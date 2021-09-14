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  • Авито Авто: эксперты рассказали, на какую иномарку больше всего вырос спрос на вторичном авторынке

Авито Авто: эксперты рассказали, на какую иномарку больше всего вырос спрос на вторичном авторынке

14.09.2021 924 0 1

По данным Авито Авто, спрос на иномарки на вторичном рынке за первые 8 месяцев 2021 года вырос на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активнее всего россияне интересовались Volkswagen Polo – спрос на эту модель за год вырос на 38%. Средняя стоимость подержанного Volkswagen Polo в стране по итогам 8 месяцев составила 615 000 рублей (рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой), увеличившись на 31% по сравнению с январем-августом 2020 года.

 

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По итогам первых 8 месяцев 2021 года средняя стоимость иномарок на вторичном рынке выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22%, составив 550 000 рублей.

В некоторых регионах средняя цена автомобилей зарубежных производителей выросла больше, чем в среднем по стране. В частности, самый заметный рост средних цен на вторичном рынке в период с января по август 2021 был зафиксирован в Санкт-Петербурге (+40%), Новосибирске (+40%), Москве (+37%), Казани (+27%) и Калининграде (+27%).

От Ford Focus до Volkswagen Passat: самые востребованные на вторичном авторынке иномарки

Согласно данным Авито Авто, по итогам января-августа 2021 рейтинг пользующихся наибольшим спросом на вторичном рынке иномарок возглавляет Ford Focus, на который приходится 3,68% в общей структуре спроса на иномарки. Средняя цена подержанной модели составляет 380 000 рублей (+12% по сравнению с прошлым годом). 

На второй строчке по популярности у россиян – Hyundai Solaris, средняя цена которого в период с января по август 2021 выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 613 974 рублей.

Третью строчку в топе самых востребованных иномарок с пробегом занимает Kia Rio  со средней ценой 619 997 рублей (+19,5%).

Четвертое и пятое места занимают Toyota Camry и Renault Logan со средней ценой 1 300 000 рублей и 305 001 рублей соответственно.

В топ-10 по России вошли также модели Daewoo Nexia, Volkswagen Polo, Mercedes-Benz E-класс, BMW 5 серия, Volkswagen Passat.

Топ наиболее востребованных моделей иномарок на вторичном авторынке, январь-август 2021 г., Авито Авто



Бренд

Модель

Изменение 
места
в рейтинге за 
последний год
Средняя цена
(руб.)
Рост средней цены
за год
1FordFocus0380 00012,1%
2HyundaiSolaris0613 97422,8%
3KiaRio1619 99719,5%
4ToyotaCamry- 11 300 00044,4%
5RenaultLogan0305 00117,3%
6DaewooNexia0103 0003,0%
7VolkswagenPolo+ 2615 00330,9%
8Mercedes-BenzE-класс- 1809 89824,6%
9BMW5 серия- 1650 00020,4%
10VolkswagenPassat1294 9877,3%

Россия статистика

 

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