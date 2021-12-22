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  • Авито Авто: в Москве и Московской области заинтересовались снегоходами – спрос вырос в два раза по сравнению с прошлым годом

Авито Авто: в Москве и Московской области заинтересовались снегоходами – спрос вырос в два раза по сравнению с прошлым годом

22.12.2021 57 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу и предложению на снегоходы с пробегом в первые 2 недели декабря 2021 года. По данным сервиса, спрос на снегоходы в Москве и Московской области вырос по сравнению с прошлым годом на 101%. Регион занимает первое место по доле спроса от общефедерального. Средняя цена снегохода с пробегом в регионе составляет 144 000 рублей, а в рейтинге самых востребованных марок первое место занимает Yamaha, вторую строчку – Bombardier (BRP). Третье место у снегоходов отечественного бренда «Буран».

 

Партнерский материал​

По данным Авито Авто, по России в целом спрос на снегоходы с пробегом в первые 2 недели декабря вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена снегохода с пробегом в стране составляет 129 000 рублей.

Как отмечают эксперты Авито Авто, снегоходы на площадке приобретают как для индивидуального использования, так и для коммерческой эксплуатации – сдачи в аренду, организации развлечений и экскурсий. Рост спроса на снегоходы с пробегом, по мнению экспертов, может объясняться развитием внутреннего туризма, в том числе зимнего, и в те регионы, где в холодный сезон востребованы услуги аренды снегоходов.

В топе и зарубежные, и отечественные: марки самых востребованных в Москве и Московской области снегоходов с пробегом

В Москве и Московской области первое место по уровню спроса занимают снегоходы марки Yamaha. На долю бренда приходится 18,27% спроса на снегоходы с пробегом в регионе. Снегоходы Yamaha с пробегом, по данным Авито Авто, стоят в Москве и Московской области в среднем 525 000 рублей.

На втором месте по доле спроса – снегоходы с пробегом бренда Bombardier (BRP), их средняя цена составляет 820 000 рублей. Третью строчку занимают снегоходы бренда «Буран» (средняя цена на рынке снегоходов с пробегом – 110 000 рублей), четвёртую –  «Тайга» (средняя цена на рынке снегоходов с пробегом – 350 000 рублей), а пятую – Polaris (средняя цена на рынке снегоходов с пробегом – 549 000 рублей).

При выборе снегохода для личного пользования эксперты Авито Авто рекомендуют в первую очередь ориентироваться на планы по его эксплуатации и изучать технические характеристики транспортного средства.

Сергей Никольский, руководитель категорий «Автоуслуги» и «Коммерческий транспорт» в Авито Авто: «Перед тем как выбрать конкретную модель снегохода, необходимо в первую очередь определиться, как именно вы планируете его использовать. Если вы любите скорость и не планируете съезжать с укатанных трасс, присмотритесь к спортивным снегоходам, они отлично управляются и имеют впечатляющую динамику. Для езды по рельефной местности подойдут горные модели с большими грунтозацепами и мощным двигателем. Для охоты и рыбалки идеальны утилитарные модели с широкими гусеницами — провезут по самому глубокому снегу с необходимым снаряжением. Для юных райдеров есть специальные детские модели. Также обратите внимание на наличие полезных опций: подогрев сиденья и рукояток, электростартер, задний ход».

От Москвы до Вологды: в каких регионах страны наиболее активный спрос на снегоходы в 2021 году

Наиболее активным спросом снегоходы в этом году пользуются в Москве и Московской области: на долю столичной агломерации приходится свыше 7% спроса на этот вид транспорта. На втором месте – Татарстан, на долю региона приходится 5,89% от общефедерального спроса на снегоходы. Третью строчку занимает Пермский край с долей от общефедерального спроса в 5,38%.

На четвёртой позиции в рейтинге регионов-лидеров по спросу на снегоходы с пробегом – Ханты-Мансийский автономный округ (4,54%). Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают пятую строчку, на долю агломерации приходится 4,23% от общефедерального спроса.

В топ-10 регионов с наиболее высоким спросом на снегоходы в 2021 году также вошли в порядке убывания Свердловская область, Красноярский край, Кемеровская область, Башкортостан и Вологодская область.

Топ-10 регионов по уровню спроса на снегоходы в период с 1 по 14 декабря 2021 г.

Регион

Доля спроса от общефедерального

Средняя цена снегохода с пробегом (руб.)

Московская область

7,03%

144 000

Татарстан

5,89%

136 000

Пермский край

5,38%

140 000

Ханты-Мансийский АО

4,54%

148 000

Ленинградская область

4,23%

130 000

Свердловская область

4,08%

127 000

Красноярский край

3,98%

190 000

Кемеровская область

3,74%

138 000

Башкортостан

3,73%

130 000

Вологодская область

3,60%

108 000
Россия статистика

 

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