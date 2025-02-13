Авито Спецтехника и «КАМАЗ-мастер» объявляют о партнерстве

В рамках сотрудничества предусмотрено брендирование спортивных автомобилей команды «КАМАЗ-мастер» и автомобилей технического сопровождения символикой Авито Спецтехники. Спортивная техника с новым брендингом Авито Спецтехники будет представлена на всех этапах ралли «Шелковый путь».
Важной составляющей партнерства станет развитие специальных проектов для пользователей платформы. Запланирована серия эксклюзивных мероприятий с участием пилотов «КАМАЗ-мастер». Команда также примет участие в ежегодном профильном мероприятии от Авито «Дело спецтехники», где ключевые игроки рынка коммерческого транспорта обсудят состояние индустрии и перспективы ее развития. Кроме того, Авито Спецтехника будет присутствовать и на специализированных выставках, где представлена команда «КАМАЗ-мастер».
Партнерство с командой «КАМАЗ-мастер» – это значимый шаг для Авито Спецтехники. Мы становимся первой онлайн-платформой для покупки, продажи и аренды коммерческого транспорта и спецтехники, которая выстраивает с ведущим отечественным производителем подобное сотрудничество. Наше взаимодействие открывает новые возможности для развития бизнеса, обмена опытом и улучшения всей отрасли в целом. Партнерство подчеркивает стремление обеих компаний к развитию отечественного автомобильного рынка и укреплению позиций российских производителей спецтехники.
В бизнесе как в спорте: нужно быстро принимать правильные решения. Здесь мы сразу почувствовали близость подходов с командой Авито Спецтехника. Современная бизнес-платформа, гибкость в принятии решений, ориентированность на клиента – инструменты рынка, очень необходимые для развития отечественного автопрома. Мы рады быть полезными нашему партнеру. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Вместе к новым победам, и в предпринимательстве, и в спорте!
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