Авито Авто обозначил главные тренды среди покупателей и продавцов автозапчастей России

14 сентября 2021 года состоялась ежегодная онлайн-конференция «Автосервис-2021» аналитического агентства Автостат. В рамках мероприятия Авито Авто выступил стратегическим партнером и поделился с участниками основными тенденциями и аналитикой на рынке автозапчастей России. Данные подготовлены на базе поведения аудитории более чем 50 млн пользователей Авито Авто.

Партнерский материал

В 2021 году общий спрос на автозапчасти вырос на 29%. Наибольший рост спроса в новых автозапчастях демонстрирует электрооборудование: на 32% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В категории б/у автозапчастей аналитики выделяют самый активный рост потребительского спроса – на 21% больше год к году – на основные категории запчастей, такие как двигатель, подвеска, рулевое управление, система охлаждения, топливная и выхлопная системы, тормозная система, трансмиссия и привод.

Предложение по автозапчастям также растет. По итогам июля 2021 года количество объявлений выросло на 20% (год к году). Среди наиболее активных регионов, размещающих предложения по продаже автозапчастей:

Омская область (+170%)

Краснодарский Край (+154%)

Приморский край (+103%)

Новосибирская область (+100%)

В первом полугодии 2021 года спрос на автосервисы на Авито Авто вырос в два раза по сравнению с периодом январь-июнь 2020 года. Предложение по услугам от автосервисов также активно растет: +21% объявлений в июле 2021 года. На данный момент с предложениями по автосервису наиболее активно выступают следующие регионы:

Республика Алтай (+75%)

Чеченская республика (+65%)

Еврейская автономная область (+56%)

Тамбовская область (+55%)

Ханты-Мансийский автономный округ (+55%)

«Авито Авто высоко оценивает потенциал рынка и рекомендует использовать растущий спрос пользователей на автозапчасти и онлайн-услуги автосервисов на классифайде в интересах бизнеса. Для обеспечения прозрачности авторынка Авито Авто регулярно разрабатывает новые инструменты для бизнеса. Рады сообщить, что теперь добросовестные продавцы автозапчастей наравне с продавцами автомобилей будут получать статус «Проверенный партнер», что позволит представителям данного сегмента еще более эффективно привлекать лояльную аудиторию», – комментирует Александр Куроптев, Руководитель категории Запчасти в Авито Авто.



«Сегодня на российском рынке автокомпонентов и сервисного обслуживания прослеживаются два тренда. Во-первых, это активный рост электронной коммерции и перераспределение игроков рынка: количество независимых СТО растет. Кроме того, с каждым годом автомобили усложняются технологически, а значит, качество обслуживания клиентов и привлечение высококвалифицированных кадров выходит на первое место в вопросе удержания доли на рынке», – отмечает Сергей Удалов, Исполнительный директор аналитического агентства Автостат.