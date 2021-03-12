Авито Авто: эксперты назвали самые популярные на вторичном авторынке иномарки и отечественные автомобили в начале 2021 года

Эксперты Авито Авто выяснили, какие отечественные автомобили и какие иномарки стали самыми востребованными на вторичном авторынке в начале 2021 года. По данным сервиса, по итогам января-февраля рейтинг пользующихся наибольшим спросом на вторичном рынке иномарок возглавляет Ford Focus, на втором месте – Hyundai Solaris, на третьем – KIA Rio. Первую строчку в топе самых востребованных отечественных автомобилей с пробегом занимает ВАЗ (LADA) Priora, вторую – ВАЗ (LADA) 2114 Samara, а третью – ВАЗ (LADA) Granta.

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По данным Авито Авто, средняя стоимость каждой из вошедших в топ наиболее востребованных моделей иномарок и отечественных автомобилей в январе-феврале 2021 года выросла как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и по сравнению с последними двумя месяцами 2020 года.

От Ford до BMW: самые востребованные на вторичном авторынке иномарки

Первую строчку в топе наиболее востребованных на вторичном авторынке иномарок по итогам января-февраля 2021 года занимает Ford Focus. Средняя цена автомобилей этой модели выросла по сравнению с концом прошлого года на 5,7% и составляет 307 000 рублей. Вторая позиция в рейтинге – у Hyundai Solaris со средней ценой 598 999 рублей (+6,0% за последние 2 месяца), а третью занимает KIA Rio со средней ценой 607 000 рублей (+4,8% за последние 2 месяца).

В рейтинге топ-10 пользующихся наибольшим спросом на вторичном авторынке иномарок заметны изменения. Так, например, KIA Rio в январе-феврале 2021 заняла третью строчку в рейтинге самых востребованных иномарок с пробегом, в то время как еще в конце 2020 года эта модель находилась на четвертой позиции. Renault Logan за последние 2 месяца также поднялся в топе на одну строчку, оказавшись по итогам января-февраля 2021 года на пятом месте. Chevrolet Niva поднялась с седьмого места на девятое.

Toyota Camry за последние 2 месяца, напротив, опустилась с третьего места на четвертое. Также на одну строчку вниз в рейтинге наиболее востребованных иномарок с пробегом за январь-февраль 2021 года опустились Mercedes-Benz E-класса (шестое место), Daewoo Nexia (восьмое место) и Volkswagen Polo (девятое место).

Топ наиболее востребованных моделей иномарок на вторичном авторынке, январь-февраль 2020 г., Авито Авто



№

Бренд

Модель

Средняя цена (руб.) Рост средней цены за последние 2 месяца Изменение места в рейтинге за последние 2 месяца 1 Ford Focus 370 000 5,7% – 2 Hyundai Solaris 598 999 6,0% – 3 KIA Rio 607 000 4,8% +1 4 Toyota Camry 1 249 000 16,8% -1 5 Renault Logan 309 000 8,4% +1 6 Mercedes-Benz E-класс 799 000 15,8% -1 7 Chevrolet Niva 330 000 4,8% +2 8 Daewoo Nexia 109 000 9,0% -1 9 Volkswagen Polo 609 000 10,7% -1 10 BMW 5 серия 630 000 14,5% –

Лидирует Priora: топ российских автомобилей по спросу на вторичном авторынке в начале 2021 года

Первое место в рейтинге наиболее востребованных на вторичном авторынке отечественных моделей по итогам января-февраля 2021 года занимает ВАЗ (LADA) Priora. Средняя стоимость этой модели по сравнению с концом 2020 года выросла на 6,2% и составляет 223 035 рублей.

На второй строчке – ВАЗ (LADA) 2114 Samara со средней ценой 117 000 рублей (+6,4% за последние 2 месяца), а третью позицию в топе занимает ВАЗ (LADA) Granta со средней ценой 343 024 рубля (+4,6% за последние 2 месяца).



Топ наиболее востребованных моделей отечественных автомобилей на вторичном авторынке, январь-февраль 2020 г., Авито Авто