Авито Авто: за год продажи премиальных автомобилей с пробегом выросли на 91%

Эксперты Авито Авто проанализировали результаты продаж автомобилей с пробегом до трех лет премиальных брендов в России. В III квартале 2023 года продажи премиум-автомобилей возрастом до трех лет увеличились на 22,5% по сравнению со вторым кварталом нынешнего года и на 91,2% относительно аналогичного периода прошлого года. По итогам 3 квартала 2023 года самыми продаваемыми моделями в премиум-сегменте стали Lexus RX, BMW X7, Genesis GV80, BMW 3 серии и BMW X5.

Средняя стоимость трехлетнего премиум-автомобиля с пробегом в России в 3 квартале 2023 года составила 6 674 000 рублей, увеличившись по сравнению со вторым кварталом на 7,6%.

Стабильный рост интереса покупателей к премиум-автомобилям с пробегом отражается в растущей доле премиальных брендов в общем объеме продаж: в июле-октябре текущего года доля выросла с 1,45% до 1,67%. Многие покупатели рассматривают трехлетние премиальные автомобили как альтернативу новым: они имеют небольшой пробег и стоят дешевле новых автомобилей из салона. Кирилл Вотяков управляющий директор Авито Авто

Пять наиболее продаваемых премиальных моделей на рынке авто с пробегом подорожали в среднем 7%

В III квартале 2023 года лидером рейтинга самых востребованных премиум-моделей на рынке авто с пробегом в возрасте до 3-х лет стал BMW X5, который составил 5,14% от общих продаж автомобилей с пробегом премиальных брендов. Средняя цена этой модели составила 8 550 000 рублей. На втором месте расположился Lexus RX с долей продаж 4,53% и средней ценой 6 665 000 рублей. BMW X7 занял третье место в рейтинге, его доля продаж составила 3,97%, а средняя цена – 12 500 000 рублей. BMW 5 серии занимает четвертое место с долей продаж 3,8% (средняя цена – 4 750 000 рублей), а пятое место занял Mercedes-Benz E-класса с долей в 3,75% (средняя цена – 4 755 000 рублей). Также в топ-10 самых продаваемых моделей авто с пробегом премиальных брендов в возрасте до 3-х лет вошли BMW X6, Genesis GV80, BMW 3 серии, BMW X3 и Lexus LX, соответственно, в порядке убывания доли продаж.

Lexus RX

Топ-10 моделей авто с пробегом возрастом до трех лет по объему продаж в премиум-сегменте за III квартал 2023