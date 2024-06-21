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Авито Авто: россияне выбирают отечественные экономичные авто с пробегом

21.06.2024 60 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на автомобили одной из наиболее популярных категорий легковых машин – с двигателем объемом до 1,5 литра – в период с января по май 2024 года. В сегменте автомобилей с пробегом лидером по спросу стала LADA 2110, а среди новых авто – Haval Jolion.

Автомобили с двигателями объемом до 1,5 литров традиционно занимают значительную долю российского рынка. Покупатели ценят их за сочетание экономичности, доступности и достаточной для города мощности. При этом современные технологии двигателестроения позволяют небольшим агрегатам демонстрировать и достойную динамику. Актуальность данного сегмента автомобилей поддерживается и производителями: лидеры продаж – отечественный и китайский автопром – тоже ориентируются на двигатели объемом около 1,5 литров.
Вадим Иванов
директор направления «Автомобили» в Авито Авто

Экономичные авто с пробегом

Первое место по доле в спросе на автомобили с двигателем до 1,5 литра в январе-мае 2024 года заняла марка ВАЗ (LADA): она смогла получить 37,73% от всего спроса. На втором месте оказался Hyundai, занявший 6,98%, на третьем – Chevrolet с 6,54%. Замыкают пятерку японская Toyota и южнокорейская Daewoo: их доли – 4,31% и 4,18% соответственно.

В топ-5 по доле в спросе среди моделей с пробегом нет ни одной зарубежной машины – только представители ВАЗ (LADA). Лидером стала модель 2110, получившая долю в 5%. На второй строке – 2109 с 4,57%, на третьей – 2114 Samara с 4,49%. Замыкают пятерку 2115 Samara (3,8%) и 21099 (3,73%). Из автомобилей зарубежных марок выше всех удалось подняться Daewoo Nexia, которая получила 3,62% спроса.

Топ-10 моделей автомобилей с пробегом по доле в спросе, январь-май 2024 г., Россия, Авито Авто

МаркаМодельДоля в спросеСредняя цена, руб.
ВАЗ (LADA)21105,00%130 000
ВАЗ (LADA)21094,57%120 000
ВАЗ (LADA)2114 Samara4,49%153 000
ВАЗ (LADA)2115 Samara3,80%145 000
ВАЗ (LADA)210993,73%120 000
DaewooNexia3,62%175 000
ChevroletLanos3,08%200 000
KiaRio2,99%829 000
HyundaiAccent2,97%430 000
HyundaiSolaris2,55%900 000

Количество объявлений о продаже экономичных автомобилей с пробегом год к году выросло на 9,2%. Лидером по доле в предложении стала марка ВАЗ (LADA), ее доля – 24,04%. За ней следуют Hyundai с 7,27% и Toyota с 6,8%. Четвертую и пятую строку в топ-5 заняли Chevrolet (6,15%) и Kia (4,72%). Последняя марка стала лидером по приросту предложения: он составил 16%.

Среди моделей больше всего объявлений о продаже ВАЗ 2110: ее доля в предложении – 3,29%. На втором месте – Kia Rio с 3,07%, на третьем – 2114 Samara с 2,78%. Замыкают топ-5 2115 Samara (2,73%) и Hyundai Accent (2,7%). Наиболее динамично растет количество объявлений Hyundai Solaris: год к году показатель прибавил 17,9%.

Новые автомобили с двигателем до 1,5 литра

В этом сегменте спрос год к году вырос на 107,2%. Топ-10 по доле в спросе состоит практически полностью из представителей китайского автопрома. Исключение составляет лишь Москвич, занимающий шестую строчку с долей спроса 7,9%. Лидером же стала марка Haval с 16,84% от спроса. На втором месте – Changan с 14,15%, далее следуют Chery и Geely, получившие 13,88% и 9,42% соответственно. Пятое место досталось марке OMODA, чья доля – 9,36%.

Haval Jolion. Фото: Андрей Судьбин

Самой востребованной моделью стал Haval Jolion: его доля в спросе – 10,09%, а прирост спроса год к году – 52%. На втором месте – Москвич 3 с долей 7,17% и ростом спроса на 73,9%. Третью строку занял автомобиль OMODA C5: его доля – 6,57%, прирост – 6,9%. Замыкают пятерку лидеров Chery Tiggo 4 Pro (6,04%) и Haval M6 (4,6%).

Топ-10 моделей новых автомобилей по доле в спросе, январь-май 2024 г., Россия, Авито Авто

МаркаМодельДоля в спросеСредняя цена, руб.
HavalJolion10,09%2 469 000
Москвич37,17%2 169 000
OMODAC56,57%2 910 000
CheryTiggo 4 Pro6,04%2 456 000
HavalM64,60%2 299 000
GeelyCoolray4,16%2 755 000
CheryTiggo 7 Pro Max4,12%2 950 000
JetourDashing3,63%2 840 000
ChanganCS35 Plus3,48%2 400 000
GeelyEmgrand3,07%2 310 000

Предложение экономичных автомобилей год к году выросло на 154,3%. Лидером по количеству объявлений стала марка Chery, получившая 18,12%. На втором месте – Haval с 16,4%, на третьем – Changan с 13,77%. Также в топ-5 вошли OMODA и Geely, получившие 12,52% и 12,22% соответственно.

Среди моделей лидером по числу объявлений о продаже стала OMODA C5: ее доля – 9,42%. За ней следуют Haval Jolion с 8,8% и две модели Chery – Tiggo 4 Pro с 7,7% и Tiggo 7 Pro Max с 7%. Замыкает топ-5 Geely Coolray, получивший 5,97%.

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