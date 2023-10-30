Авто с пробегом ×

Авито Авто: продажи авто в возрасте до 3-х лет выросли на 19%

30.10.2023 63 1 0

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику рынка автомобилей с пробегом в возрасте до 3-х лет в III квартале 2023 года в России. По данным платформы, продажи трехлеток в июле-сентябре текущего года выросли на 19% в сравнении  со II кварталом текущего года. На долю «трехлеток» пришлось 11,5% от общих продаж авто с пробегом в России в III квартале текущего года. Самыми востребованными моделями в сегменте стали ВАЗ (LADA) Granta, ВАЗ (LADA) Vesta, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Geely Monjaro. Примечательно, что китайский автомобиль впервые вошел в этот рейтинг.

По данным Авито Авто, средняя цена трехлетнего автомобиля с пробегом по итогам III квартала 2023 года составила 2 570 000 рублей. Самыми продаваемыми брендами трехлеток в июле-сентябре снова стали (в порядке убывания доли продаж): ВАЗ (LADA), Kia, Hyundai, Toyota и BMW.

Самые продаваемые модели автомобилей в возрасте до 3-х лет

Наиболее продаваемой моделью автомобиля с пробегом в возрасте до 3-х лет в III квартале 2023 года в России традиционно стала ВАЗ (LADA) Granta. На долю модели пришлось 5,5% продаж в сегменте трехлеток, средняя цена составила 825 000 рублей.

Вторую строчку рейтинга занимает ВАЗ (LADA) Vesta со средней ценой 1 253 000 рублей и долей продаж 3,2%.

Lada Vesta

На третьем месте – Toyota Camry с долей продаж 2,6%. Средняя цена составила 3 460 000 рублей.

На четвертой позиции – Hyundai Solaris, средняя цена составила 1 650 000 рублей. На долю модели пришлось 2,2% продаж в сегменте трехлеток.

Hyundai Solaris

Пятое место занимает модель Geely Monjaro, которая стала первым автомобилем из Поднебесной в топ-5 трехлеток по продажам. Доля продаж модели составила 2%, средняя цена – 3 800 000 рублей.

Также в топ-10 самых продаваемых моделей трехлетних автомобилей вошли (в порядке убывания доли продаж) Kia K5, Kia Rio, Volkswagen Polo, Kia Sportage и Hyundai Creta.

Топ-10 моделей по доле продаж в сегменте автомобилей с пробегом до 3-х лет, III квартал 2023 г., вся Россия, Авито Авто

БрендМодельДоля продаж модели в сегменте автомобилей с пробегом в возрасте до 3-х летСредняя цена (руб).
ВАЗ (LADA)Granta5,5%825 000
ВАЗ (LADA)Vesta3,2%1 235 000
ToyotaCamry2,6%3 460 000
HyundaiSolaris2,2%1 650 000
GeelyMonjaro2,0%3 800 000
KiaK51,9%2 700 000
KiaRio1,7%1 679 000
VolkswagenPolo1,6%1 634 000
KiaSportage1,5%3 079 000
HyundaiCreta1,4%2 079 000
авторынок авто с пробегом

 

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1 комментарий
30.10.2023 17:19
Papirus

Где объём продаж в штуках? Очередной раз расписались в безграмотности в «анализе» статистических данных.

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