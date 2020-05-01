Авито Авто продлевает действие мер поддержки автодилеров во всех регионах до 31 мая

Вся страна с нетерпением ждет окончания режима самоизоляции: есть надежда, что это произойдет уже 12 мая. Согласно озвученной позиции федеральных властей, региональные правительства смогут самостоятельно принимать решения по поэтапному снятию ограничений после 11 мая. Это будет способствовать нормализации торговых процессов, однако для восстановления рынков потребуется время.

Партнерский материал​

В связи с этим Авито Авто продлевает действие мер поддержки профессиональных продавцов во всех регионах России. Скидки и специальные условия для размещения и продвижения объявлений будут доступны дилерам всех категорий транспорта.



Для дилеров в категории Легковые автомобили доступны:

1. Скидка 25% на услуги в рамках сервисов «Подписка» и «Тарифы» до 31 мая 2020 года.

﻿2. 12 мая мы начислим 25% от суммы последней оплаченной услуги в виде бонусов тем, кто купил тариф или подписку в период с 1 января по 11 мая 2020 года. До 11 июня 2020 года этими бонусами можно будет оплатить до 99% стоимости услуг Авито по продвижению объявлений, а также услуг Авито в рамках сервисов «Подписка» или «Тарифы».

Для дилеров в категориях Грузовики и Спецтехника, Мотоциклы и Мототехника, Водный Транспорт предоставляется скидка 25% на услуги в рамках сервисов «Подписка» и «Тарифы» до 31 мая 2020 года.



Онлайн-сервис проверки объявления Автотека продлевает действие сниженных цен на покупку отчетов до 11 мая. Проверка автомобиля, размещенного на сайте Авито дилером, стоит 64 рубля. Проверка любого другого автомобиля — 89 рублей.



Авито высоко ценит своих партнеров и надеется, что меры поддержки помогут их бизнесу преодолеть сложности, связанные с карантином.



Подробнее о мерах поддержки – в Помощи. Чтобы не пропустить новости, Авито рекомендует подписаться на свой телеграм-канал.