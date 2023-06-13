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  • Авито Авто обсудит тренды авторынка на конференции «Высшая передача» в Казани

Авито Авто обсудит тренды авторынка на конференции «Высшая передача» в Казани

13.06.2023 24 0 0

22 июня 2023 года в Казани Авито Авто проведет конференцию «Высшая Передача» для автодилеров и профессионалов автомобильной отрасли России и Республики Татарстан. В рамках мероприятия участники обсудят тренды рынка в России и регионе и перспективы его развития, новые решения для бизнеса. Участниками мероприятия станут представители дилерских центров Диалог Авто и ФрешАвто в Татарстане, представители онлайн-платформы Авито Авто, сервиса проверки истории автомобилей Автотека и сервиса для управления ключевыми бизнес-процессами автодилера «Автохаб». Участие в конференции бесплатное, необходима регистрация на сайте мероприятия.

В рамках конференции спикеры платформы Авито представят подготовленный на основе аналитических данных обзор ключевых трендов на авторынке России и Татарстана, расскажут о том, как работать с репутацией и отзывами на платформе, а также как повышать  вовлеченность персонала.

Эксперты Автохаба и Автотеки расскажут об эффективных инструментах пополнения склада дилеров и разберут практические кейсы клиентов.

Представитель ФрешАвто поделится советами, как получить максимум целевых звонков в дилерский центр, а приглашенный гость от Диалог Авто расскажет об отличиях работы с трафиком в пробеге и новых автомобилях.

Программа мероприятия и список спикеров дополняются, актуальная информация доступна на сайте, для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

Место проведения мероприятия: Казань, Оренбургский тракт, 5/4.

Дата и время: 22 июня, 14:00 – 21:00 (с учетом основной и вечерней программ)

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