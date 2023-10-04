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  • Авито Авто: продажи автомобилей с пробегом выросли на 14,2% в III квартале 2023 года в России

Авито Авто: продажи автомобилей с пробегом выросли на 14,2% в III квартале 2023 года в России

04.10.2023 52 1 0

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом в III квартале 2023 года. По данным экспертов, в июле-сентябре текущего года продажи на рынке выросли на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена автомобилей с пробегом в III квартале 2023 года выросла на 39,1% год к году и достигла 640 000 рублей.

Согласно данным Авито Авто, лидерами продаж среди брендов традиционно стали (в порядке убывания доли продаж): ВАЗ (LADA), Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.

От квартала к кварталу продажи авто с пробегом продолжают расти. Наиболее заметный рост отмечен в ценовых сегментах от 1 500 000 до 3 000 000 рублей и от 3 000 000 рублей — на 81,8% и 80,6% соответственно. При этом рост цены в сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 за год составил всего 1,7%, в сегменте от 3 000 000 рублей цены же вовсе снизились на 1,6%.
Кирилл Вотяков
управляющий директор Авито Авто

Эксперты Авито Авто составили рейтинги самых продаваемых на рынке авто с пробегом моделей в III квартале 2023 года в трех ценовых сегментах: до 1 500 000 рублей, от 1 500 000 до 3 000 000 рублей и свыше 3 000 000 рублей. Некоторые модели вошли в топ-10 по объему продаж сразу в нескольких ценовых сегментах. Как разъясняют эксперты Авито Авто, эти модели покупатели считают достаточно надежным и практичным выбором, чтобы приобретать как почти новые экземпляры с небольшим пробегом, так и автомобили постарше.

Наиболее востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом дороже 3 000 000 рублей

Рейтинг самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей со средней ценой от 3 000 000 рублей по итогам июля-сентября текущего года возглавляет Toyota Camry (3,5%), средняя цена на который составила 3 540 000 рублей. Вторую строчку разделили Land Cruiser (3%) и BMW X5 с средней ценой 4 400 000 рублей и 6 800 000 рублей соответственно. На третьем – Land Cruiser Prado (2,5%), средняя цена которого 4 400 000 рублей. Замыкает рейтинг впервые вошедший автомобиль из Поднебесной Geely Monjaro (2,4%), средняя цена которого 3 900 000 рублей.

Toyota Camry

Также в топ-10 наиболее популярных моделей авто с пробегом вошли (в порядке убывания доли продаж): BMW 5 серии, Lexus RX, BMW X6, Lexus LX и Toyota RAV4.

Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте от 3 000 000 рублей, Россия, III квартал 2023 года

БрендМодельДоля в продажах в ценовом сегменте от 3 000 000 рублейСредняя цена (руб.)
ToyotaCamry3,5%3 540 000
ToyotaLand Cruiser3,0%5 499 000
BMWX53,0%6 800 000
ToyotaLand Cruiser Prado2,5%4 400 000
GeelyMonjaro2,4%3 900 000
BMW5 серия2,3%4 100 000
LexusRX2,0%5 370 000
HyundaiSanta Fe2,0%3 620 000
HyundaiPalisade1,9%4 321 000
Mercedes-BenzE-класс1,8%4 050 000

Самые продаваемые модели автомобилей с пробегом в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей

В ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей рейтинг наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом возглавляет Toyota Camry (3,8%), средняя цена на которую достигла 2 199 000 рублей. Kia Sportage (2,7%) со средней ценой 2 095 000 рублей – на втором месте. Третье место занимает Hyundai Creta (2,6%) со средней ценой 1 850 000 рублей, четвертое – Toyota RAV 4 (2%), средняя цена которой 2 190 000 рублей. Замыкает пятерку лидеров по популярности в данном ценовом диапазоне Volkswagen Tiguan (1,8%) со средней ценой 2 345 000 рублей.

Kia Sportage

В топ-10 также вошли (в порядке убывания доли продаж): Kia Optima, Hyundai Santa Fe, Hyundai Solaris, Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander.

Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей, Россия, III квартал 2023 года

БрендМодельДоля в продажах в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублейСредняя цена (руб.)
ToyotaCamry3,8%2 199 000
KiaSportage2,7%2 095 000
HyundaiCreta2,6%1 850 000
ToyotaRAV42,0%2 190 000
VolkswagenTiguan1,8%2 345 000
KiaOptima1,7%1 890 000
HyundaiSanta Fe1,6%2 387 000
HyundaiSolaris1,6%1 688 000
MazdaCX-51,5%2 100 000
MitsubishiOutlander1,4%2 000 000

Самые востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом в ценовой категории до 1 500 000 рублей

В рейтинге наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом бюджетных моделей первое место по итогам II квартала 2023 года занимает ВАЗ (LADA) Priora (3,8%), средняя цена которого достигла 430 000 рублей. На второй позиции – ВАЗ (LADA) Granta (3,3%), средняя цена которого 300 000 рублей. Третье место заняли ВАЗ (LADA) 2114 Samara (2,8%) и Ford Focus (2,6%) со средней ценой 155 000 рублей и 540 000 рублей соответственно. На пятой строчке ВАЗ (LADA) Kalina (2,4%), средняя цена которой 530 000 рублей. 

Lada Priora

Также в топ-10 вошли (в порядке убывания доли продаж): ВАЗ (LADA) 2 107, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), Hyundai Solaris, ВАЗ (LADA) 2 110 и Kia Rio.

Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте до 1 500 000 рублей, Россия, III квартал 2023 года

БрендМодельДоля в продажах в ценовом Средняя цена (руб.)
ВАЗ (LADA)Priora3,8%430 000
ВАЗ (LADA)Granta3,3%300 000
ВАЗ (LADA)2114 Samara2,8%115 000
FordFocus2,6%540 000
ВАЗ (LADA)Kalina2,4%530 000
ВАЗ (LADA)2 1072,1%270 000
ВАЗ (LADA)4x4 (Нива)2,0%95 000
HyundaiSolaris1,9%287 000
ВАЗ (LADA)2 1101,8%856 000
KiaRio1,7%110 000
авторынок авто с пробегом

 

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1 комментарий
04.10.2023 15:39
Иван Сергеев

В таблице поменяйте местами цену на Фокус и Чопырку. Я чуть со стула не упал, когда увидел, что средняя цена на последнюю - 540 тыс. У нас народ в большинстве своем странный, но не на столько, чтобы на это ведро тратить такие деньги.

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