Статистика ×
  • Авито Авто: эксперты назвали самые популярные на вторичном авторынке иномарки и отечественные автомобили в начале 2021 года

Авито Авто: эксперты назвали самые популярные на вторичном авторынке иномарки и отечественные автомобили в начале 2021 года

12.03.2021 420 0 0

Эксперты Авито Авто выяснили, какие отечественные автомобили и какие иномарки стали самыми востребованными на вторичном авторынке в начале 2021 года. По данным сервиса, по итогам января-февраля рейтинг пользующихся наибольшим спросом на вторичном рынке иномарок возглавляет Ford Focus, на втором месте – Hyundai Solaris, на третьем – KIA Rio. Первую строчку в топе самых востребованных отечественных автомобилей с пробегом занимает ВАЗ (LADA) Priora, вторую – ВАЗ (LADA) 2114 Samara, а третью – ВАЗ (LADA) Granta.

 

Партнерский материал

По данным Авито Авто, средняя стоимость каждой из вошедших в топ наиболее востребованных моделей иномарок и отечественных автомобилей в январе-феврале 2021 года выросла как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и по сравнению с последними двумя месяцами 2020 года.

 От Ford до BMW: самые востребованные на вторичном авторынке иномарки

Первую строчку в топе наиболее востребованных на вторичном авторынке иномарок по итогам января-февраля 2021 года занимает Ford Focus. Средняя цена автомобилей этой модели выросла по сравнению с концом прошлого года на 5,7% и составляет 307 000 рублей. Вторая позиция в рейтинге – у Hyundai Solaris со средней ценой 598 999 рублей (+6,0% за последние 2 месяца), а третью занимает KIA Rio со средней ценой 607 000 рублей (+4,8% за последние 2 месяца).

В рейтинге топ-10 пользующихся наибольшим спросом на вторичном авторынке иномарок заметны изменения. Так, например, KIA Rio в январе-феврале 2021 заняла третью строчку в рейтинге самых востребованных иномарок с пробегом, в то время как еще в конце 2020 года эта модель находилась на четвертой позиции. Renault Logan за последние 2 месяца также поднялся в топе на одну строчку, оказавшись по итогам января-февраля 2021 года на пятом месте. Chevrolet Niva поднялась с седьмого места на девятое.

Toyota Camry за последние 2 месяца, напротив, опустилась с третьего места на четвертое. Также на одну строчку вниз в рейтинге наиболее востребованных иномарок с пробегом за январь-февраль 2021 года опустились Mercedes-Benz E-класса (шестое место), Daewoo Nexia (восьмое место) и Volkswagen Polo (девятое место).

Топ наиболее востребованных моделей иномарок на вторичном авторынке, январь-февраль 2020 г., Авито Авто 


Бренд


Модель


Средняя цена (руб.)

Рост средней цены за последние 2 месяца

Изменение места в рейтинге за последние 2 месяца

1

Ford

Focus

370 000

5,7%

2

Hyundai

Solaris

598 999

6,0%

3

KIA

Rio

607 000

4,8%

+1

4

Toyota

Camry

1 249 000

16,8%

-1

5

Renault

Logan

309 000

8,4%

+1

6

Mercedes-Benz

E-класс

799 000

15,8%

-1

7

Chevrolet

Niva

330 000

4,8%

+2

8

Daewoo

Nexia

109 000

9,0%

-1

9

Volkswagen

Polo

609 000

10,7%

-1

10

BMW

5 серия

630 000

14,5%

Лидирует Priora: топ российских автомобилей по спросу на вторичном авторынке в начале 2021 года

Первое место в рейтинге наиболее востребованных на вторичном авторынке отечественных моделей по итогам января-февраля 2021 года занимает ВАЗ (LADA) Priora. Средняя стоимость этой модели по сравнению с концом 2020 года выросла на 6,2% и составляет 223 035 рублей.

 На второй строчке – ВАЗ (LADA) 2114 Samara со средней ценой 117 000 рублей (+6,4% за последние 2 месяца), а третью позицию в топе занимает ВАЗ (LADA) Granta со средней ценой 343 024 рубля (+4,6% за последние 2 месяца).

Топ наиболее востребованных моделей отечественных автомобилей на вторичном авторынке, январь-февраль 2020 г., Авито Авто


Бренд


Модель


Средняя цена (руб.)

Рост средней цены за последние 2 месяца

Изменение места в рейтинге за последние 2 месяца

1

ВАЗ (LADA)

Priora

223 035

6,2%

2

ВАЗ (LADA)

2114 Samara

117 000

6,4%

3

ВАЗ (LADA)

Granta

343 024

4,6%

4

ВАЗ (LADA)

2107

60 000

0,0%

5

ВАЗ (LADA)

Kalina

198 000

4,2%

6

ВАЗ (LADA)

2110

75 000

7,1%

7

ВАЗ (LADA)

4x4 (Нива)

230 000

9,5%

8

ВАЗ (LADA)

2112

95 000

5,6%

9

ВАЗ (LADA)

2115 Samara

86 000

7,5%

10

ГАЗ

ГАЗель 3302

340 000

13,3%

+1

Россия статистика

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Шестеренки, мороз и вода: как устроен привод зеркал и как его можно (или нельзя) сломать Автомобильное зеркало заднего вида, которое умело регулироваться посредством нажатия водителем кнопок из салона, было впервые запатентовано в далеком 1975 году изобретателем, имя которого да... 359 1 2 12.03.2021
Статьи / Авто с пробегом Land Rover Defender с пробегом: тормоза боятся воды, а мотор 2,2 погибает из-за маслонасоса Из первой части обзора проблем бэушных Дефендеров мы узнали о множественных потенциальных проблемах кузова, который довольно интенсивно гниёт, особенно если машина активно ездит по бездоро... 1180 1 1 10.03.2021
Статьи / Авто недели Не Pajero Sport, зато почти не дешевеет: стоит ли покупать Mitsubishi L200 за миллион рублей В нашей стране пикап – зачастую автомобиль не только функциональный, но и имиджевый. Особенно если это какая-нибудь нетипичная Honda Ridgeline с несущим кузовом и независимыми подвесками по... 6359 8 1 09.03.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 123873 28 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 115460 30 19 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 69587 29 21 18.12.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings