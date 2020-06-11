Авто и общество ×
  • Авито Авто и АВТОСТАТ: эксперты рассказали, как дилеры адаптировались к условиям самоизоляции

Авито Авто и АВТОСТАТ: эксперты рассказали, как дилеры адаптировались к условиям самоизоляции

11.06.2020 59 0 0

К середине апреля, ставшего первым месяцем самоизоляции в большинстве регионов России, автодилеры вторичного рынка адаптировались к новым условиям и смогли наладить онлайн-продажи. Согласно результатам совместного исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Авито Авто, в апреле работали 82% дилерских центров, а в мае после смягчения ограничений в некоторых регионах доля выросла до 95%. 

 

В рамках исследования проводился телефонный опрос дилеров, регулярно размещающих объявления на платформе Авито Авто. В нем приняли участие более 1000 официальных и независимых дилеров подержанных автомобилей из 14 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ижевска, Уфы, Краснодара, Самары и других. На момент исследования ими было размещено суммарно порядка 40 000 объявлений на Авито Авто.

Как показал опрос, в середине апреля 82% российских автодилеров работали и продавали автомобили онлайн, и только 18% центров приостановили продажи. К середине мая, после снятия ограничений на работу автосалонов в ряде регионов, уже 95% опрошенных дилеров сообщили, что работают. В Москве и Санкт-Петербурге, где в мае продолжал действовать запрет на работу автосалонов, доля закрытых дилерских центров закономерно оказалась выше, чем по стране и составила 10%.

Работа дилеров во время самоизоляции: региональная специфика

В апреле, ставшем первым месяцем самоизоляции, доля приостановивших продажи продажи дилеров оказалась наиболее высокой в Москве (35% опрошенных в регионе дилеров), Самаре (23% опрошенных в регионе дилеров), Краснодаре (21% опрошенных в регионе дилеров) и Уфе (21% опрошенных в регионе дилеров). В Набережных Челнах, Челябинске и Ижевске в апреле приостанавливали работу менее 10% опрошенных региональных дилеров, а в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани – 13%, 14% и 15% – соответственно.

Согласно результатам опроса, в мае больше всего дилерских центров оставались закрыты в Краснодаре (11%), Москве (10%) и Санкт-Петербурге (10%). В Ростове-на-Дону, Перми и Нижнем Новгороде доля закрытых дилерских центров в мае составила от 2% до 5%. Представители всех участвовавших в исследовании дилерских центров Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Самары, Тольятти, Уфы и Челябинска в мае сообщили, что работают.

Общение через мессенджеры, детальные фотоотчеты, доставка автомобилей: какой сервис дилеры предложили клиентам в условиях пандемии

Из дилеров, продолжавших работу в апреле, более половины (60%) предлагали покупателям общаться через мессенджеры, самыми популярными оказались WhatsApp и Viber. К маю доля дилеров, готовых к онлайн-коммуникации с покупателями выросла до 73%.

Детальные фото- и видеоотчеты по автомобилям в апреле присылали клиентам порядка 60% дилеров, а в мае – уже 70%. Наладить механизм доставки автомобиля покупателю к середине апреля уже удалось 15% опрошенных дилеров, но в мае доля предлагающих такой сервис снизилась до 11%.

Почти 60% официальных дилеров в апреле оказались готовы предложить покупателям дистанционное оформление кредита на подержанный автомобиль, но в мае многие возобновили очный формат, и только 38% сохранили сервис по удаленному оформлению кредита.

Официальные дилеры автомобилей с пробегом оказались в целом подготовлены к удаленной работе немного лучше, чем независимые: доля использовавших мессенджеры для общения с клиентами, организовавших доставку автомобиля покупателю и предложивших дистанционное оформление кредита среди них по результатам опроса оказалась выше.

Также стоит отметить, что в третьей декаде мая был проведен очередной этап исследования, посвященный адаптации дилеров к работе в условиях продления режима самоизоляции. Его результаты станут доступны в ближайшее время.

«Безусловно, введение режима самоизоляции поставило автодилеров в непростые условия и стало настоящим испытанием для их бизнеса. Пандемия стала мощным катализатором тренда на цифровизацию авторынка. Теперь у покупателей автомобилей будет все больше ожиданий от онлайн-опыта и его бесшовной интеграции с офлайн-шагами. Авито Авто видит своей задачей сделать переход к новому формату максимально комфортным как для покупателей, так и для продавцов. Чтобы способствовать цифровизации рынка, мы развиваем широкую линейку профессиональных инструментов, охватывающую все бизнес-потребности от продвижения до проверки истории автомобиля», – отмечает Кирилл Вотяков, руководитель категории Авито Автомобили.

Сервис Авито Авто со своей стороны в течение апреля и мая оказывал меры поддержки профессиональным продавцам во всех регионах России. Скидки и специальные условия для размещения и продвижения объявлений были доступны дилерам всех категорий транспорта. Подробности по ссылке.

Россия авторынок авто и общество

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Электромобиль В отчёте Tesla сказано, что Porsche Taycan – очень неэффективный электромобиль. Так ли это? Программные документы автомобильных компаний зачастую изобилуют спорными утверждениями. Не стал исключением и опубликованный на этой неделе на сайте Tesla «Отчёт о влиянии за 2019 год» (Impa... 515 3 4 11.06.2020
Статьи / Авто с пробегом Land Rover Discovery 2 с пробегом: течи отовсюду и не такая уж страшная электрика Шутки про владельцев Ленд Роверов и потенциальную ломучесть этих автомобилей – это как раз из того периода, когда выпускался Discovery 2. Скажем сразу, что эта машина действительно подойдет... 1487 1 5 10.06.2020
Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Выбор больше, цены те же: гид по покупке Hyundai Solaris I Корейцы наверняка рассчитывали на успех, выводя на рынок Solaris в 2010 году, но вряд ли до конца представляли, насколько грандиозным он будет. Да, Solaris не был откровенно утилитарным, как... 1395 4 3 10.06.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 42985 9 14 17.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 29905 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Рама, вакуум и V6: опыт владения Chevrolet Blazer за 300 тысяч рублей Дизельная тяга бензинового мотора, честный полный привод и рама, а также качественно оцинкованный кузов и умеренный вес плюс относительная компактность – за это Блейзеру уже полвека прощают... 28309 5 10 21.02.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings