России по итогам прошедших трех кварталов 2021 года составила 286 000 рублей. Несмотря на то, что цена праворульных автомобилей выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,3%, такие модели по-прежнему стоят в среднем дешевле леворульных на 15,9%. Продажи праворульных автомобилей с пробегом в прошедшие три квартала 2021 года выросли на 38,9% по сравнению с 2020 годом.
«С июля 2020 года выросли пошлины на ввоз праворульных автомобилей из-за рубежа, а с июля 2021 года были усложнены требования по сертификации при ввозе таких автомобилей. Эти изменения по сути не затронули алгоритмы эксплуатации и перепродажи праворульных автомобилей, ввезенных в Россию ранее. С учетом общего тренда на повышение цен на авторынке, праворульные экземпляры с пробегом тоже дорожают, и владельцы таких авто могут воспользоваться моментом для выгодной продажи. Поскольку такие автомобили стоят в среднем дешевле леворульных, рост цен подталкивает потенциальных покупателей обратить внимание на такой вариант, несмотря на возможные сложности в будущем – например, при согласовании переоборудования транспортного средства», – отмечает Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики Авито Авто.
Самые популярные модели праворульных автомобилей: топ-10
По данным Авито Авто, первую строчку в рейтинге самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей с правым рулем по итогам прошедших трех кварталов 2021 года занимает Toyota Corolla. Средняя цена праворульных автомобилей этой модели составляет 170 000 рублей, а ее доля в продажах в сегменте превышает 2,5%.
На второй позиции – минивэн Toyota Alphard. Востребованность праворульных автомобилей этой модели с пробегом в 2021 году выросла: еще в 2020 году Toyota Alphard занимала седьмое место по востребованности в сегменте праворульных авто. Средняя цена праворульных автомобилей Toyota Alphard составляет 500 000 рублей – на 4,2% больше, чем в прошлом году.
Третье место в рейтинге наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом праворульных моделей занимает Toyota Mark II (средняя цена – 270 000 рублей), четвертое – Honda Fit (средняя цена – 325 000 рублей). Замыкает пятерку лидеров в сегменте Toyota Vitz со средней ценой в 281 000 рублей.
Самые продаваемые модели праворульных автомобилей с пробегом,
Авито Авто, вся Россия, I – III кварталы 2021 года
|
Бренд
|
Модель
|
Доля продаж в сегменте
|
Средняя цена (руб.)
|
Рост средней цены за год
|
Toyota
|
Corolla
|
2,73%
|
170 000
|
8,3%
|
Toyota
|
Alphard
|
2,00%
|
500 000
|
4,2%
|
Toyota
|
Mark II
|
1,95%
|
270 000
|
8,4%
|
Honda
|
Fit
|
1,79%
|
325 000
|
22,6%
|
Toyota
|
Vitz
|
1,68%
|
281 000
|
19,6%
|
Mazda
|
Demio
|
1,57%
|
180 000
|
12,5%
|
Toyota
|
Crown
|
1,51%
|
360 000
|
20,0%
|
Nissan
|
Sunny
|
1,34%
|
150 000
|
7,1%
|
Nissan
|
Leaf
|
1,28%
|
542 000
|
6,3%
|
Toyota
|
Camry
|
1,23%
|
170 000
|
21,4%
Не только на Дальнем Востоке и в Сибири: где наиболее активно покупают праворульные автомобили
В дальневосточных и сибирских регионах доля праворульных моделей на рынке автомобилей с пробегом в силу географических причин значительно выше, чем в среднем по стране.
Так, например, в Хабаровском крае доля праворульных авто в продажах на рынке автомобилей с пробегом по итогам прошедших трех кварталов 2021 года составила 86,77%, в Амурской области – 79,04%, в Якутии – 57,93%, в Иркутской области – 43,64%, а в Новосибирской области и Красноярском крае – 31,91% и 30,99% соответственно.
Однако более высокая, чем в среднем по стране, доля продаж праворульных автомобилей на рынке а/м с пробегом также зафиксирована в некоторых регионах Южного федерального округа. Например, в Краснодарском крае – 10,26%, а в Курганской области – 8,21%.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться