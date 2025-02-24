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Авито Авто на ForAuto 2025: цифровая эволюция меняет привычки автопокупателей

24.02.2025 31 0 0

Авито Авто выступил стратегическим партнером XV ежегодного форума ForAuto 2025 «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». В рамках мероприятия ведущие эксперты отрасли обсудили актуальные тенденции и перспективы развития автомобильного рынка России. В форуме приняли участие Константин Болдырев, руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования Авито Авто, Елизавета Курчатова, руководитель B2B-маркетинга Авито Авто и Автохаба, и Гаджи Курбанов, генеральный директор Автохаба.

Эксперты Авито Авто отметили, что в последнее время происходят изменения в структуре сегментов покупателей автомобилей. Основной трафик у дилеров сейчас состоит из двух категорий покупателей: начинающих автовладельцев, у которых впервые появилась финансовая возможность приобрести транспортное средство, и клиентов с опытом покупки в автосалонах, ценящих престиж и комфорт такого взаимодействия. Однако идет формирование и принципиально нового сегмента потребителей среди тех, кто готов покупать у дилеров: для этой части аудитории в приоритете современные способы коммуникации и покупки, а традиционные атрибуты дилерских центров отходят на второй план.

Современное поколение покупателей, которое выросло со смартфонами, демонстрирует явное отторжение традиционных методов продаж: эти клиенты избегают личного общения и торга в дилерских центрах, предпочитая получать всю информацию онлайн. По данным Авито Авто, уже сейчас доля коммуникаций через чаты у дилеров составляет 69%.

Трансформация потребительского поведения приводит к необходимости развития новых бизнес-направлений, ориентированных на дистанционное взаимодействие. Примером такой адаптации стал сервис «Селект», обеспечивающий удаленное сопровождение клиентов и оптимизирующий прямое общение покупателя с дилером. Компании, подключенные к «Селекту», увеличивают трафик на 14%, т.е. мы генерируем более 50 тысяч потенциальных сделок ежемесячно, поддерживая развитие дилерского сегмента. Дилерам сегодня важно понимать, что в современном управлении клиентским путем формируется новый подход к обслуживанию. Он учитывает как традиционных клиентов, готовых к личному взаимодействию с дилерами, так и новое поколение, требующее отсутствия личного контакта в офлайне при принятии решений.
Константин Болдырев

По мнению экспертов Авито Авто, в таких условиях ключевым фактором успеха на автомобильном рынке становится способность предоставлять прозрачную и полную информацию через цифровые каналы. Сегодня дилерам важно находить такие бизнес-решения, которые позволят адаптироваться к трансформирующимся требованиям покупателей, чтобы сохранить за собой роль значимого канала продаж на фоне цифровизации всех процессов в жизни людей.

Также среди ключевых трендов, которые определяют поведение потребителей в 2025 году, – сохраняющаяся переключаемость между новыми автомобилями и машинами с пробегом (32% клиентов рассматривают оба варианта). Отдельного внимания заслуживает рост числа «новичков» на рынке – в 2024 году количество первых покупателей авто увеличилось на 8%, что требует от дилеров более экспертного подхода к предоставлению информации.

Другие значимые тренды включают переход пользователей на агрегаторы и платформы объявлений для сравнения предложений. По данным онлайн-опросов посетителей дилерских центров, проведенных в 2024 году, 81% начинают поиск на платформах объявлений, 74% заходят на Авито, при этом репутация дилера имеет значение для 59%. Важна и прозрачность условий покупки – 24% сталкиваются с непрозрачным ценообразованием. А также за год выросла на 65% популярность общения в чатах вместо привычных ранее звонков. Кроме того, на современный авторынок и процессы дилеров влияние оказывают такие факторы, как жажда скорости в коммуникациях и мобильности и трансформация ценности офлайн-опыта. Эти тренды демонстрируют необходимость комплексной адаптации дилеров к меняющимся потребностям аудитории.

авторынок авто и общество
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