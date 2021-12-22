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По данным Авито Авто, по России в целом спрос на снегоходы с пробегом в первые 2 недели декабря вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена снегохода с пробегом в стране составляет 129 000 рублей.
Как отмечают эксперты Авито Авто, снегоходы на площадке приобретают как для индивидуального использования, так и для коммерческой эксплуатации – сдачи в аренду, организации развлечений и экскурсий. Рост спроса на снегоходы с пробегом, по мнению экспертов, может объясняться развитием внутреннего туризма, в том числе зимнего, и в те регионы, где в холодный сезон востребованы услуги аренды снегоходов.
В топе и зарубежные, и отечественные: марки самых востребованных в Москве и Московской области снегоходов с пробегом
В Москве и Московской области первое место по уровню спроса занимают снегоходы марки Yamaha. На долю бренда приходится 18,27% спроса на снегоходы с пробегом в регионе. Снегоходы Yamaha с пробегом, по данным Авито Авто, стоят в Москве и Московской области в среднем 525 000 рублей.
На втором месте по доле спроса – снегоходы с пробегом бренда Bombardier (BRP), их средняя цена составляет 820 000 рублей. Третью строчку занимают снегоходы бренда «Буран» (средняя цена на рынке снегоходов с пробегом – 110 000 рублей), четвёртую – «Тайга» (средняя цена на рынке снегоходов с пробегом – 350 000 рублей), а пятую – Polaris (средняя цена на рынке снегоходов с пробегом – 549 000 рублей).
При выборе снегохода для личного пользования эксперты Авито Авто рекомендуют в первую очередь ориентироваться на планы по его эксплуатации и изучать технические характеристики транспортного средства.
Сергей Никольский, руководитель категорий «Автоуслуги» и «Коммерческий транспорт» в Авито Авто: «Перед тем как выбрать конкретную модель снегохода, необходимо в первую очередь определиться, как именно вы планируете его использовать. Если вы любите скорость и не планируете съезжать с укатанных трасс, присмотритесь к спортивным снегоходам, они отлично управляются и имеют впечатляющую динамику. Для езды по рельефной местности подойдут горные модели с большими грунтозацепами и мощным двигателем. Для охоты и рыбалки идеальны утилитарные модели с широкими гусеницами — провезут по самому глубокому снегу с необходимым снаряжением. Для юных райдеров есть специальные детские модели. Также обратите внимание на наличие полезных опций: подогрев сиденья и рукояток, электростартер, задний ход».
От Москвы до Вологды: в каких регионах страны наиболее активный спрос на снегоходы в 2021 году
Наиболее активным спросом снегоходы в этом году пользуются в Москве и Московской области: на долю столичной агломерации приходится свыше 7% спроса на этот вид транспорта. На втором месте – Татарстан, на долю региона приходится 5,89% от общефедерального спроса на снегоходы. Третью строчку занимает Пермский край с долей от общефедерального спроса в 5,38%.
На четвёртой позиции в рейтинге регионов-лидеров по спросу на снегоходы с пробегом – Ханты-Мансийский автономный округ (4,54%). Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают пятую строчку, на долю агломерации приходится 4,23% от общефедерального спроса.
В топ-10 регионов с наиболее высоким спросом на снегоходы в 2021 году также вошли в порядке убывания Свердловская область, Красноярский край, Кемеровская область, Башкортостан и Вологодская область.
Топ-10 регионов по уровню спроса на снегоходы в период с 1 по 14 декабря 2021 г.
|
Регион
|
Доля спроса от общефедерального
|
Средняя цена снегохода с пробегом (руб.)
|
Московская область
|
7,03%
|
144 000
|
Татарстан
|
5,89%
|
136 000
|
Пермский край
|
5,38%
|
140 000
|
Ханты-Мансийский АО
|
4,54%
|
148 000
|
Ленинградская область
|
4,23%
|
130 000
|
Свердловская область
|
4,08%
|
127 000
|
Красноярский край
|
3,98%
|
190 000
|
Кемеровская область
|
3,74%
|
138 000
|
Башкортостан
|
3,73%
|
130 000
|
Вологодская область
|
3,60%
|
108 000
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