  • Авито Авто: японцы или немцы? Эксперты выяснили, какие иномарки наиболее популярны на вторичном авторынке

Авито Авто: японцы или немцы? Эксперты выяснили, какие иномарки наиболее популярны на вторичном авторынке

15.10.2020 79 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о продажах на вторичном авторынке в III квартале и выяснили, автомобили каких стран-производителей наиболее популярны в России. В III квартале наиболее продаваемыми на вторичном авторынке, как и ранее, оставались автомобили российских производителей. На долю отечественных брендов пришлось 30% продаж по стране. На втором месте по востребованности в масштабах страны оказались японские автомобили, а на третьем – немецкие. При этом в некоторых регионах России «японцы» и «немцы» оказались популярнее отечественных автомобилей.

 

Партнерский материал

Наиболее активно иномарки приобретают в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В этих регионах автомобили российских производителей даже не вошли в топ-3 по востребованности. Первое место в рейтинге популярности в обоих регионах занимают автомобили немецких брендов, второе – японских, а третье – корейских.​

В пяти крупных регионах России – Алтайском крае, Красноярском крае, Иркутской, Новосибирской и Омской областях – наиболее востребованными на вторичном рынке по итогам III квартала 2020 года стали автомобили японских брендов.

В результате доля продаж японских автомобилей от общего числа реализованных на вторичном авторынке в России за III квартал 2020 года составила чуть более 19%, а доля продаж немецких автомобилей по стране – 14,5%.

От Японии до Франции: топ-5 стран-производителей иномарок, популярных на вторичном авторынке

Японские автомобили занимают первое место в рейтинге востребованности среди иномарок в пяти крупных регионах России, а еще в 12 регионах – находятся на втором месте по популярности. Средняя цена[1] японских автомобилей на вторичном авторынке в III квартале 2020 года составила 460 000 рублей – на 4,5% больше, чем в III квартале 2019 года и на 3,4% больше, чем во II квартале 2020 года.

Nissan Qashqai 2009–14

Второе место по востребованности среди иномарок занимают автомобили немецких брендов со средней ценой по России 485 000 рублей. По сравнению с прошлым годом стоимость немецких автомобилей выросла на 7,8%. Активнее всего «немцев» покупают в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Третье место в рейтинге досталось автомобилям корейских брендов, средняя цена которых в III квартале 2020 года составила 450 000 рублей – на 9,8% больше, чем год назад. В России наблюдается активный рост продаж корейских автомобилей: в III квартале 2020 года их покупали на 22% активнее, чем год назад и на 47% активнее, чем в предыдущем квартале.

Автомобили американских брендов со средней ценой 300 000 рублей в III квартале заняли четвертую строчку рейтинга популярности среди иномарок, на их долю пришлось 9,3% от всех продаж на вторичном рынке. Пятая позиция досталась автомобилям французских брендов, средняя цена которых в III квартале составила 300 000 рублей, а доля в продажах – 5,5%.

Топ стран-производителей иномарок на вторичном авторынке, III квартал 2020 г., Вся Россия

Страна-производитель

Доля в продажах

Средняя цена, руб.

Рост средней цены за год

Япония

19,16%

460 000

4,5%

Германия

14,96%

485 000

7,8%

Корея

13,55%

450 000

9,8%

США

9,31%

300 000

1,7%

Франция

5,53%

325 000

8,3%

Япония, Германия, Корея: где автомобили из этих стран любят больше, а где меньше

Автомобили японских брендов пользуются наибольшим спросом в сибирских регионах страны. Так, в Иркутской и Новосибирской областях на долю «японцев» в III квартале пришлось более 50% всех продаж на вторичном авторынке, а в Красноярском крае – 46%. Наименее активно автомобили японских брендов покупают в Саратовской области, Волгоградской области, Татарстане и Удмуртии. В каждом из перечисленных регионов на долю «японцев» приходится менее 15% всех продаж на вторичном авторынке. 

Немецкие марки чаще всего приобретают жители Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области: в этих регионах доля продаж немецких автомобилей от общего числа реализованных в III квартале на вторичном авторынке превышает 20%.

Volkswagen Touareg 2007–10

Автомобили корейских брендов активнее всего покупают в Ростовской области: в регионе на долю «корейцев» пришлось 20% от всех продаж на вторичном авторынке в III квартале. Также автомобили корейских брендов активно покупают в Татарстане, Москве и Московской области, Нижегородской области: в каждом из этих регионов доля «корейцев» в продажах на вторичном рынке в III квартале превысила 16%. Наименее часто корейские автомобили покупают в Алтайском крае, Иркутской области, Красноярском крае и Новосибирской области. В этих регионах доля корейских автомобилей в продажах не превышает 10%.

От Австрии до Чехии: из каких стран самые дорогие иномарки на вторичном рынке

Дороже всего в III квартале стоили подержанные автомобили австрийских брендов. Такие автомобили – редкость на вторичном рынке в России, и их средняя цена по итогам квартала составила 1 250 000 рублей.

На втором месте по стоимости – подержанные автомобили британских марок со средней ценой 900 000 рублей. На третьем – автомобили тайваньских марок, которые также встречаются на рынке редко и стоят в среднем 679 000 рублей.

Четвертую строчку в рейтинге занимают автомобили чешских производителей, их средняя цена на вторичном рынке в III квартале составила 490 000 рублей. Замыкают рейтинг наиболее дорогостоящих автомобили немецких брендов, которые обходились покупателям на вторичном рынке в III квартале в среднем в 485 000 рублей.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Honda Civic IX с пробегом: ресурс моторов больше 350 тысяч и вечный стук рейки Обзор этого совсем еще не старого японского автомобиля получается скучноватым, особенно на фоне какого-нибудь Volkswagen Touareg. На те деньги, что владелец Туарега будет вынужден вложить в... 761 1 1 14.10.2020
Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Пробег скручен всегда, но это не проблема: гид по покупке Renault Duster На рынке не так много машин, которые могут посоперничать  с безусловной иконой ликвидности на вторичном рынке – Toyota Camry. Но на другом конце шкалы престижности нашелся достойный конкуре... 5765 1 2 14.10.2020
Статьи / Авторынок Kia Sorento Prime с завода в Усть-Каменогорске (Казахстан) не планируют поставлять в Россию Об этом редакции Kolesa.ru сообщили в пресс-службе «Бипэк Авто – Азия Авто» 3493 0 0 14.10.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 112461 6 80 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 77134 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Руки на капот! Опыт владения Ford LTD Crown Victoria 1986 года «Перехватчики» для полицейских ведомств США обычно достаточно сильно отличаются от серийных автомобилей, не только в плане оснащения, но и по «железу». Владелец этой Crown Vic не скрывает то... 38770 6 29 31.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings