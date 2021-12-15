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Авито Авто: доля праворульных моделей на рынке автомобилей с пробегом растет

15.12.2021 20 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о продажах автомобилей с пробегом в России за первые три квартала 2021 года и определили долю праворульных моделей на рынке. Согласно результатам исследования, доля праворульных моделей на рынке автомобилей с пробегом в стране составила по итогам I – III кварталов 2021 года 6,82%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 1,59 процентных пунктов. В топ-3 самых популярных моделей праворульных автомобилей вошли Toyota Corolla, Toyota Alphard и Toyota Mark II.

 

Партнерский материал​

Как отмечают эксперты Авито Авто, изменения правил ввоза праворульных автомобилей в Россию, вступившие в силу в 2020 и в 2021 году, не помешали росту спроса и цен на такие модели на рынке автомобилей с пробегом.

Средняя стоимость праворульных автомобилей с пробегом в России по итогам прошедших трех кварталов 2021 года составила 286 000 рублей. Несмотря на то, что цена праворульных автомобилей выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,3%, такие модели по-прежнему стоят в среднем дешевле леворульных на 15,9%. Продажи праворульных автомобилей с пробегом в прошедшие три квартала 2021 года выросли на 38,9% по сравнению с 2020 годом.

«С июля 2020 года выросли пошлины на ввоз праворульных автомобилей из-за рубежа, а с июля 2021 года были усложнены требования по сертификации при ввозе таких автомобилей. Эти изменения по сути не затронули алгоритмы эксплуатации и перепродажи праворульных автомобилей, ввезенных в Россию ранее. С учетом общего тренда на повышение цен на авторынке, праворульные экземпляры с пробегом тоже дорожают, и владельцы таких авто могут воспользоваться моментом для выгодной продажи. Поскольку такие автомобили стоят в среднем дешевле леворульных, рост цен подталкивает потенциальных покупателей обратить внимание на такой вариант, несмотря на возможные сложности в будущем – например, при согласовании переоборудования транспортного средства», – отмечает Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики Авито Авто.

Самые популярные модели праворульных автомобилей: топ-10

По данным Авито Авто, первую строчку в рейтинге самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей с правым рулем по итогам прошедших трех кварталов 2021 года занимает Toyota Corolla. Средняя цена праворульных автомобилей этой модели составляет 170 000 рублей, а ее доля в продажах в сегменте превышает 2,5%.

На второй позиции – минивэн Toyota Alphard. Востребованность праворульных автомобилей этой модели с пробегом в 2021 году выросла: еще в 2020 году Toyota Alphard занимала седьмое место по востребованности в сегменте праворульных авто. Средняя цена праворульных автомобилей Toyota Alphard составляет 500 000 рублей – на 4,2% больше, чем в прошлом году.

Третье место в рейтинге наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом праворульных моделей занимает Toyota Mark II (средняя цена – 270 000 рублей), четвертое – Honda Fit (средняя цена – 325 000 рублей). Замыкает пятерку лидеров в сегменте Toyota Vitz со средней ценой в 281 000 рублей.

Самые продаваемые модели праворульных автомобилей с пробегом,

Авито Авто, вся Россия, I – III кварталы 2021 года

Бренд

Модель

Доля продаж в сегменте

Средняя цена (руб.)

Рост средней цены за год

Toyota

Corolla

2,73%

170 000

8,3%

Toyota

Alphard

2,00%

500 000

4,2%

Toyota

Mark II

1,95%

270 000

8,4%

Honda

Fit

1,79%

325 000

22,6%

Toyota

Vitz

1,68%

281 000

19,6%

Mazda

Demio

1,57%

180 000

12,5%

Toyota

Crown

1,51%

360 000

20,0%

Nissan

Sunny

1,34%

150 000

7,1%

Nissan

Leaf

1,28%

542 000

6,3%

Toyota

Camry

1,23%

170 000

21,4%

Не только на Дальнем Востоке и в Сибири: где наиболее активно покупают праворульные автомобили

В дальневосточных и сибирских регионах доля праворульных моделей на рынке автомобилей с пробегом в силу географических причин значительно выше, чем в среднем по стране.

Так, например, в Хабаровском крае доля праворульных авто в продажах на рынке автомобилей с пробегом по итогам прошедших трех кварталов 2021 года составила 86,77%, в Амурской области – 79,04%, в Якутии – 57,93%, в Иркутской области – 43,64%, а в Новосибирской области и Красноярском крае – 31,91% и 30,99% соответственно.

Однако более высокая, чем в среднем по стране, доля продаж праворульных автомобилей на рынке а/м с пробегом также зафиксирована в некоторых регионах Южного федерального округа. Например, в Краснодарском крае – 10,26%, а в Курганской области – 8,21%.

статистика праворульные авто

 

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