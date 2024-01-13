Эксперты Авито Авто проанализировали данные о популярности автомобилей с красивым номером в России за 2022-2023 годы и выяснили, что средняя наценка на такие авто за год снизилась с 13,2% до 7,5%. При этом спрос на красивые номера за год повысился в среднем на 5,2%.

Спрос на красивые номера

По данным платформы, в России в 2023 году по сравнению с прошлым годом больше всего выросла доля спроса на следующие популярные автомобили с красивыми номерами: ВАЗ (LADA) Granta – на 37%, ВАЗ (LADA) 2115 Samara – на 33%, Volkswagen Polo – на 31%, Ford Focus – на 13%. При этом спрос на красивые номера среди популярных автомобилей больше всего снизился у Нивы – на 15% для Chevrolet Niva и на 12,7% для ВАЗ (LADA) 4х4, и у Toyota Camry – на 15% по сравнению с прошлым годом.

Volkswagen Polo

Для автомобилей премиум-сегмента красивые номера стали менее привлекательными: например, для Porsche Cayenne спрос на них упал почти в 2 раза – на 46% по сравнению с 2022 годом. Для BMW 7 снижение составило 12%, для Audi Q7 – 10%, а для Mercedes-Benz GLS-класса – 12%.

Предложение автомобилей с красивыми номерами

В 2023 году автомобилей с красивыми номерами на платформе стало существенно больше: на 19,7% в среднем для всех марок автомобилей. Лидером по этому показателю на платформе стала ВАЗ (LADA) Granta с приростом в 39%. Среди других популярных автомобилей наибольший прирост предложения за год наблюдался также у ВАЗ (LADA) 2114 Samara – на 18% и у ВАЗ (LADA) Kalina – на 16%.

Lada Granta

Насколько автомобили с красивыми номерами дороже обычных

Средняя наценка за красивые номера в прошлом году составила 7,5% для всех автомобилей на платформе Авито Авто. При этом красивые номера больше всего увеличивали стоимость авто для следующих моделей: Mercedes-Benz E-класса – на 31% по сравнению с обычными номерами, ВАЗ (LADA) 2115 Samara – на 23% и ВАЗ (LADA) 2107 – на 21%.