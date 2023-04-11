Авито Авто: продажи премиальных автомобилей с пробегом выросли более чем в 2 раза

Средняя стоимость трехлетнего премиум-автомобиля с пробегом в России в I квартале 2023 года составила 5 990 000 рублей. На долю премиальных брендов пришлось 1,8% от общего числа продаж на рынке авто с пробегом в январе-марте 2023 года.
«Несмотря на высокую стоимость автомобилей премиальных брендов относительно автомобилей массового сегмента с пробегом, интерес к первым растет. Покупатели ценят в них высокое качество сборки и надежность. Автомобили в возрасте до 3-х лет многие рассматривают как альтернативу машине из салона. Средняя цена премиальных авто с пробегом ниже, чем у новых автомобилей данного сегмента, но при этом они отличаются более современной комплектацией, хорошим состоянием, а также зачастую имеют небольшой пробег. На Авито Авто представлен широкий модельный ряд автомобилей с пробегом премиальных брендов в возрасте до 3-х лет, при этом приобрести такое авто можно по привлекательной цене», — отмечают эксперты Авито Авто.
От BMW X5 до Lexus LX: наиболее продаваемые премиальные модели на рынке авто с пробегом
Рейтинг самых востребованных премиум-моделей на рынке авто с пробегом в возрасте до 3-х лет в I квартале 2023 года возглавляет BMW X5. На долю модели пришлось 5,1% от общих продаж автомобилей с пробегом премиальных брендов в возрасте до 3-х лет. Средняя цена составила 7 948 000 рублей.
На втором месте — BMW 5 серии с долей продаж 4,4% и средней ценой 4 350 000 рублей.
На третьей строчке рейтинга — Mercedes-Benz E-класса. На долю модели пришлось 4,2% продаж в сегменте. Средняя цена составила 4 458 000 рублей.
Четвертое место занимает Lexus RX с долей продаж 3,8% (средняя цена — 5 800 000 рублей), пятое — BMW X7 с долей в 3,4% (средняя цена — 10 700 000 рублей).
Также в топ-10 самых продаваемых моделей авто с пробегом премиальных брендов в возрасте до 3-х лет вошли (в порядке убывания доли продаж): BMW X6, BMW 3 серии, Genesis GV80, BMW X3 и Lexus LX.
Топ-10 моделей премиальных брендов по доле продаж в сегменте автомобилей с пробегом до 3-х лет, I квартал 2023 г., вся Россия, Авито Авто
|Бренд
|Модель
Доля продаж модели в
сегменте
Средняя цена
(руб.)
|BMW
|X5
|5,1%
|7 948 000
|BMW
|5 серия
|4,4%
|4 350 000
|Mercedes-Benz
|Е-класс
|4,2%
|4 458 000
|Lexus
|RX
|3,8%
|5 800 000
|BMW
|X7
|3,4%
|10 700 000
|BMW
|X6
|3,2%
|8 690 000
|BMW
|3 серия
|3,1%
|3 450 000
|Genesis
|GV80
|2,7%
|5 370 000
|BMW
|X3
|2,5%
|4 590 000
|Lexus
|LX
|2,3%
|14 000 000
Читайте первыми наши новости в Телеграм-канале для СМИ
Для комментирования вам необходимо авторизоваться