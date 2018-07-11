«Avito Авто» запускает «Точку сделки»

«Avito Авто» запускает «Точку сделки»

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Новый сервис от самой популярной онлайн-площадки для покупки и продажи автомобилей «Avito Авто» и сети умных автосервисов «Вилгуд» позволит покупателям осуществить независимую комплексную проверку автомобиля и получить консультацию эксперта по заключению сделки.

«Точка сделки» представляет из себя оффлайн-услугу от Avito на базе автосервисов сети «Вилгуд». Воспользовавшись ей, потенциальный покупатель может в комфортных условиях лично встретиться с продавцом и провести диагностику автомобиля. Он получает полный отчет по итогам проверки автомобиля по 84 параметрам, которые влияют на безопасность, надежность и комфортабельность использования автомобиля, а также отчет об истории автомобиля из базы «Автотека», включающий информацию о пробеге, ДТП, ремонте, залогах и т.д. Профессиональный консультант «Точки сделки» также предоставит информацию о том, как корректно оформить сделку, и расскажет, на что обратить внимание при проверке документов на автомобиль.

В Москве уже открылось четыре «Точки сделки» в разных районах города, а к сентябрю их количество достигнет 10. Заказать проверку очень просто: покупателю нужно договориться с продавцом о встрече в «Точке сделки», согласовать удобное время и оставить заявку на сайте. Также в объявлениях на «Avito Авто» размещена специальная кнопка для подачи заявки на диагностику.

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Для тех, кто не может воспользоваться услугами стационарной диагностики, доступна выездная проверка, которую осуществляют специалисты Getnewcar. В этом случае покупателю не нужно тратить время на встречу с продавцом: специалист выедет в любую точку Москвы и выполнит всю работу по диагностике авто, включая тест-драйв (по согласованию), а полный отчет придет заказчику по электронной почте.

Услуга стационарной диагностики стоит 1 490 рублей, а выездной – 2 490 рублей.

«Avito делает российский рынок продажи авто с пробегом все более цивилизованным и прозрачным. Полтора года назад мы запустили Автотеку – сервис, который содержит информацию более чем о 40 миллионах автомобилей, а недавно был создан миллионный пользовательский отчет. Автотека предоставляет историю автомобиля, а «Точка сделки» дает всю актуальную информацию о текущем состоянии транспортного средства. Объединенные возможности двух сервисов дают пользователям информацию, необходимую для принятия обоснованного решения о приобретении автомобиля, и помогают обезопасить себя от недобросовестных продавцов», − отметил Иван Гуз, управляющий директор «Avito Авто».

«Мы рады запустить проект «Точка сделки» совместно с Avito, — отметила сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова. – Миссия нашей компании – сделать рынок автосервисных услуг ясным, прозрачным и честным. И мы бы хотели, чтобы этими же принципами руководствовались стороны при совершении сделок покупок-продажи автомобилей. Мы в свою очередь будем рады помочь им в этом».

Об Avito Авто

Avito – самый популярный сайт объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb. Согласно Mediascope и собственным данным компании, ежемесячная аудитория Avito составляет 34,1 млн человек — около пятой части населения России. 20,4 млн уникальных пользователей заходят на Avito с мобильных устройств. На сайте размещено 40,8 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют около 400 000 новых объявлений.

«Avito Авто» «Точка сделки»

«Avito Авто» — сайт номер один в России для продажи автомобилей согласно проведенному в 2018 году опросу агентства «Автостат» и журнала «За рулем». На «Avito Авто» — самое большое количество объявлений о продаже автомобилей. В раздел «Авто» заходит каждый третий посетитель Avito (согласно данным Mediascope по городам с населением свыше 100 000 человек). В течение месяца посетители просматривают страницы «Avito Авто» 1,6 млрд раз.

О сети умных автосервисов Вилгуд

Сеть умных автосервисов «Вилгуд» – отличный пример успешно развивающейся компании в условиях кризиса в России. Уникальная бизнес-модель, разработанная Вилгуд, позволила сделать автосервисы высокодоходными и легко управляемыми для собственников и франчайзи. В среднем, операционные показатели Вилгуд в 2 раза выше в сравнении с конкурентами.

Компания смогла полностью стандартизировать бизнес-процессы автосервиса, создав собственную IT-платформу Wilgood IS. Инновационные разработки Вилгуд позволили исключить воровство, недобросовестное отношение и простои персонала.

Сеть умных автосервисов «Вилгуд»

Сегодня Вилгуд — это более 100 автосервисов и свыше 1 000 сотрудников в России, Казахстане и Белоруссии.

Годовой оборот компании в 2017 году составил более 1 млрд рублей, срок выхода новой точки на операционную окупаемость — 2 месяца.

Теги: Авто и общество , Автосервис , диагностика , диагностика автомобиля
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