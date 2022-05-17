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  • Авито Авто и MaxPoster запускают конкурс для профессиональных покупателей

Авито Авто и MaxPoster запускают конкурс для профессиональных покупателей

17.05.2022 46 0 1

Возможность выиграть ценные призы есть у тех, кто будет активно использовать новый сервис Авито Аукцион.

 

Новый сервис позволяет заключать быстрые, безопасные и выгодные сделки по автомобилям с пробегом: к участию в Авито Аукционе допускаются дилеры, частные продавцы, а также профессиональные покупатели. Авито Авто и MaxPoster объявили о проведении конкурса, победители которого получат ценные призы. В нём могут принять участие все новые покупатели, подключившиеся к Авито Аукциону.

На победу в конкурсе будут претендовать самые успешные профессиональные покупатели, которые в период с 16 мая по 15 августа этого года выкупят как можно больше автомобилей. Они станут обладателями ценных призов, в числе которых – iPhone 13 Pro, а также подарочные карты «М.Видео» номиналом 20 000 и 10 000 рублей. Узнать подробности акции и оставить заявку на участие можно на странице конкурса.

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