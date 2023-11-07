Авито Авто: за год продажи премиальных автомобилей с пробегом выросли на 91%

Средняя стоимость трехлетнего премиум-автомобиля с пробегом в России в 3 квартале 2023 года составила 6 674 000 рублей, увеличившись по сравнению со вторым кварталом на 7,6%.
Стабильный рост интереса покупателей к премиум-автомобилям с пробегом отражается в растущей доле премиальных брендов в общем объеме продаж: в июле-октябре текущего года доля выросла с 1,45% до 1,67%. Многие покупатели рассматривают трехлетние премиальные автомобили как альтернативу новым: они имеют небольшой пробег и стоят дешевле новых автомобилей из салона.
Пять наиболее продаваемых премиальных моделей на рынке авто с пробегом подорожали в среднем 7%
В III квартале 2023 года лидером рейтинга самых востребованных премиум-моделей на рынке авто с пробегом в возрасте до 3-х лет стал BMW X5, который составил 5,14% от общих продаж автомобилей с пробегом премиальных брендов. Средняя цена этой модели составила 8 550 000 рублей. На втором месте расположился Lexus RX с долей продаж 4,53% и средней ценой 6 665 000 рублей. BMW X7 занял третье место в рейтинге, его доля продаж составила 3,97%, а средняя цена – 12 500 000 рублей. BMW 5 серии занимает четвертое место с долей продаж 3,8% (средняя цена – 4 750 000 рублей), а пятое место занял Mercedes-Benz E-класса с долей в 3,75% (средняя цена – 4 755 000 рублей). Также в топ-10 самых продаваемых моделей авто с пробегом премиальных брендов в возрасте до 3-х лет вошли BMW X6, Genesis GV80, BMW 3 серии, BMW X3 и Lexus LX, соответственно, в порядке убывания доли продаж.
Топ-10 моделей авто с пробегом возрастом до трех лет по объему продаж в премиум-сегменте за III квартал 2023
|Марка, модель
|Доля продаж модели в сегменте
|Средняя цена (руб.)
|BMW X5
|5,14%
|8 550 000
|Lexus RX
|4,53%
|6 665 000
|BMW X7
|3,97%
|12 500 000
|BMW 5 серия
|3,8%
|4 750 000
|Mercedes-Benz E-класс
|3,75%
|4 755 000
|BMW X6
|3,32%
|9 150 000
|Genesis GV80
|3,10%
|5 800 000
|BMW 3 серии
|3,08%
|3 700 000
|BMW X3
|2,44%
|5 100 000
|Lexus LX
|2,10%
|15 549 000
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Почему покупают это понятно.
Куда интереснее почему их продают. Ведь сейчас новый такой авто за вменяемые деньги не купишь.
А продают их массово.
Обычно это происходит после первой более или менее серьезной поломки. Ценник на ремонт получается такой, что появляется острое желание продать эту повозку :)))
Цены на ТО и ремонт в принципе подскочили кратно, сервисный софт официалам заблокировали, запчастей либо просто нет, либо цены, дилеры позакрывались. В гараже у Ашота Х7 за три рубля не починишь.
Так что народ зачастую при продаже отбивает стоимость нового автомобиля, да ещё и с запасом, а дальше пусть новый собственник
ебетсякак хочет, так и обслуживает.