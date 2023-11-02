Наибольший рост спроса на новую ДСТ технику на платформе наблюдается на гусеничные краны (+429%), автобетононасос (45,4%), автобетоносмесители (+40%), дорожные катки (15,3%), автогрейдеры (+12,8).
Наибольший интерес к ДСТ технике с наработкой на федеральном уровне остается к установкам ГНБ: рост спроса составил +42,3% год к году. Спрос к гусеничным кранам составил +20,8% год к году за тот же период.
Самая предлагаемая новая спецтехника на рынке ДСТ на платформе с начала года
Больше всего предложения по новой ДСТ технике на платформе наблюдается на автобетоносмесители – рост предложения в январе-октябре 2023 года составил +441,8% на платформе. На втором месте – дорожные катки (+407%). На третьем месте – автогрейдеры: предложение выросло на 83,5% год к году за тот же период.
Самая предлагаемая спецтехника на рынке ДСТ с наработкой на платформе с начала года
В дорожно-строительной технике с наработкой наиболее популярным остается автобетоносмеситель. В целом, именно автобетоносмесители составляют лидерство в абсолютном показателе интереса – 0,7% от общего спроса в категории дорожно-строительной техники. Предложение же на автобетоносмесители превысило прошлогодние данные с ростом до 0,8% от общего числа.
По этой технике также наблюдается наибольший рост предложения – на 34,7% за январь-октябрь 2023 года, год к году. На втором месте – буровая установка. Предложение выросло год к году за тот же период на 4,3%. На третьем – автобетононасос. Рост предложения составил 16,5% год к году.
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