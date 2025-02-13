Авито Спецтехника и «КАМАЗ-мастер» объявляют о партнерстве

Авито Спецтехника и команда «КАМАЗ-мастер» заключили соглашение о комплексном сотрудничестве в рамках программы поддержки отечественных производителей. Партнеры будут проводить совместные инициативы как офлайн, так и в онлайн-пространстве.

В рамках сотрудничества предусмотрено брендирование спортивных автомобилей команды «КАМАЗ-мастер» и автомобилей технического сопровождения символикой Авито Спецтехники. Спортивная техника с новым брендингом Авито Спецтехники будет представлена на всех этапах ралли «Шелковый путь».

Важной составляющей партнерства станет развитие специальных проектов для пользователей платформы. Запланирована серия эксклюзивных мероприятий с участием пилотов «КАМАЗ-мастер». Команда также примет участие в ежегодном профильном мероприятии от Авито «Дело спецтехники», где ключевые игроки рынка коммерческого транспорта обсудят состояние индустрии и перспективы ее развития. Кроме того, Авито Спецтехника будет присутствовать и на специализированных выставках, где представлена команда «КАМАЗ-мастер».

Партнерство с командой «КАМАЗ-мастер» – это значимый шаг для Авито Спецтехники. Мы становимся первой онлайн-платформой для покупки, продажи и аренды коммерческого транспорта и спецтехники, которая выстраивает с ведущим отечественным производителем подобное сотрудничество. Наше взаимодействие открывает новые возможности для развития бизнеса, обмена опытом и улучшения всей отрасли в целом. Партнерство подчеркивает стремление обеих компаний к развитию отечественного автомобильного рынка и укреплению позиций российских производителей спецтехники. Тимур Осипов Руководитель направления «Спецтехника» в Авито