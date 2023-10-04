Авито Авто: продажи автомобилей с пробегом выросли на 14,2% в III квартале 2023 года в России

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом в III квартале 2023 года. По данным экспертов, в июле-сентябре текущего года продажи на рынке выросли на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена автомобилей с пробегом в III квартале 2023 года выросла на 39,1% год к году и достигла 640 000 рублей.

Согласно данным Авито Авто, лидерами продаж среди брендов традиционно стали (в порядке убывания доли продаж): ВАЗ (LADA), Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.



От квартала к кварталу продажи авто с пробегом продолжают расти. Наиболее заметный рост отмечен в ценовых сегментах от 1 500 000 до 3 000 000 рублей и от 3 000 000 рублей — на 81,8% и 80,6% соответственно. При этом рост цены в сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 за год составил всего 1,7%, в сегменте от 3 000 000 рублей цены же вовсе снизились на 1,6%. Кирилл Вотяков управляющий директор Авито Авто

Эксперты Авито Авто составили рейтинги самых продаваемых на рынке авто с пробегом моделей в III квартале 2023 года в трех ценовых сегментах: до 1 500 000 рублей, от 1 500 000 до 3 000 000 рублей и свыше 3 000 000 рублей. Некоторые модели вошли в топ-10 по объему продаж сразу в нескольких ценовых сегментах. Как разъясняют эксперты Авито Авто, эти модели покупатели считают достаточно надежным и практичным выбором, чтобы приобретать как почти новые экземпляры с небольшим пробегом, так и автомобили постарше.

Наиболее востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом дороже 3 000 000 рублей

Рейтинг самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей со средней ценой от 3 000 000 рублей по итогам июля-сентября текущего года возглавляет Toyota Camry (3,5%), средняя цена на который составила 3 540 000 рублей. Вторую строчку разделили Land Cruiser (3%) и BMW X5 с средней ценой 4 400 000 рублей и 6 800 000 рублей соответственно. На третьем – Land Cruiser Prado (2,5%), средняя цена которого 4 400 000 рублей. Замыкает рейтинг впервые вошедший автомобиль из Поднебесной Geely Monjaro (2,4%), средняя цена которого 3 900 000 рублей.

Toyota Camry

Также в топ-10 наиболее популярных моделей авто с пробегом вошли (в порядке убывания доли продаж): BMW 5 серии, Lexus RX, BMW X6, Lexus LX и Toyota RAV4.

Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте от 3 000 000 рублей, Россия, III квартал 2023 года

Бренд Модель Доля в продажах в ценовом сегменте от 3 000 000 рублей Средняя цена (руб.) Toyota Camry 3,5% 3 540 000 Toyota Land Cruiser 3,0% 5 499 000 BMW X5 3,0% 6 800 000 Toyota Land Cruiser Prado 2,5% 4 400 000 Geely Monjaro 2,4% 3 900 000 BMW 5 серия 2,3% 4 100 000 Lexus RX 2,0% 5 370 000 Hyundai Santa Fe 2,0% 3 620 000 Hyundai Palisade 1,9% 4 321 000 Mercedes-Benz E-класс 1,8% 4 050 000

Самые продаваемые модели автомобилей с пробегом в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей

В ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей рейтинг наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом возглавляет Toyota Camry (3,8%), средняя цена на которую достигла 2 199 000 рублей. Kia Sportage (2,7%) со средней ценой 2 095 000 рублей – на втором месте. Третье место занимает Hyundai Creta (2,6%) со средней ценой 1 850 000 рублей, четвертое – Toyota RAV 4 (2%), средняя цена которой 2 190 000 рублей. Замыкает пятерку лидеров по популярности в данном ценовом диапазоне Volkswagen Tiguan (1,8%) со средней ценой 2 345 000 рублей.

Kia Sportage

В топ-10 также вошли (в порядке убывания доли продаж): Kia Optima, Hyundai Santa Fe, Hyundai Solaris, Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander.

Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей, Россия, III квартал 2023 года

Бренд Модель Доля в продажах в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей Средняя цена (руб.) Toyota Camry 3,8% 2 199 000 Kia Sportage 2,7% 2 095 000 Hyundai Creta 2,6% 1 850 000 Toyota RAV4 2,0% 2 190 000 Volkswagen Tiguan 1,8% 2 345 000 Kia Optima 1,7% 1 890 000 Hyundai Santa Fe 1,6% 2 387 000 Hyundai Solaris 1,6% 1 688 000 Mazda CX-5 1,5% 2 100 000 Mitsubishi Outlander 1,4% 2 000 000

Самые востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом в ценовой категории до 1 500 000 рублей

В рейтинге наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом бюджетных моделей первое место по итогам II квартала 2023 года занимает ВАЗ (LADA) Priora (3,8%), средняя цена которого достигла 430 000 рублей. На второй позиции – ВАЗ (LADA) Granta (3,3%), средняя цена которого 300 000 рублей. Третье место заняли ВАЗ (LADA) 2114 Samara (2,8%) и Ford Focus (2,6%) со средней ценой 155 000 рублей и 540 000 рублей соответственно. На пятой строчке ВАЗ (LADA) Kalina (2,4%), средняя цена которой 530 000 рублей.

Lada Priora

Также в топ-10 вошли (в порядке убывания доли продаж): ВАЗ (LADA) 2 107, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), Hyundai Solaris, ВАЗ (LADA) 2 110 и Kia Rio.

Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте до 1 500 000 рублей, Россия, III квартал 2023 года