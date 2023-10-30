Авито Авто: продажи авто в возрасте до 3-х лет выросли на 19%

По данным Авито Авто, средняя цена трехлетнего автомобиля с пробегом по итогам III квартала 2023 года составила 2 570 000 рублей. Самыми продаваемыми брендами трехлеток в июле-сентябре снова стали (в порядке убывания доли продаж): ВАЗ (LADA), Kia, Hyundai, Toyota и BMW.
Самые продаваемые модели автомобилей в возрасте до 3-х лет
Наиболее продаваемой моделью автомобиля с пробегом в возрасте до 3-х лет в III квартале 2023 года в России традиционно стала ВАЗ (LADA) Granta. На долю модели пришлось 5,5% продаж в сегменте трехлеток, средняя цена составила 825 000 рублей.
Вторую строчку рейтинга занимает ВАЗ (LADA) Vesta со средней ценой 1 253 000 рублей и долей продаж 3,2%.
На третьем месте – Toyota Camry с долей продаж 2,6%. Средняя цена составила 3 460 000 рублей.
На четвертой позиции – Hyundai Solaris, средняя цена составила 1 650 000 рублей. На долю модели пришлось 2,2% продаж в сегменте трехлеток.
Пятое место занимает модель Geely Monjaro, которая стала первым автомобилем из Поднебесной в топ-5 трехлеток по продажам. Доля продаж модели составила 2%, средняя цена – 3 800 000 рублей.
Также в топ-10 самых продаваемых моделей трехлетних автомобилей вошли (в порядке убывания доли продаж) Kia K5, Kia Rio, Volkswagen Polo, Kia Sportage и Hyundai Creta.
Топ-10 моделей по доле продаж в сегменте автомобилей с пробегом до 3-х лет, III квартал 2023 г., вся Россия, Авито Авто
|Бренд
|Модель
|Доля продаж модели в сегменте автомобилей с пробегом в возрасте до 3-х лет
|Средняя цена (руб).
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|5,5%
|825 000
|ВАЗ (LADA)
|Vesta
|3,2%
|1 235 000
|Toyota
|Camry
|2,6%
|3 460 000
|Hyundai
|Solaris
|2,2%
|1 650 000
|Geely
|Monjaro
|2,0%
|3 800 000
|Kia
|K5
|1,9%
|2 700 000
|Kia
|Rio
|1,7%
|1 679 000
|Volkswagen
|Polo
|1,6%
|1 634 000
|Kia
|Sportage
|1,5%
|3 079 000
|Hyundai
|Creta
|1,4%
|2 079 000
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