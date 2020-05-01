Авито Авто продлевает действие мер поддержки автодилеров во всех регионах до 31 мая

Партнерский материал
В связи с этим Авито Авто продлевает действие мер поддержки профессиональных продавцов во всех регионах России. Скидки и специальные условия для размещения и продвижения объявлений будут доступны дилерам всех категорий транспорта.
Для дилеров в категории Легковые автомобили доступны:
1. Скидка 25% на услуги в рамках сервисов «Подписка» и «Тарифы» до 31 мая 2020 года.
2. 12 мая мы начислим 25% от суммы последней оплаченной услуги в виде бонусов тем, кто купил тариф или подписку в период с 1 января по 11 мая 2020 года. До 11 июня 2020 года этими бонусами можно будет оплатить до 99% стоимости услуг Авито по продвижению объявлений, а также услуг Авито в рамках сервисов «Подписка» или «Тарифы».
Для дилеров в категориях Грузовики и Спецтехника, Мотоциклы и Мототехника, Водный Транспорт предоставляется скидка 25% на услуги в рамках сервисов «Подписка» и «Тарифы» до 31 мая 2020 года.
Онлайн-сервис проверки объявления Автотека продлевает действие сниженных цен на покупку отчетов до 11 мая. Проверка автомобиля, размещенного на сайте Авито дилером, стоит 64 рубля. Проверка любого другого автомобиля — 89 рублей.
Авито высоко ценит своих партнеров и надеется, что меры поддержки помогут их бизнесу преодолеть сложности, связанные с карантином.
Подробнее о мерах поддержки – в Помощи. Чтобы не пропустить новости, Авито рекомендует подписаться на свой телеграм-канал.
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