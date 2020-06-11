Авито Авто и АВТОСТАТ: эксперты рассказали, как дилеры адаптировались к условиям самоизоляции

К середине апреля, ставшего первым месяцем самоизоляции в большинстве регионов России, автодилеры вторичного рынка адаптировались к новым условиям и смогли наладить онлайн-продажи. Согласно результатам совместного исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Авито Авто, в апреле работали 82% дилерских центров, а в мае после смягчения ограничений в некоторых регионах доля выросла до 95%.

В рамках исследования проводился телефонный опрос дилеров, регулярно размещающих объявления на платформе Авито Авто. В нем приняли участие более 1000 официальных и независимых дилеров подержанных автомобилей из 14 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ижевска, Уфы, Краснодара, Самары и других. На момент исследования ими было размещено суммарно порядка 40 000 объявлений на Авито Авто.

Как показал опрос, в середине апреля 82% российских автодилеров работали и продавали автомобили онлайн, и только 18% центров приостановили продажи. К середине мая, после снятия ограничений на работу автосалонов в ряде регионов, уже 95% опрошенных дилеров сообщили, что работают. В Москве и Санкт-Петербурге, где в мае продолжал действовать запрет на работу автосалонов, доля закрытых дилерских центров закономерно оказалась выше, чем по стране и составила 10%.

Работа дилеров во время самоизоляции: региональная специфика

В апреле, ставшем первым месяцем самоизоляции, доля приостановивших продажи продажи дилеров оказалась наиболее высокой в Москве (35% опрошенных в регионе дилеров), Самаре (23% опрошенных в регионе дилеров), Краснодаре (21% опрошенных в регионе дилеров) и Уфе (21% опрошенных в регионе дилеров). В Набережных Челнах, Челябинске и Ижевске в апреле приостанавливали работу менее 10% опрошенных региональных дилеров, а в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани – 13%, 14% и 15% – соответственно.

Согласно результатам опроса, в мае больше всего дилерских центров оставались закрыты в Краснодаре (11%), Москве (10%) и Санкт-Петербурге (10%). В Ростове-на-Дону, Перми и Нижнем Новгороде доля закрытых дилерских центров в мае составила от 2% до 5%. Представители всех участвовавших в исследовании дилерских центров Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Самары, Тольятти, Уфы и Челябинска в мае сообщили, что работают.

Общение через мессенджеры, детальные фотоотчеты, доставка автомобилей: какой сервис дилеры предложили клиентам в условиях пандемии

Из дилеров, продолжавших работу в апреле, более половины (60%) предлагали покупателям общаться через мессенджеры, самыми популярными оказались WhatsApp и Viber. К маю доля дилеров, готовых к онлайн-коммуникации с покупателями выросла до 73%.

Детальные фото- и видеоотчеты по автомобилям в апреле присылали клиентам порядка 60% дилеров, а в мае – уже 70%. Наладить механизм доставки автомобиля покупателю к середине апреля уже удалось 15% опрошенных дилеров, но в мае доля предлагающих такой сервис снизилась до 11%.

Почти 60% официальных дилеров в апреле оказались готовы предложить покупателям дистанционное оформление кредита на подержанный автомобиль, но в мае многие возобновили очный формат, и только 38% сохранили сервис по удаленному оформлению кредита.

Официальные дилеры автомобилей с пробегом оказались в целом подготовлены к удаленной работе немного лучше, чем независимые: доля использовавших мессенджеры для общения с клиентами, организовавших доставку автомобиля покупателю и предложивших дистанционное оформление кредита среди них по результатам опроса оказалась выше.

Также стоит отметить, что в третьей декаде мая был проведен очередной этап исследования, посвященный адаптации дилеров к работе в условиях продления режима самоизоляции. Его результаты станут доступны в ближайшее время.

«Безусловно, введение режима самоизоляции поставило автодилеров в непростые условия и стало настоящим испытанием для их бизнеса. Пандемия стала мощным катализатором тренда на цифровизацию авторынка. Теперь у покупателей автомобилей будет все больше ожиданий от онлайн-опыта и его бесшовной интеграции с офлайн-шагами. Авито Авто видит своей задачей сделать переход к новому формату максимально комфортным как для покупателей, так и для продавцов. Чтобы способствовать цифровизации рынка, мы развиваем широкую линейку профессиональных инструментов, охватывающую все бизнес-потребности от продвижения до проверки истории автомобиля», – отмечает Кирилл Вотяков, руководитель категории Авито Автомобили.

Сервис Авито Авто со своей стороны в течение апреля и мая оказывал меры поддержки профессиональным продавцам во всех регионах России. Скидки и специальные условия для размещения и продвижения объявлений были доступны дилерам всех категорий транспорта. Подробности по ссылке.