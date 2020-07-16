Эксперты Авито Авто провели опрос и выяснили, как пандемия коронавируса изменила отношение россиян к сервису. 20% респондентов – регулярных пользователей каршеринга – отметили, что на фоне пандемии решили приобрести личный автомобиль и отказаться от каршеринга, столько же указали, что в целях безопасности стали реже пользоваться каршерингом. Тех, кто сразу после снятия ограничений на работу каршеринга вернулся к прежней частоте поездок, оказалось 35%. Еще 20% участников исследования теперь пользуются каршерингом чаще, чтобы избежать поездок в общественном транспорте. При этом 16% опрошенных считают, что поездка на каршеринге безопаснее, чем на такси, а противоположное мнение разделяют 14% респондентов.

Партнерский материал

Как россияне используют каршеринг и такси после самоизоляции

Как показал опрос, проведенный Авито Авто в июле, после снятия режима самоизоляции и ограничений на работу сервисов каршеринга, 35% пользователей сразу вернулись к прежней частоте использования каршеринга, еще 20% стараются чаще пользоваться каршерингом в целях безопасности. При этом 20% россиян намерены полностью отказаться от каршеринга в пользу личного автомобиля и столько же – решили сократить частоту поездок на каршеринге.



Относительное большинство опрошенных – 30% – после завершения самоизоляции используют такси и каршеринг в одинаковом объеме, 25% респондентов отметили, что используют каршеринг чаще, чем такси, поскольку для них это выгоднее и удобнее. Противоположную позицию заняли 15% россиян. После пандемии 16% опрошенных считают поездку на каршеринге более безопасной, чем на такси. При этом 14% респондентов, наоборот, убеждены, что безопаснее использовать такси.

Для чего россияне используют каршеринг и сколько тратят на услугу

Судя по результатам опроса Авито Авто, каршеринг в масштабах страны остается развивающейся услугой. Из 10 000 респондентов, принимавших участие в исследовании, 78% отметили, что пока не пользуются каршерингом.

Больше 15 поездок на каршеринге в месяц совершают только 2% опрошенных. При этом доля совершающих более 15 поездок в месяц в 2 раза выше среди женщин, чем среди мужчин. От 5 до 15 раз ежемесячно используют каршеринг 4% респондентов, а 17% участников исследования совершают от 1 до 5 поездок в месяц.

Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет пользуются каршерингом чаще всего: в этой возрастной группе 7% респондентов отметили, что совершают больше 15 поездок в месяц.



Из тех, кто пользуется каршерингом, 9% тратят на услугу в месяц более 5000 рублей, 19% – от 3000 до 5000 рублей, 34% укладываются в диапазон от 1000 до 3000 рублей, 26% тратят на каршеринг ежемесячно от 500 до 1000 рублей. Менее 500 рублей в месяц на каршеринг тратят 9% опрошенных пользователей услуги.



Отвечая на вопрос о целях использования каршеринга, 27% респондентов отметили, что используют сервис для поездок на работу или учебу, 18% участников опроса указали, что пользуются каршерингом для поездок на дачу, почти столько же опрошенных (17%) используют каршеринг для поездок в аэропорт или на вокзал. Более половины (68%) респондентов используют каршеринг для поездок по городу в личных целях. Для осуществления волонтерской деятельности используют каршеринг 4% опрошенных, а грузовым каршерингом для перевозки крупногабаритных вещей пользуются 18% респондентов.

Готовы ли россияне полностью отказаться от личного автомобиля в пользу каршеринга

Из опрошенных пользователей каршеринга 68% не готовы полностью отказаться от личного автомобиля. Такой шаг готовы рассмотреть только 12% респондентов. При этом 9% опрошенных уже продали личный автомобиль и пересели на каршеринг.

Пандемия и отношение к личному автомобилю

В июне эксперты Авито Авто представили результаты опроса, касающегося изменений в отношении россиян к личному автотранспорту на фоне пандемии. Согласно результатам июньского исследования, 9% россиян, у которых раньше не было автомобиля, задумались о его покупке, 3% планировали отказаться от личного автомобиля, но передумали, 57% опрошенных жителей страны и после снятия ограничительных мер стараются чаще пользоваться автомобилем для поездок в целях безопасности. В целом по России 43% респондентов планируют реже использовать общественный транспорт в целях безопасности.