Отечественный автогигант «АвтоВАЗ» запустил производство обновленной модели внедорожника LADA 4x4 («Нива»). Эксперты «Avito Авто» выяснили, что данная модель занимает первое место по спросу среди внедорожников как в целом по России, так и в большинстве крупных городов за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Красноярска, где лидируют авто иностранных брендов. Сейчас «Ниву» можно приобрести в среднем за 232 тыс. рублей, что на 4% выше прошлогодней цены.

За восемь месяцев 2018 года российские любители больших автомобилей чаще всего интересовались покупкой отечественного автомобиля LADA 4×4 («Нива»), на который пришлось более четверти всех запросов в первой десятке по спросу. На втором месте оказалась Chevrolet Niva с долей спроса 16%. Третью позицию заняла BMW X5 – 9%. Последнюю строчку топ-10 занял Renault Duster – всего 5% запросов. При этом в десятку вошли сразу три модели Toyota (Land Cruiser, RAV4, Land Cruiser Prado) – в совокупности на этот автобренд приходится 21% спроса.

Российский внедорожник занял первое место по спросу в 19 из 23 крупных городов. Всего в России на него пришлось 12% спроса среди конкурентов. Исключениями стали Москва, где жители чаще всего интересуются BMW X5, Санкт-Петербург, где лидирует KIA Sportage, Нижний Новгород с Chevrolet Niva и Красноярск, где первое место досталось Toyota Land Cruiser.

1 / 4 Kia Sportage '2018 2 / 4 BMW X5 xDrive45e iPerformance Worldwide (G05) '2018 3 / 4 Chevrolet Niva GL '2016–н.в. 4 / 4 Toyota Land Cruiser 200 CIS-spec (UZJ200) '2015–н.в.

Лидер среди внедорожников, LADA 4×4 («Нива»), за год незначительно подорожал – с 224 до 232 тыс. рублей.

Наиболее заметный рост стоимости зафиксирован в Иркутске, где LADA 4×4 подорожала на 21% (225 тыс. рублей) и Омске, в котором эта же модель прибавила в цене 19% (212 тыс. рублей). Самое значительное снижение цены наблюдается в Уфе – российский джип подешевел на 5% до 250 тыс. рублей. Меньше всего за любимый внедорожник платят жители Барнаула (179 тыс. рублей), а дороже всего – красноярцы, которым за местного лидера (Toyota Land Cruiser) нужно отдать в среднем 1,9 млн. рублей.