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  • Авито Авто: продажи премиальных автомобилей с пробегом выросли более чем в 2 раза

Авито Авто: продажи премиальных автомобилей с пробегом выросли более чем в 2 раза

11.04.2023 114 0 1

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику продаж автомобилей с пробегом премиальных брендов в возрасте до 3-х лет в России в I квартале 2023 года. По данным платформы, в январе-марте 2023 года продажи трехлетних премиум-автомобилей выросли на 107,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми востребованными моделями в сегменте стали BMW X5, BMW 5 серии, Mercedes-Benz E-класса, Lexus RX и BMW X7.

Средняя стоимость трехлетнего премиум-автомобиля с пробегом в России в I квартале 2023 года составила 5 990 000 рублей. На долю премиальных брендов пришлось 1,8% от общего числа продаж на рынке авто с пробегом в январе-марте 2023 года.

«Несмотря на высокую стоимость автомобилей премиальных брендов относительно автомобилей массового сегмента с пробегом, интерес к первым растет. Покупатели ценят в них высокое качество сборки и надежность. Автомобили в возрасте до 3-х лет многие рассматривают как альтернативу машине из салона. Средняя цена премиальных авто с пробегом ниже, чем у новых автомобилей данного сегмента, но при этом они отличаются более современной комплектацией, хорошим состоянием, а также зачастую имеют небольшой пробег. На Авито Авто представлен широкий модельный ряд автомобилей с пробегом премиальных брендов в возрасте до 3-х лет, при этом приобрести такое авто можно по привлекательной цене»,отмечают эксперты Авито Авто.

От BMW X5 до Lexus LX: наиболее продаваемые премиальные модели на рынке авто с пробегом 

Рейтинг самых востребованных премиум-моделей на рынке авто с пробегом в возрасте до 3-х лет в I квартале 2023 года возглавляет BMW X5. На долю модели пришлось 5,1% от общих продаж автомобилей с пробегом премиальных брендов в возрасте до 3-х лет. Средняя цена составила 7 948 000 рублей.

На втором месте — BMW 5 серии с долей продаж 4,4% и средней ценой 4 350 000 рублей.

На третьей строчке рейтинга — Mercedes-Benz E-класса. На долю модели пришлось 4,2% продаж в сегменте. Средняя цена составила 4 458 000 рублей.

Четвертое место занимает Lexus RX с долей продаж 3,8% (средняя цена — 5 800 000 рублей), пятое — BMW X7 с долей в 3,4% (средняя цена — 10 700 000 рублей).

Также в топ-10 самых продаваемых моделей авто с пробегом премиальных брендов в возрасте до 3-х лет вошли (в порядке убывания доли продаж): BMW X6, BMW 3 серии, Genesis GV80, BMW X3 и Lexus LX.

Топ-10 моделей премиальных брендов по доле продаж в сегменте автомобилей с пробегом до 3-х лет, I квартал 2023 г., вся Россия, Авито Авто

БрендМодель
Доля продаж модели в 
сегменте
Средняя цена
(руб.)
BMWX55,1%7 948 000
BMW5 серия4,4%4 350 000
Mercedes-BenzЕ-класс4,2%4 458 000
LexusRX3,8%5 800 000
BMWX73,4%10 700 000
BMWX63,2%8 690 000
BMW3 серия3,1%3 450 000
GenesisGV802,7%5 370 000
BMWX32,5%4 590 000
LexusLX2,3%14 000 000

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Россия авто с пробегом статистика

 

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