Спецтехника ×
  • Авито Спецтехника и «КАМАЗ-мастер» объявляют о партнерстве

Авито Спецтехника и «КАМАЗ-мастер» объявляют о партнерстве

13.02.2025 35 0 0

Авито Спецтехника и команда «КАМАЗ-мастер» заключили соглашение о комплексном сотрудничестве в рамках программы поддержки отечественных производителей. Партнеры будут проводить совместные инициативы как офлайн, так и в онлайн-пространстве.

В рамках сотрудничества предусмотрено брендирование спортивных автомобилей команды «КАМАЗ-мастер» и автомобилей технического сопровождения символикой Авито Спецтехники. Спортивная техника с новым брендингом Авито Спецтехники будет представлена на всех этапах ралли «Шелковый путь».

Важной составляющей партнерства станет развитие специальных проектов для пользователей платформы. Запланирована серия эксклюзивных мероприятий с участием пилотов «КАМАЗ-мастер». Команда также примет участие в ежегодном профильном мероприятии от Авито «Дело спецтехники», где ключевые игроки рынка коммерческого транспорта обсудят состояние индустрии и перспективы ее развития. Кроме того, Авито Спецтехника будет присутствовать и на специализированных выставках, где представлена команда «КАМАЗ-мастер».

Партнерство с командой «КАМАЗ-мастер» – это значимый шаг для Авито Спецтехники. Мы становимся первой онлайн-платформой для покупки, продажи и аренды коммерческого транспорта и спецтехники, которая выстраивает с ведущим отечественным производителем подобное сотрудничество. Наше взаимодействие открывает новые возможности для развития бизнеса, обмена опытом и улучшения всей отрасли в целом. Партнерство подчеркивает стремление обеих компаний к развитию отечественного автомобильного рынка и укреплению позиций российских производителей спецтехники.
Тимур Осипов
Руководитель направления «Спецтехника» в Авито

В бизнесе как в спорте: нужно быстро принимать правильные решения. Здесь мы сразу почувствовали близость подходов с командой Авито Спецтехника. Современная бизнес-платформа, гибкость в принятии решений, ориентированность на клиента – инструменты рынка, очень необходимые для развития отечественного автопрома. Мы рады быть полезными нашему партнеру. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Вместе к новым победам, и в предпринимательстве, и в спорте!
Эдуард Николаев
руководитель команды «КАМАЗ-мастер»

спецтехника
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Суперкары Революция спустя 60 лет эволюции: как Chevrolet Corvette наконец стал среднемоторным суперкаром На восьмое поколение Chevrolet Corvette, впервые показанное в апреле 2019 года, публика отреагировала, скажем так, по-разному. Несмотря на то, что автомобиль изначально задумывался среднемот... 188 0 0 13.02.2025
Статьи / Практика Как проверить заряд аккумулятора: методы и советы Если ваша машина не завелась «с пульта», скорее всего, виной тому неисправность аккумулятора. Отказы электрооборудования чаще всего связаны именно с ним, но далеко не всегда с тем, что батар... 546 0 0 13.02.2025
Статьи / Автоспорт Неожиданности против закономерности: как прошла баха Россия – Северный лес 2025 Баха – это разновидность ралли-рейда с точным и довольно коротким маршрутом. А баха «Россия – Северный лес» – это ещё и первый этап чемпионата России. Как правило, это ещё и морозы, и метели... 314 1 1 12.02.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 68041 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 23473 3 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 14990 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
4 Кроссовер Обновлённый Exeed VX скоро поступит в продажу
3 Электромобиль Новый флагманский седан Jaguar: первые изображения
2 Внедорожник Новый большой внедорожник от Nissan и DFM: каким он может быть
Новые комментарии
Change privacy settings