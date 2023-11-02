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Авито Спецтехника: зафиксирован рост на дорожно-строительную технику

02.11.2023 25 0 0

Эксперты Авито Спецтехника проанализировали данные о новой дорожно-строительной технике и с наработкой  на платформе с января по октябрь 2023 года. Согласно данным Авито Спецтехника, в России спрос на новую технику в период январь-октябрь вырос на 54%, на технику с наработкой – на 7,10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение на новую технику ДСТ выросло на 182%, на технику с наработкой – на 16,20%. Средняя цены на новую технику выросла на 44,7%. Рост цены на технику ДСТ с наработкой составил 7,80%.

Наибольший рост спроса на новую ДСТ технику на платформе наблюдается на гусеничные краны (+429%), автобетононасос (45,4%), автобетоносмесители (+40%), дорожные катки (15,3%), автогрейдеры (+12,8). 

Наибольший интерес к ДСТ технике с наработкой на федеральном уровне остается к установкам ГНБ: рост спроса составил +42,3% год к году. Спрос к гусеничным кранам составил +20,8% год к году за тот же период.

Самая предлагаемая новая спецтехника на рынке ДСТ на платформе с начала года

Больше всего предложения по новой ДСТ технике на платформе наблюдается на автобетоносмесители – рост предложения в январе-октябре 2023 года составил +441,8% на платформе. На втором месте – дорожные катки (+407%). На третьем месте – автогрейдеры: предложение выросло на 83,5% год к году за тот же период.

Самая предлагаемая спецтехника на рынке ДСТ с наработкой на платформе с начала года

В дорожно-строительной технике с наработкой наиболее популярным остается автобетоносмеситель. В целом, именно автобетоносмесители составляют лидерство в абсолютном показателе интереса – 0,7% от общего спроса в категории дорожно-строительной техники. Предложение же на автобетоносмесители превысило прошлогодние данные с ростом до 0,8% от общего числа.

По этой технике также наблюдается наибольший рост предложения – на 34,7% за январь-октябрь 2023 года, год к году. На втором месте – буровая установка. Предложение выросло год к году за тот же период на 4,3%. На третьем – автобетононасос. Рост предложения составил 16,5% год к году.

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