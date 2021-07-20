Эксперты Авито Авто проанализировали данные о продажах на вторичном авторынке во II квартале 2021 года. Согласно данным сервиса, продажи автомобилей с пробегом премиальных брендов в возрасте до 3 лет в России выросли за указанный период на 56% по сравнению с прошлым годом и на 23% по сравнению с I кварталом 2021 года. Средняя стоимость (рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) таких автомобилей при этом увеличилась за год на 27,4%, составив во II квартале 2021 года 3 568 000 рублей.

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В рамках исследования рассматривались показатели по следующим наиболее популярным в России премиум-брендам: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.​

Количество сделок по продаже премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросло в стране заметнее, чем общее количество продаж на вторичном авторынке. Если продажи автомобилей с пробегом в целом по России выросли, по данным Авито Авто, на 37%, то динамика в премиум-сегменте составила 56%.

Как отмечают эксперты Авито Авто, столь заметный рост продаж подержанных автомобилей премиум-сегмента объясняется продолжающимся процессом переориентации покупателей на вторичный авторынок на фоне динамики цен на новые машины.

При этом средние цены на подержанные автомобили премиум-брендов в возрасте до 3 лет за год выросли меньше, чем в среднем по вторичному авторынку. По данным Авито Авто, средняя стоимость подержанных автомобилей во II квартале выросла на 37% по сравнению с прошлым годом, в то время как средняя цена автомобилей премиальных брендов в возрасте до трех лет за этот же период увеличилась на 27%.

От Москвы до Ростова: в каких городах автомобили премиум-сегмента покупают активнее всего

По данным Авито Авто, во II квартале 2021 года наиболее активный спрос на премиальные автомобили с пробегом в возрасте до 3 лет наблюдался в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

На долю столичной агломерации пришлось 44,27% от всех продаж автомобилей этого сегмента, а на долю Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 13,64%

В топ-5 регионов с наиболее высоким спросом на премиальные автомобили в возрасте до 3 лет также вошли Краснодарский край, Республика Татарстан и Ростовская область.

На долю Краснодарского края во II квартале 2021 года пришлось 7,28% продаж автомобилей этого сегмента, на долю Татарстана – 3,47%, а на долю Ростовской области – 2,6%.

Стоимость подержанных премиальных автомобилей в региональном разрезе

Средняя стоимость автомобилей премиум-сегмента в возрасте до 3 лет на вторичном авторынке страны составила во II квартале 2021 года 3 568 000 рублей. В большинстве крупных регионов страны такие автомобили в среднем стоят от 3 000 000 до 4 000 000 рублей, однако есть и ряд исключений.

В некоторых регионах средняя цена премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет оказалась заметно выше средней по стране, превысив 4 000 000 рублей. В частности, цены выше средних по стране зафиксированы в Дагестане, Красноярском крае, Пермском крае, а также Новосибирской, Иркутской, Кировской, Вологодской и Ульяновской областях.

Первую строчку в рейтинге регионов с самыми высокими ценами на автомобили премиум-сегмента в возрасте до 3 лет по итогам II квартала 2021 года делят Новосибирская область и Дагестан, средняя стоимость такого автомобиля в этих регионах составляет 4 500 000 рублей.

На втором месте – Иркутская область (средняя стоимость автомобиля премиум-сегмента в возрасте до 3 лет на вторичном авторынке региона – 4 295 000 рублей), на третьем – Кировская область (средняя стоимость автомобиля премиум-сегмента в возрасте до 3 лет на вторичном авторынке региона – 4 199 000 рублей).