Эксперты Авито Авто проанализировали структуру спроса и предложения на автомобили с пробегом в возрасте до трех лет на платформе и выяснили, авто каких моделей пользуются наибольшей популярностью в ценовой категории от 2 000 000 рублей с января по август 2023 года. Эксперты Авито Авто составили рейтинги наиболее популярных моделей трехлетних автомобилей как в массовом сегменте, так и среди автомобилей премиум-класса*.

Наиболее популярные трехлетки среди массового сегмента

По данным платформы, спрос на трехлетние автомобили в ценовом сегменте от 2 000 000 рублей в январе-августе 2023 года вырос на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество объявлений о продаже таких авто выросло на 93,2% год к году.

В массовом сегменте лидером по спросу стала Toyota Camry, на долю которой пришлось 8,9% от общего спроса на авто с пробегом в возрасте от 3-х лет. В среднем данная модель обойдется в 3 380 000 рублей.

На втором месте KIA K5 с долей спроса 3,6% и средней ценой 2 700 000 рублей.

Kia K5

Третью строчку рейтинга занимает Toyota RAV4 с долей спроса 2,7% и средней ценой 3 509 000 рублей.

Впервые в рейтинг вошла китайская модель – Geely Monjaro (доля спроса – 2,6%), средняя цена составила 3 413 000 рублей.

Топ-5 самых популярных трехлетних машин дороже 2 000 000 рублей замыкает Kia Sportage с долей спроса 2,3% и средней стоимостью 3 062 000 рублей.

Kia Sportage

Самые востребованные трехлетние премиум-автомобили

Эксперты Авито Авто отмечают, что спрос на премиум-автомобили в возрасте до 3-х лет в ценовой категории от 2 000 000 рублей вырос за первые восемь месяцев 2023 года на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а предложение – на 49,9%.

Первую строчку рейтинга занимает Mercedes-Benz E-класса. На долю модели пришлось 6,8% от общего спроса на трехлетние автомобили премиум-класса, а средняя цена составила 5 000 000 рублей.

Mercedes-Benz E-класс

Неоспоримым лидером по спросу на трехлетки премиум-класса стал бренд BMW. Автомобили немецкого бренда занимают 4 строчки рейтинга самых популярных премиум автомобилей в возрасте до трех лет. Так, на втором месте находится BMW X5 с долей спроса 6,2% при средней цене 8 900 000 рублей.

Третье место занимает BMW 5 серии с долей 5,9% от общего спроса на трехлетки премиум-класса. Средняя цена составляет 4 995 000 рублей.

Замыкают топ-5 BMW 3 серии и BMW X6 с долей спроса по 4,2% на каждую модель. Средняя цена составила 3 855 000 рублей и 9 650 000 рублей соответственно.

BMW X5 и BMW X6

* В рамках исследования рассматривались показатели по следующим премиум-брендам: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.