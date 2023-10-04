Согласно данным Авито Авто, лидерами продаж среди брендов традиционно стали (в порядке убывания доли продаж): ВАЗ (LADA), Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.
От квартала к кварталу продажи авто с пробегом продолжают расти. Наиболее заметный рост отмечен в ценовых сегментах от 1 500 000 до 3 000 000 рублей и от 3 000 000 рублей — на 81,8% и 80,6% соответственно. При этом рост цены в сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 за год составил всего 1,7%, в сегменте от 3 000 000 рублей цены же вовсе снизились на 1,6%.
Эксперты Авито Авто составили рейтинги самых продаваемых на рынке авто с пробегом моделей в III квартале 2023 года в трех ценовых сегментах: до 1 500 000 рублей, от 1 500 000 до 3 000 000 рублей и свыше 3 000 000 рублей. Некоторые модели вошли в топ-10 по объему продаж сразу в нескольких ценовых сегментах. Как разъясняют эксперты Авито Авто, эти модели покупатели считают достаточно надежным и практичным выбором, чтобы приобретать как почти новые экземпляры с небольшим пробегом, так и автомобили постарше.
Наиболее востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом дороже 3 000 000 рублей
Рейтинг самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей со средней ценой от 3 000 000 рублей по итогам июля-сентября текущего года возглавляет Toyota Camry (3,5%), средняя цена на который составила 3 540 000 рублей. Вторую строчку разделили Land Cruiser (3%) и BMW X5 с средней ценой 4 400 000 рублей и 6 800 000 рублей соответственно. На третьем – Land Cruiser Prado (2,5%), средняя цена которого 4 400 000 рублей. Замыкает рейтинг впервые вошедший автомобиль из Поднебесной Geely Monjaro (2,4%), средняя цена которого 3 900 000 рублей.
Также в топ-10 наиболее популярных моделей авто с пробегом вошли (в порядке убывания доли продаж): BMW 5 серии, Lexus RX, BMW X6, Lexus LX и Toyota RAV4.
Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте от 3 000 000 рублей, Россия, III квартал 2023 года
|Бренд
|Модель
|Доля в продажах в ценовом сегменте от 3 000 000 рублей
|Средняя цена (руб.)
|Toyota
|Camry
|3,5%
|3 540 000
|Toyota
|Land Cruiser
|3,0%
|5 499 000
|BMW
|X5
|3,0%
|6 800 000
|Toyota
|Land Cruiser Prado
|2,5%
|4 400 000
|Geely
|Monjaro
|2,4%
|3 900 000
|BMW
|5 серия
|2,3%
|4 100 000
|Lexus
|RX
|2,0%
|5 370 000
|Hyundai
|Santa Fe
|2,0%
|3 620 000
|Hyundai
|Palisade
|1,9%
|4 321 000
|Mercedes-Benz
|E-класс
|1,8%
|4 050 000
Самые продаваемые модели автомобилей с пробегом в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей
В ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей рейтинг наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом возглавляет Toyota Camry (3,8%), средняя цена на которую достигла 2 199 000 рублей. Kia Sportage (2,7%) со средней ценой 2 095 000 рублей – на втором месте. Третье место занимает Hyundai Creta (2,6%) со средней ценой 1 850 000 рублей, четвертое – Toyota RAV 4 (2%), средняя цена которой 2 190 000 рублей. Замыкает пятерку лидеров по популярности в данном ценовом диапазоне Volkswagen Tiguan (1,8%) со средней ценой 2 345 000 рублей.
В топ-10 также вошли (в порядке убывания доли продаж): Kia Optima, Hyundai Santa Fe, Hyundai Solaris, Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander.
Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей, Россия, III квартал 2023 года
|Бренд
|Модель
|Доля в продажах в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей
|Средняя цена (руб.)
|Toyota
|Camry
|3,8%
|2 199 000
|Kia
|Sportage
|2,7%
|2 095 000
|Hyundai
|Creta
|2,6%
|1 850 000
|Toyota
|RAV4
|2,0%
|2 190 000
|Volkswagen
|Tiguan
|1,8%
|2 345 000
|Kia
|Optima
|1,7%
|1 890 000
|Hyundai
|Santa Fe
|1,6%
|2 387 000
|Hyundai
|Solaris
|1,6%
|1 688 000
|Mazda
|CX-5
|1,5%
|2 100 000
|Mitsubishi
|Outlander
|1,4%
|2 000 000
Самые востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом в ценовой категории до 1 500 000 рублей
В рейтинге наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом бюджетных моделей первое место по итогам II квартала 2023 года занимает ВАЗ (LADA) Priora (3,8%), средняя цена которого достигла 430 000 рублей. На второй позиции – ВАЗ (LADA) Granta (3,3%), средняя цена которого 300 000 рублей. Третье место заняли ВАЗ (LADA) 2114 Samara (2,8%) и Ford Focus (2,6%) со средней ценой 155 000 рублей и 540 000 рублей соответственно. На пятой строчке ВАЗ (LADA) Kalina (2,4%), средняя цена которой 530 000 рублей.
Также в топ-10 вошли (в порядке убывания доли продаж): ВАЗ (LADA) 2 107, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), Hyundai Solaris, ВАЗ (LADA) 2 110 и Kia Rio.
Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте до 1 500 000 рублей, Россия, III квартал 2023 года
|Бренд
|Модель
|Доля в продажах в ценовом
|Средняя цена (руб.)
|ВАЗ (LADA)
|Priora
|3,8%
|430 000
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|3,3%
|300 000
|ВАЗ (LADA)
|2114 Samara
|2,8%
|115 000
|Ford
|Focus
|2,6%
|540 000
|ВАЗ (LADA)
|Kalina
|2,4%
|530 000
|ВАЗ (LADA)
|2 107
|2,1%
|270 000
|ВАЗ (LADA)
|4x4 (Нива)
|2,0%
|95 000
|Hyundai
|Solaris
|1,9%
|287 000
|ВАЗ (LADA)
|2 110
|1,8%
|856 000
|Kia
|Rio
|1,7%
|110 000
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В таблице поменяйте местами цену на Фокус и Чопырку. Я чуть со стула не упал, когда увидел, что средняя цена на последнюю - 540 тыс. У нас народ в большинстве своем странный, но не на столько, чтобы на это ведро тратить такие деньги.