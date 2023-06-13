В рамках конференции спикеры платформы Авито представят подготовленный на основе аналитических данных обзор ключевых трендов на авторынке России и Татарстана, расскажут о том, как работать с репутацией и отзывами на платформе, а также как повышать вовлеченность персонала.
Эксперты Автохаба и Автотеки расскажут об эффективных инструментах пополнения склада дилеров и разберут практические кейсы клиентов.
Представитель ФрешАвто поделится советами, как получить максимум целевых звонков в дилерский центр, а приглашенный гость от Диалог Авто расскажет об отличиях работы с трафиком в пробеге и новых автомобилях.
Программа мероприятия и список спикеров дополняются, актуальная информация доступна на сайте, для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.
Место проведения мероприятия: Казань, Оренбургский тракт, 5/4.
Дата и время: 22 июня, 14:00 – 21:00 (с учетом основной и вечерней программ)
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