Эксперты Авито Авто проанализировали данные о продажах на вторичном авторынке в III квартале и выяснили, автомобили каких стран-производителей наиболее популярны в России. В III квартале наиболее продаваемыми на вторичном авторынке, как и ранее, оставались автомобили российских производителей. На долю отечественных брендов пришлось 30% продаж по стране. На втором месте по востребованности в масштабах страны оказались японские автомобили, а на третьем – немецкие. При этом в некоторых регионах России «японцы» и «немцы» оказались популярнее отечественных автомобилей.

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Наиболее активно иномарки приобретают в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В этих регионах автомобили российских производителей даже не вошли в топ-3 по востребованности. Первое место в рейтинге популярности в обоих регионах занимают автомобили немецких брендов, второе – японских, а третье – корейских.​

В пяти крупных регионах России – Алтайском крае, Красноярском крае, Иркутской, Новосибирской и Омской областях – наиболее востребованными на вторичном рынке по итогам III квартала 2020 года стали автомобили японских брендов.

В результате доля продаж японских автомобилей от общего числа реализованных на вторичном авторынке в России за III квартал 2020 года составила чуть более 19%, а доля продаж немецких автомобилей по стране – 14,5%.

От Японии до Франции: топ-5 стран-производителей иномарок, популярных на вторичном авторынке

Японские автомобили занимают первое место в рейтинге востребованности среди иномарок в пяти крупных регионах России, а еще в 12 регионах – находятся на втором месте по популярности. Средняя цена[1] японских автомобилей на вторичном авторынке в III квартале 2020 года составила 460 000 рублей – на 4,5% больше, чем в III квартале 2019 года и на 3,4% больше, чем во II квартале 2020 года.

Nissan Qashqai 2009–14

Второе место по востребованности среди иномарок занимают автомобили немецких брендов со средней ценой по России 485 000 рублей. По сравнению с прошлым годом стоимость немецких автомобилей выросла на 7,8%. Активнее всего «немцев» покупают в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.



Третье место в рейтинге досталось автомобилям корейских брендов, средняя цена которых в III квартале 2020 года составила 450 000 рублей – на 9,8% больше, чем год назад. В России наблюдается активный рост продаж корейских автомобилей: в III квартале 2020 года их покупали на 22% активнее, чем год назад и на 47% активнее, чем в предыдущем квартале.

Автомобили американских брендов со средней ценой 300 000 рублей в III квартале заняли четвертую строчку рейтинга популярности среди иномарок, на их долю пришлось 9,3% от всех продаж на вторичном рынке. Пятая позиция досталась автомобилям французских брендов, средняя цена которых в III квартале составила 300 000 рублей, а доля в продажах – 5,5%.

Топ стран-производителей иномарок на вторичном авторынке, III квартал 2020 г., Вся Россия

Страна-производитель Доля в продажах Средняя цена, руб. Рост средней цены за год Япония 19,16% 460 000 4,5% Германия 14,96% 485 000 7,8% Корея 13,55% 450 000 9,8% США 9,31% 300 000 1,7% Франция 5,53% 325 000 8,3%

Япония, Германия, Корея: где автомобили из этих стран любят больше, а где меньше

Автомобили японских брендов пользуются наибольшим спросом в сибирских регионах страны. Так, в Иркутской и Новосибирской областях на долю «японцев» в III квартале пришлось более 50% всех продаж на вторичном авторынке, а в Красноярском крае – 46%. Наименее активно автомобили японских брендов покупают в Саратовской области, Волгоградской области, Татарстане и Удмуртии. В каждом из перечисленных регионов на долю «японцев» приходится менее 15% всех продаж на вторичном авторынке.

Немецкие марки чаще всего приобретают жители Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области: в этих регионах доля продаж немецких автомобилей от общего числа реализованных в III квартале на вторичном авторынке превышает 20%.

Volkswagen Touareg 2007–10

Автомобили корейских брендов активнее всего покупают в Ростовской области: в регионе на долю «корейцев» пришлось 20% от всех продаж на вторичном авторынке в III квартале. Также автомобили корейских брендов активно покупают в Татарстане, Москве и Московской области, Нижегородской области: в каждом из этих регионов доля «корейцев» в продажах на вторичном рынке в III квартале превысила 16%. Наименее часто корейские автомобили покупают в Алтайском крае, Иркутской области, Красноярском крае и Новосибирской области. В этих регионах доля корейских автомобилей в продажах не превышает 10%.



От Австрии до Чехии: из каких стран самые дорогие иномарки на вторичном рынке

Дороже всего в III квартале стоили подержанные автомобили австрийских брендов. Такие автомобили – редкость на вторичном рынке в России, и их средняя цена по итогам квартала составила 1 250 000 рублей.

На втором месте по стоимости – подержанные автомобили британских марок со средней ценой 900 000 рублей. На третьем – автомобили тайваньских марок, которые также встречаются на рынке редко и стоят в среднем 679 000 рублей.

Четвертую строчку в рейтинге занимают автомобили чешских производителей, их средняя цена на вторичном рынке в III квартале составила 490 000 рублей. Замыкают рейтинг наиболее дорогостоящих автомобили немецких брендов, которые обходились покупателям на вторичном рынке в III квартале в среднем в 485 000 рублей.