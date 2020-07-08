По итогам II квартала 2020 года спрос на автомобили премиум-сегмента в возрасте от трех до пяти лет в России вырос на 17% по сравнению с предыдущим кварталом и на 16% по сравнению со II кварталом 2019 года. При этом, как выяснили аналитики Авито Авто, предложение по этому сегменту за II квартал, напротив, снизилось – на 2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 12% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость премиальных подержанных автомобилей в возрасте от трех до пяти лет в России по итогам II квартала составила 3 473 000 рублей – на 12% больше, чем год назад и на 2% больше, чем в предыдущем квартале.

В премиум-сегменте по итогам II квартала 2020 наблюдаются тренды, противоположные тенденциям вторичного авторынка в целом. Как ранее сообщали аналитики Авито Авто, средняя стоимость автомобилей с пробегом в целом во II квартале снизилась на 2% по сравнению с I кварталом, а количество сделок по покупке уменьшилось от квартала к кварталу на 4%.



Эксперты проанализировали динамику спроса, предложения и стоимости наиболее популярных автомобилей премиум-сегмента в возрасте от трех до пяти лет. В рамках исследования рассматривались показатели по следующим, наиболее популярным в России, премиум-брендам: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.

Динамика пандемии: как менялся спрос на премиальные автомобили во время и после самоизоляции

В апреле 2020 года спрос на подержанные автомобили премиум-сегмента в возрасте от трех до пяти лет снизился по сравнению с апрелем 2019 года на 4,6%. Однако уже в мае произошел резкий скачок спроса – по сравнению с апрелем он вырос на 18,4%, а по сравнению с маем прошлого года – на 13,4%.



В июне 2020 года спрос на премиальные автомобили в возрасте от трех до пяти лет снова заметно вырос, прибавив 13,7% по сравнению с маем 2020 года и 38,5% по сравнению с июнем 2019 года.

Топ городов по спросу на премиальные автомобили с пробегом

Большая часть спроса на премиальные автомобили в возрасте от трех до пяти лет приходится на Москву (доля спроса от общефедерального – 22,7%). Также в топ городов, где подержанными премиальными автомобилями интересуются наиболее активно, по итогам II квартала вошли Краснодар и Санкт-Петербург – на каждый из этих городов приходится свыше 8% общефедерального спроса. На третьем месте – Казань (3,4% от общефедерального спроса) и Ростов-на-Дону (3,1% от общефедерального спроса).

Стоимость подержанных премиальных автомобилей в региональном разрезе

Средняя стоимость премиальных автомобилей в возрасте от трех до пяти лет по итогам квартала оказалась выше средней по стране в Москве, Ижевске, Казани, Самаре и Тольятти. В столице средняя стоимость такого автомобиля составляет 3 769 000 рублей, в Ижевске – 3 577 000 рублей, в Казани – 3 551 000 рублей, а в Самаре и Тольятти – 3 519 000 и 3 483 000 рублей соответственно.



Меньше всего автомобили премиум-сегмента в возрасте от трех до пяти лет стоят в Ростове-на-Дону и Воронеже. Средняя цена такого автомобиля в этих двух городах, по итогам II квартала, составляет 2 969 000 рублей.