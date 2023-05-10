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Авито Спецтехника обсудит тренды рынка коммерческого транспорта на онлайн-конференции «Дело техники»

10.05.2023 22 0 0

17 мая 2023 года платформа Авито Спецтехника проведет  онлайн-конференцию «Дело техники»  для игроков рынка коммерческого транспорта. Основной темой онлайн-обсуждения станет вопрос замещения европейских марок китайскими производителями в сегменте коммерческого транспорта. В рамках конференции эксперты индустрии расскажут о трендах потребительского поведения, которые важно учитывать дилерам коммерческого транспорта, а также поделятся актуальной рыночной аналитикой. 

В рамках мероприятия директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи представит аналитику по продажам и импорту коммерческого транспорта. О том, какой коммерческий транспорт ищут покупатели на классифайдах расскажет руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито Спецтехника Захар Игнатенко.

В роли спикеров выступят также представители индустрии: генеральный директор ООО «Дунфэн Трак Рус» Евгений Данилов поделится данными по технике китайского производства на рынке, коммерческий директор ООО «Предприятие “Стройкомплект”» Антон Герасименко расскажет об изменениях в работе дилеров.

«Рынок коммерческого транспорта столкнулся с новыми вызовами в ушедшем году, однако, дилеры постепенно адаптировались к новым реалиям. В числе тенденций прошлого года, которые стоит учитывать — рост предложений «под заказ» и развитие дилерской сети китайских брендов. Авито Спецтехника активно способствует поддержке рынка: за последнее время платформа внедрила инструменты для удобного поиска техники и ускоренного выхода на сделку. Приглашаем всех участников индустрии принять участие в дискуссии», — комментирует руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито Спецтехника Захар Игнатенко.

Мероприятие бесплатное: для участия необходимо зарегистрироваться на сайте. Участников конференции ожидает бонус на продвижение на платформе Авито.

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