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Авито Авто запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей от частных продавцов

30.03.2021 116 0 0

Сервис онлайн-бронирования поможет покупателям быстро и безопасно зарезервировать понравившийся автомобиль. Продавцам сервис позволит удостовериться в серьезности намерений потенциальных покупателей и сэкономить время.

 

Партнерский материал

Чтобы зарезервировать автомобиль, Авито Авто будет замораживать на карте покупателя сумму в 5000 рублей. После заморозки средств продавец увидит на Авито Авто заявку на бронирование автомобиля. Если он ее отклонит, деньги автоматически вернутся на карту покупателя в течение часа, а если подтвердит – после встречи с продавцом.​

Продавец вне зависимости от исхода встречи не получит деньги: система Авито Авто вернет их на карту покупателя, даже если последний в итоге решит не приобретать автомобиль. Деньги также вернутся покупателю, если он решит отменить встречу с продавцом.

«Мы заметили, что продавцы на Авито Авто нередко просят потенциальных покупателей внести предоплату переводом на карту перед тем, как договориться о просмотре, чтобы подтвердить серьезность намерений встретиться и осмотреть транспортное средство. Переводить продавцам деньги таким образом – небезопасно, и мы настоятельно рекомендуем нашим пользователям никогда этого не делать. Новый сервис онлайн-бронирования создает для покупателей и продавцов возможность безопасно и удобно договариваться о просмотре автомобиля», – рассказывает Ирина Грачёва, руководитель продукта в Авито Авто.

Сервис онлайн-бронирования на Авито Авто будет работать следующим образом:

  • Покупатель выбирает автомобиль.
  • Покупатель через встроенную форму на Авито Авто оформляет заявку на бронирование автомобиля и вводит данные своей карты.
  • Авито Авто резервирует на карте покупателя сумму в 5000 рублей.
  • Продавец получает заявку на бронирование автомобиля и в течение 5 суток может либо подтвердить, либо отклонить её.
  • Если продавец отклоняет заявку или не откликается на нее, деньги в течение часа автоматически возвращаются на карту покупателя, если принимает – покупатель и продавец назначает встречу.
  • После встречи, деньги автоматически возвращаются на карту покупателя вне зависимости от того, состоится ли в итоге сделка. 

Ранее Авито Авто провел опрос клиентов дилерских центров, чтобы выяснить, какие онлайн-услуги стали самыми востребованными среди покупателей автомобилей в 2020 году. В исследовании приняли участие свыше 600 респондентов, которые приобретали автомобиль за последний год. Согласно результатам 19% опрошенных покупателей автомобилей в 2020 году пользовались услугой бронирования автомобиля в дилерском центре.

Россия авто и общество

 

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