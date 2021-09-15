Авито Авто обозначил главные тренды среди покупателей и продавцов автозапчастей России

Партнерский материал
В 2021 году общий спрос на автозапчасти вырос на 29%. Наибольший рост спроса в новых автозапчастях демонстрирует электрооборудование: на 32% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В категории б/у автозапчастей аналитики выделяют самый активный рост потребительского спроса – на 21% больше год к году – на основные категории запчастей, такие как двигатель, подвеска, рулевое управление, система охлаждения, топливная и выхлопная системы, тормозная система, трансмиссия и привод.
- Омская область (+170%)
- Краснодарский Край (+154%)
- Приморский край (+103%)
- Новосибирская область (+100%)
- Республика Алтай (+75%)
- Чеченская республика (+65%)
- Еврейская автономная область (+56%)
- Тамбовская область (+55%)
- Ханты-Мансийский автономный округ (+55%)
«Сегодня на российском рынке автокомпонентов и сервисного обслуживания прослеживаются два тренда. Во-первых, это активный рост электронной коммерции и перераспределение игроков рынка: количество независимых СТО растет. Кроме того, с каждым годом автомобили усложняются технологически, а значит, качество обслуживания клиентов и привлечение высококвалифицированных кадров выходит на первое место в вопросе удержания доли на рынке», – отмечает Сергей Удалов, Исполнительный директор аналитического агентства Автостат.
«Автосервис-2021» – ежегодная профессиональная онлайн-конференция, проводимая аналитическим агентством Автостат для всех участников сегмента автозапчастей России. Цель проведения мероприятия – освещение текущей рыночной ситуации и тенденций развития, обмен аналитикой и практикой представителей бизнеса. В 2021 году стратегическим партнером мероприятия выступил Авито Авто. Подробнее о мероприятии можно узнать, перейдя по ссылке.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться