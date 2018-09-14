«Avito Авто»: LADA 4x4 «Нива» – самый популярный внедорожник России

«Avito Авто»: LADA 4×4 «Нива» – самый популярный внедорожник России

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Отечественный автогигант «АвтоВАЗ» запустил производство обновленной модели внедорожника LADA 4x4 («Нива»). Эксперты «Avito Авто» выяснили, что данная модель занимает первое место по спросу среди внедорожников как в целом по России, так и в большинстве крупных городов за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Красноярска, где лидируют авто иностранных брендов. Сейчас «Ниву» можно приобрести в среднем за 232 тыс. рублей, что на 4% выше прошлогодней цены.

За восемь месяцев 2018 года российские любители больших автомобилей чаще всего интересовались покупкой отечественного автомобиля LADA 4×4 («Нива»), на который пришлось более четверти всех запросов в первой десятке по спросу. На втором месте оказалась Chevrolet Niva с долей спроса 16%. Третью позицию заняла BMW X5 – 9%. Последнюю строчку топ-10 занял Renault Duster – всего 5% запросов. При этом в десятку вошли сразу три модели Toyota (Land Cruiser, RAV4, Land Cruiser Prado) – в совокупности на этот автобренд приходится 21% спроса.

Lada 4×4 (21214) '07.2009–н.в.

Lada 4×4 ‘2009–н.в.

Российский внедорожник занял первое место по спросу в 19 из 23 крупных городов. Всего в России на него пришлось 12% спроса среди конкурентов. Исключениями стали Москва, где жители чаще всего интересуются BMW X5, Санкт-Петербург, где лидирует KIA Sportage, Нижний Новгород с Chevrolet Niva и Красноярск, где первое место досталось Toyota Land Cruiser.

1 / 4
Kia Sportage '2018
2 / 4
BMW X5 xDrive45e iPerformance Worldwide (G05) '2018
3 / 4
Chevrolet Niva GL '2016–н.в.
4 / 4
Toyota Land Cruiser 200 CIS-spec (UZJ200) '2015–н.в.

Лидер среди внедорожников, LADA 4×4 («Нива»), за год незначительно подорожал – с 224 до 232 тыс. рублей.

Lada 4×4 '2009–н.в.

Наиболее заметный рост стоимости зафиксирован в Иркутске, где LADA 4×4 подорожала на 21% (225 тыс. рублей) и Омске, в котором эта же модель прибавила в цене 19% (212 тыс. рублей). Самое значительное снижение цены наблюдается в Уфе – российский джип подешевел на 5% до 250 тыс. рублей. Меньше всего за любимый внедорожник платят жители Барнаула (179 тыс. рублей), а дороже всего – красноярцы, которым за местного лидера (Toyota Land Cruiser) нужно отдать в среднем 1,9 млн. рублей.

Теги: Авторынок , российская марка , российские автомобили , российские автопроизводители , российские внедорожники , российский автопром , 4x4 , 4x4 5 дв. , 4х4 3 дв. , Lada
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