Новый сервис позволяет заключать быстрые, безопасные и выгодные сделки по автомобилям с пробегом: к участию в Авито Аукционе допускаются дилеры, частные продавцы, а также профессиональные покупатели. Авито Авто и MaxPoster объявили о проведении конкурса, победители которого получат ценные призы. В нём могут принять участие все новые покупатели, подключившиеся к Авито Аукциону.



На победу в конкурсе будут претендовать самые успешные профессиональные покупатели, которые в период с 16 мая по 15 августа этого года выкупят как можно больше автомобилей. Они станут обладателями ценных призов, в числе которых – iPhone 13 Pro, а также подарочные карты «М.Видео» номиналом 20 000 и 10 000 рублей. Узнать подробности акции и оставить заявку на участие можно на странице конкурса.