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По данным Авито Авто, средняя стоимость каждой из вошедших в топ наиболее востребованных моделей иномарок и отечественных автомобилей в январе-феврале 2021 года выросла как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и по сравнению с последними двумя месяцами 2020 года.
От Ford до BMW: самые востребованные на вторичном авторынке иномарки
Первую строчку в топе наиболее востребованных на вторичном авторынке иномарок по итогам января-февраля 2021 года занимает Ford Focus. Средняя цена автомобилей этой модели выросла по сравнению с концом прошлого года на 5,7% и составляет 307 000 рублей. Вторая позиция в рейтинге – у Hyundai Solaris со средней ценой 598 999 рублей (+6,0% за последние 2 месяца), а третью занимает KIA Rio со средней ценой 607 000 рублей (+4,8% за последние 2 месяца).
В рейтинге топ-10 пользующихся наибольшим спросом на вторичном авторынке иномарок заметны изменения. Так, например, KIA Rio в январе-феврале 2021 заняла третью строчку в рейтинге самых востребованных иномарок с пробегом, в то время как еще в конце 2020 года эта модель находилась на четвертой позиции. Renault Logan за последние 2 месяца также поднялся в топе на одну строчку, оказавшись по итогам января-февраля 2021 года на пятом месте. Chevrolet Niva поднялась с седьмого места на девятое.
Toyota Camry за последние 2 месяца, напротив, опустилась с третьего места на четвертое. Также на одну строчку вниз в рейтинге наиболее востребованных иномарок с пробегом за январь-февраль 2021 года опустились Mercedes-Benz E-класса (шестое место), Daewoo Nexia (восьмое место) и Volkswagen Polo (девятое место).
|
№
|
Бренд
|
Модель
|
Средняя цена (руб.)
|
Рост средней цены за последние 2 месяца
|
Изменение места в рейтинге за последние 2 месяца
|
1
|
Ford
|
Focus
|
370 000
|
5,7%
|
–
|
2
|
Hyundai
|
Solaris
|
598 999
|
6,0%
|
–
|
3
|
KIA
|
Rio
|
607 000
|
4,8%
|
+1
|
4
|
Toyota
|
Camry
|
1 249 000
|
16,8%
|
-1
|
5
|
Renault
|
Logan
|
309 000
|
8,4%
|
+1
|
6
|
Mercedes-Benz
|
E-класс
|
799 000
|
15,8%
|
-1
|
7
|
Chevrolet
|
Niva
|
330 000
|
4,8%
|
+2
|
8
|
Daewoo
|
Nexia
|
109 000
|
9,0%
|
-1
|
9
|
Volkswagen
|
Polo
|
609 000
|
10,7%
|
-1
|
10
|
BMW
|
5 серия
|
630 000
|
14,5%
|
–
Лидирует Priora: топ российских автомобилей по спросу на вторичном авторынке в начале 2021 года
Первое место в рейтинге наиболее востребованных на вторичном авторынке отечественных моделей по итогам января-февраля 2021 года занимает ВАЗ (LADA) Priora. Средняя стоимость этой модели по сравнению с концом 2020 года выросла на 6,2% и составляет 223 035 рублей.
На второй строчке – ВАЗ (LADA) 2114 Samara со средней ценой 117 000 рублей (+6,4% за последние 2 месяца), а третью позицию в топе занимает ВАЗ (LADA) Granta со средней ценой 343 024 рубля (+4,6% за последние 2 месяца).
|
№
|
Бренд
|
Модель
|
Средняя цена (руб.)
|
Рост средней цены за последние 2 месяца
|
Изменение места в рейтинге за последние 2 месяца
|
1
|
ВАЗ (LADA)
|
Priora
|
223 035
|
6,2%
|
–
|
2
|
ВАЗ (LADA)
|
2114 Samara
|
117 000
|
6,4%
|
–
|
3
|
ВАЗ (LADA)
|
Granta
|
343 024
|
4,6%
|
–
|
4
|
ВАЗ (LADA)
|
2107
|
60 000
|
0,0%
|
–
|
5
|
ВАЗ (LADA)
|
Kalina
|
198 000
|
4,2%
|
–
|
6
|
ВАЗ (LADA)
|
2110
|
75 000
|
7,1%
|
–
|
7
|
ВАЗ (LADA)
|
4x4 (Нива)
|
230 000
|
9,5%
|
–
|
8
|
ВАЗ (LADA)
|
2112
|
95 000
|
5,6%
|
–
|
9
|
ВАЗ (LADA)
|
2115 Samara
|
86 000
|
7,5%
|
–
|
10
|
ГАЗ
|
ГАЗель 3302
|
340 000
|
13,3%
|
+1
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