Авито Авто: продажи автомобилей с пробегом премиальных брендов выросли на 90,5%

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику продаж автомобилей с пробегом премиальных брендов в возрасте до 3-х лет в России во II квартале 2023 года. По данным платформы, в апреле-июне 2023 года продажи трехлетних премиум-автомобилей выросли на 90,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми продаваемыми моделями в сегменте стали BMW X5, Lexus RX, BMW X7, BMW 5 серии, Mercedes-Benz E-класса.

Средняя стоимость трехлетнего премиум-автомобиля с пробегом в России во II квартале 2023 года составила 6 684 000 рублей. На долю премиальных брендов в апреле-июне текущего года пришлось 1,8% от общего числа продаж на рынке авто с пробегом. Годом ранее этот показатель равнялся 1,3%.

Высокое качество сборки и надежность автомобилей премиум-класса объясняют рост интереса покупателей к премиум-авто с пробегом. Многие рассматривают автомобили в возрасте до 3 лет как прямую альтернативу новым: зачастую у них небольшой пробег, но при этом стоят они дешевле нового авто из салона. Этот принцип касается и премиального сегмента рынка, поэтому рост спроса на премиум-автомобили в возрасте до 3 лет вполне закономерен. За последний год ситуация на рынке авто с пробегом стабилизировалась. Этого удалось достичь в том числе за счет ввоза автомобилей из-за рубежа: удовлетворению покупательского интереса способствует в том числе данный тренд. эксперты Авито Авто

От BMW X5 до Lexus LX: наиболее продаваемые премиальные модели на рынке авто с пробегом

Рейтинг самых востребованных премиум-моделей на рынке авто с пробегом в возрасте до 3-х лет во II квартале 2023 года возглавляет BMW X5. На долю модели пришлось 5,1% от общих продаж автомобилей с пробегом премиальных брендов в возрасте до 3-х лет. Средняя цена составила 8 450 000 рублей.

BMW X5 '2018–н.в.

На втором месте – Lexus RX с долей продаж 4,6% и средней ценой 6 700 000 рублей.

На третьей строчке рейтинга – BMW X7. На долю модели пришлось 4% продаж в сегменте. Средняя цена составила 12 500 000 рублей.

BMW X7 '2022–н.в.

Четвертое место занимает BMW 5 серии с долей продаж 3,8% (средняя цена – 4 750 000 рублей), пятое – Mercedes-Benz E-класса с долей в 3,7% (средняя цена – 4 750 000 рублей).

Также в топ-10 самых продаваемых моделей авто с пробегом премиальных брендов в возрасте до 3-х лет вошли (в порядке убывания доли продаж): BMW X6, Genesis GV80, BMW 3 серии, BMW X3, Lexus LX.

Топ-10 моделей премиальных моделей по доле продаж в сегменте автомобилей с пробегом до 3-х лет, II квартал 2023 г., вся Россия, Авито Авто