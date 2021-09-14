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По итогам первых 8 месяцев 2021 года средняя стоимость иномарок на вторичном рынке выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22%, составив 550 000 рублей.
В некоторых регионах средняя цена автомобилей зарубежных производителей выросла больше, чем в среднем по стране. В частности, самый заметный рост средних цен на вторичном рынке в период с января по август 2021 был зафиксирован в Санкт-Петербурге (+40%), Новосибирске (+40%), Москве (+37%), Казани (+27%) и Калининграде (+27%).
От Ford Focus до Volkswagen Passat: самые востребованные на вторичном авторынке иномарки
Согласно данным Авито Авто, по итогам января-августа 2021 рейтинг пользующихся наибольшим спросом на вторичном рынке иномарок возглавляет Ford Focus, на который приходится 3,68% в общей структуре спроса на иномарки. Средняя цена подержанной модели составляет 380 000 рублей (+12% по сравнению с прошлым годом).
На второй строчке по популярности у россиян – Hyundai Solaris, средняя цена которого в период с января по август 2021 выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 613 974 рублей.
Третью строчку в топе самых востребованных иномарок с пробегом занимает Kia Rio со средней ценой 619 997 рублей (+19,5%).
Четвертое и пятое места занимают Toyota Camry и Renault Logan со средней ценой 1 300 000 рублей и 305 001 рублей соответственно.
В топ-10 по России вошли также модели Daewoo Nexia, Volkswagen Polo, Mercedes-Benz E-класс, BMW 5 серия, Volkswagen Passat.
Топ наиболее востребованных моделей иномарок на вторичном авторынке, январь-август 2021 г., Авито Авто
|№
|Бренд
|Модель
Изменение
места
в рейтинге за
последний год
Средняя цена
(руб.)
Рост средней цены
за год
|1
|Ford
|Focus
|0
|380 000
|12,1%
|2
|Hyundai
|Solaris
|0
|613 974
|22,8%
|3
|Kia
|Rio
|1
|619 997
|19,5%
|4
|Toyota
|Camry
|- 1
|1 300 000
|44,4%
|5
|Renault
|Logan
|0
|305 001
|17,3%
|6
|Daewoo
|Nexia
|0
|103 000
|3,0%
|7
|Volkswagen
|Polo
|+ 2
|615 003
|30,9%
|8
|Mercedes-Benz
|E-класс
|- 1
|809 898
|24,6%
|9
|BMW
|5 серия
|- 1
|650 000
|20,4%
|10
|Volkswagen
|Passat
|1
|294 987
|7,3%
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