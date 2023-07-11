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  • Авито Авто и Тинькофф запускают совместную акцию «Реально честный конкурс 2.0»

Авито Авто и Тинькофф запускают совместную акцию «Реально честный конкурс 2.0»

11.07.2023 90 0 0

Авито Авто и Тинькофф запускают партнерскую акцию «Реально честный конкурс 2.0». Для победителя конкурса исполнится главная мечта любого автомобилиста — банк сам погасит автокредит. Итоги будут подведены 13 сентября на страницах Авито Авто ВКонтакте и YouTube в прямом эфире.

Главный приз конкурса — полное погашение Тинькофф автокредита, включая все налоги. Среди других наград — пять беспроцентных автокредитов и пять годовых запасов бензина при покупке через сервис “Топливо” в приложении Тинькофф. Также все участники получат гарантированные призы: скидку 30% на отчет в Автотеке и кешбэк до 10% на каждую покупку в сервисе «Топливо» в течение месяца, максимум можно вернуть до 3000 рублей. 

Для участия в акции необходимо оставить заявку на автокредит на сайте конкурса до 4 августа включительно и воспользоваться одобренным кредитом до 1 сентября. Возможность принять участие в розыгрыше предоставляется только пользователям старше 18 лет, у которых нет открытых ранее действующих автокредитов в Тинькофф и просроченных задолженностей. Если у участника еще нет дебетовой карты Тинькофф, то после одобрения заявки представитель банка привезет договор и карту с уже перечисленными деньгами.

Ознакомиться со всеми правилами конкурса можно на сайте акции . Организаторы специально объяснили все правила участия не только на юридическом, но и на “понятном” языке, подчеркнув прозрачность розыгрыша и отсутствие пунктов “мелким шрифтом под звездочкой”.

С начала ноября 2021 года, пользователи могут воспользоваться сервисом прямого онлайн-кредитования от Тинькофф, чтобы приобрести автомобиль с пробегом на платформе Авито Авто. Клиенты сервиса могут заполнить анкету на получение кредита с помощью прямого перехода с карточки объявления на сайте Авито, в мобильном приложении Авито или Тинькофф. 

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