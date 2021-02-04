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  • Авито Авто: в России в 2020 году на 119 % выросли продажи электромобилей с пробегом

Авито Авто: в России в 2020 году на 119 % выросли продажи электромобилей с пробегом

04.02.2021 110 0 1

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о продажах автомобилей с электродвигателем на вторичном авторынке в 2020 году. По данным сервиса, в ушедшем году такие автомобили в России приобретали на 119 % чаще, чем годом ранее. В результате доля электромобилей на вторичном авторынке страны выросла с 0,034 % до 0,069 %. При этом средняя цена (рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) таких автомобилей в 2020 году составила 595 000 рублей – на 1,7 % меньше, чем годом ранее.

 

Партнёрский материал

Рост покупательского интереса к электромобилям в 2020 году может отчасти объясняться отменой таможенных пошлин на ввоз такого транспорта на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее распоряжение совета Евразийской экономической комиссии вступило в силу 4 мая 2020 года.

«Постепенный рост спроса на электромобили является закономерной тенденцией, учитывая, что использование автомобиля с электрическим двигателем дешевле, чем с ДВС – в том числе и за счет более низкой стоимости техобслуживания. При этом в абсолютных цифрах сохраняется огромный разрыв в продажах электрокаров и традиционных бензиновых автомобилей. На сегодняшний день в России отсутствуют механизмы господдержки для покупателей электромобилей, которые могли бы поспособствовать росту продаж. Подстегнуть спрос на электрокары также может и развитие инфраструктуры, а именно – появление достаточного количества зарядных станций в крупных городах», – отмечает Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики Авито Авто.

От Nissan до Tesla: самые популярные модели электромобилей

По итогам 2020 года первую строчку в рейтинге самых популярных в России электромобилей с пробегом занимает Nissan Leaf. Востребованность этой модели объясняется ее доступностью – средняя цена автомобиля составляет 529 000 рублей.

На втором месте по доле продаж – Nissan NV200 со средней ценой 682 000 рублей, на третьем – BMW i3 (средняя стоимость модели – 1 850 000 рублей). Замыкают пятерку лидеров электрокары Tesla Model S (средняя цена – 3 500 000 рублей) и Tesla Model 3 (средняя цена – 3 580 000 рублей).

БрендМодельСредняя цена (руб)
NissanLeaf529 000
NissanNV200682 000
BMWi31 850 000
TeslaModel S3 500 000
TeslaModel 33 580 000

Не только Москва и Санкт-Петербург: в каких регионах электромобилями интересуются активнее всего

Первое место в рейтинге регионов России по доле продаж электромобилей на вторичном рынке занимает столичная агломерация: на Москву и Московскую область в 2020 году пришлось 14,02 % продаж подержанных электрокаров в стране. При этом в московском регионе средняя цена автомобилей с электрическим двигателем заметно выше, чем в среднем по стране, и составляет 1 000 000 рублей.

Nissan Leaf 2018–н.в.

Краснодарский край по итогам 2020 года – на втором месте по доле продаж электромобилей, 12,21 % сделок в сегменте на вторичном авторынке России в 2020 году пришлись на этот регион. Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают третью строчку в рейтинге – на долю региона по итогам года пришлось 3,54 % продаж электромобилей.

В пятерку лидеров по продажам электромобилей на вторичном рынке также вошли Иркутская область (доля продаж от общероссийских – 2,65 %) и Челябинская область (доля продаж от общероссийских – 1,75 %).

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