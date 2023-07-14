Авито Авто: продажи автомобилей с пробегом премиальных брендов выросли на 90,5%

Средняя стоимость трехлетнего премиум-автомобиля с пробегом в России во II квартале 2023 года составила 6 684 000 рублей. На долю премиальных брендов в апреле-июне текущего года пришлось 1,8% от общего числа продаж на рынке авто с пробегом. Годом ранее этот показатель равнялся 1,3%.
Высокое качество сборки и надежность автомобилей премиум-класса объясняют рост интереса покупателей к премиум-авто с пробегом. Многие рассматривают автомобили в возрасте до 3 лет как прямую альтернативу новым: зачастую у них небольшой пробег, но при этом стоят они дешевле нового авто из салона. Этот принцип касается и премиального сегмента рынка, поэтому рост спроса на премиум-автомобили в возрасте до 3 лет вполне закономерен. За последний год ситуация на рынке авто с пробегом стабилизировалась. Этого удалось достичь в том числе за счет ввоза автомобилей из-за рубежа: удовлетворению покупательского интереса способствует в том числе данный тренд.
От BMW X5 до Lexus LX: наиболее продаваемые премиальные модели на рынке авто с пробегом
Рейтинг самых востребованных премиум-моделей на рынке авто с пробегом в возрасте до 3-х лет во II квартале 2023 года возглавляет BMW X5. На долю модели пришлось 5,1% от общих продаж автомобилей с пробегом премиальных брендов в возрасте до 3-х лет. Средняя цена составила 8 450 000 рублей.
На втором месте – Lexus RX с долей продаж 4,6% и средней ценой 6 700 000 рублей.
На третьей строчке рейтинга – BMW X7. На долю модели пришлось 4% продаж в сегменте. Средняя цена составила 12 500 000 рублей.
Четвертое место занимает BMW 5 серии с долей продаж 3,8% (средняя цена – 4 750 000 рублей), пятое – Mercedes-Benz E-класса с долей в 3,7% (средняя цена – 4 750 000 рублей).
Также в топ-10 самых продаваемых моделей авто с пробегом премиальных брендов в возрасте до 3-х лет вошли (в порядке убывания доли продаж): BMW X6, Genesis GV80, BMW 3 серии, BMW X3, Lexus LX.
Топ-10 моделей премиальных моделей по доле продаж в сегменте автомобилей с пробегом до 3-х лет, II квартал 2023 г., вся Россия, Авито Авто
|Бренд
|Модель
|Доля продаж модели в сегменте
|Средняя цена (руб.)
|BMW
|X5
|5,1%
|8 450 000
|Lexus
|RX
|4,6%
|6 699 000
|BMW
|X7
|4%
|12 500 000
|BMW
|5 серия
|3,8%
|4 750 000
|Mercedes-Benz
|Е-класс
|3,7%
|4 750 000
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