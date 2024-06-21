Авито Авто: россияне выбирают отечественные экономичные авто с пробегом

Автомобили с двигателями объемом до 1,5 литров традиционно занимают значительную долю российского рынка. Покупатели ценят их за сочетание экономичности, доступности и достаточной для города мощности. При этом современные технологии двигателестроения позволяют небольшим агрегатам демонстрировать и достойную динамику. Актуальность данного сегмента автомобилей поддерживается и производителями: лидеры продаж – отечественный и китайский автопром – тоже ориентируются на двигатели объемом около 1,5 литров.
Экономичные авто с пробегом
Первое место по доле в спросе на автомобили с двигателем до 1,5 литра в январе-мае 2024 года заняла марка ВАЗ (LADA): она смогла получить 37,73% от всего спроса. На втором месте оказался Hyundai, занявший 6,98%, на третьем – Chevrolet с 6,54%. Замыкают пятерку японская Toyota и южнокорейская Daewoo: их доли – 4,31% и 4,18% соответственно.
В топ-5 по доле в спросе среди моделей с пробегом нет ни одной зарубежной машины – только представители ВАЗ (LADA). Лидером стала модель 2110, получившая долю в 5%. На второй строке – 2109 с 4,57%, на третьей – 2114 Samara с 4,49%. Замыкают пятерку 2115 Samara (3,8%) и 21099 (3,73%). Из автомобилей зарубежных марок выше всех удалось подняться Daewoo Nexia, которая получила 3,62% спроса.
Топ-10 моделей автомобилей с пробегом по доле в спросе, январь-май 2024 г., Россия, Авито Авто
|Марка
|Модель
|Доля в спросе
|Средняя цена, руб.
|ВАЗ (LADA)
|2110
|5,00%
|130 000
|ВАЗ (LADA)
|2109
|4,57%
|120 000
|ВАЗ (LADA)
|2114 Samara
|4,49%
|153 000
|ВАЗ (LADA)
|2115 Samara
|3,80%
|145 000
|ВАЗ (LADA)
|21099
|3,73%
|120 000
|Daewoo
|Nexia
|3,62%
|175 000
|Chevrolet
|Lanos
|3,08%
|200 000
|Kia
|Rio
|2,99%
|829 000
|Hyundai
|Accent
|2,97%
|430 000
|Hyundai
|Solaris
|2,55%
|900 000
Количество объявлений о продаже экономичных автомобилей с пробегом год к году выросло на 9,2%. Лидером по доле в предложении стала марка ВАЗ (LADA), ее доля – 24,04%. За ней следуют Hyundai с 7,27% и Toyota с 6,8%. Четвертую и пятую строку в топ-5 заняли Chevrolet (6,15%) и Kia (4,72%). Последняя марка стала лидером по приросту предложения: он составил 16%.
Среди моделей больше всего объявлений о продаже ВАЗ 2110: ее доля в предложении – 3,29%. На втором месте – Kia Rio с 3,07%, на третьем – 2114 Samara с 2,78%. Замыкают топ-5 2115 Samara (2,73%) и Hyundai Accent (2,7%). Наиболее динамично растет количество объявлений Hyundai Solaris: год к году показатель прибавил 17,9%.
Новые автомобили с двигателем до 1,5 литра
В этом сегменте спрос год к году вырос на 107,2%. Топ-10 по доле в спросе состоит практически полностью из представителей китайского автопрома. Исключение составляет лишь Москвич, занимающий шестую строчку с долей спроса 7,9%. Лидером же стала марка Haval с 16,84% от спроса. На втором месте – Changan с 14,15%, далее следуют Chery и Geely, получившие 13,88% и 9,42% соответственно. Пятое место досталось марке OMODA, чья доля – 9,36%.
Самой востребованной моделью стал Haval Jolion: его доля в спросе – 10,09%, а прирост спроса год к году – 52%. На втором месте – Москвич 3 с долей 7,17% и ростом спроса на 73,9%. Третью строку занял автомобиль OMODA C5: его доля – 6,57%, прирост – 6,9%. Замыкают пятерку лидеров Chery Tiggo 4 Pro (6,04%) и Haval M6 (4,6%).
Топ-10 моделей новых автомобилей по доле в спросе, январь-май 2024 г., Россия, Авито Авто
|Марка
|Модель
|Доля в спросе
|Средняя цена, руб.
|Haval
|Jolion
|10,09%
|2 469 000
|Москвич
|3
|7,17%
|2 169 000
|OMODA
|C5
|6,57%
|2 910 000
|Chery
|Tiggo 4 Pro
|6,04%
|2 456 000
|Haval
|M6
|4,60%
|2 299 000
|Geely
|Coolray
|4,16%
|2 755 000
|Chery
|Tiggo 7 Pro Max
|4,12%
|2 950 000
|Jetour
|Dashing
|3,63%
|2 840 000
|Changan
|CS35 Plus
|3,48%
|2 400 000
|Geely
|Emgrand
|3,07%
|2 310 000
Предложение экономичных автомобилей год к году выросло на 154,3%. Лидером по количеству объявлений стала марка Chery, получившая 18,12%. На втором месте – Haval с 16,4%, на третьем – Changan с 13,77%. Также в топ-5 вошли OMODA и Geely, получившие 12,52% и 12,22% соответственно.
Среди моделей лидером по числу объявлений о продаже стала OMODA C5: ее доля – 9,42%. За ней следуют Haval Jolion с 8,8% и две модели Chery – Tiggo 4 Pro с 7,7% и Tiggo 7 Pro Max с 7%. Замыкает топ-5 Geely Coolray, получивший 5,97%.
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