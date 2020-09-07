Авито Услуги: после самоизоляции россияне захотели научиться водить

Партнерский материал
Россияне на всякий случай решили подготовиться к тому, что передвижение на общественном транспорте могут вновь ограничить из-за коронавируса. С апреля (период наиболее жестких ограничений) в стране на 269% вырос спрос на обучение в автошколах и уроки вождения с инструкторами. По сравнению с прошлым годом рост спроса составил 121%. Топ-5 городов составляют Тюмень (+986% к количеству запросов), Барнаул (+723%), Ростов-на-Дону (+552%), Москва (+477%) и Казань (+420%).
Цена занятий по объявлениями в разделе «Вождение» составляет 500-600 рублей в крупнейших городах, однако в Москве и Санкт-Петербурге она вдвое выше – 1000 рублей (показатель рассчитан на основе медианной цены – цены по объявлению из середины выборки активных объявлений, выстроенных по возрастанию). Подавляющее большинство объявлений в этом разделе – это услуги персональных автоинструкторов. Такие занятия пользуются спросом у обладателей водительских прав, которые хотят улучшить свои навыки. Развитию этого тренда способствует и рост популярности каршеринга. В ряде городов цены выросли по сравнению с прошлым годом, заметнее всего в Перми (+60%, до 800 рублей за занятие), Уфе (+25%, до 500 рублей за занятие), Саратове, Нижнем Новгороде и Казани: во всех перечисленных выше городах занятие по вождению стоит 600 рублей, это на 20% больше, чем в 2019 году.
Стоимость занятий в автошколе в среднем по России составляет 13 000 рублей – за год она упала на 16%. В крупнейших российских городах цены находятся примерно на таком же уровне. Например, в Санкт-Петербурге обучение в автошколе обойдется в 11 900 рублей, в Ростове-на-Дону – в 18 000 рублей. Стоит отметить, что спрос на автошколы продемонстрировал менее резкий рост, чем на обучение вождению в целом – 82% против 269% соответственно.
«Всплеск популярности вождения отмечен как в сравнительно небольших городах с низким количеством объявлений и запросов, так и в очень крупных (например, в Казани). На рост спроса на эти услуги влияет в том числе то, что автошколы были достаточно долгое время закрыты из-за пандемии. Теперь те, кто хотел получить права, стараются сделать это скорее, боясь новых ограничений. За последние "ковидные" полгода россияне пересмотрели свое отношение к личному транспорту. По данным Авито, около десятой части россиян, у которых раньше не было автомобиля, задумались о его покупке, 3% планировали отказаться от личного автомобиля, но передумали, а почти 60% автовладельцев теперь стараются чаще пользоваться автомобилем для поездок в целях безопасности. В частности, на Алтае, где отмечен один из самых высоких показателей роста спроса на уроки вождения, мы также зафиксировали рост продаж автомобилей с пробегом» – комментирует управляющий директор «Авито Услуги» Артём Кумпель.
Предложение соответствующих услуг с апреля увеличилось всего на 12% (по сравнению с июлем-августом 2019 года рост составил 32%).
|Город
Средняя
цена
занятия
Изменение
предложения
за год
Изменение
предложения
с апреля
Изменение
спроса
за год
Изменение
спроса
с апреля
|Барнаул
|500
|44%
|44%
|399%
|723%
|Волгоград
|600
|31%
|4%
|61%
|158%
|Воронеж
|500
|53%
|2%
|186%
|302%
|Екатеринбург
|600
|41%
|-6%
|108%
|58%
|Ижевск
|600
|32%
|7%
|200%
|275%
|Иркутск
|500
|29%
|20%
|110%
|11%
|Казань
|600
|23%
|25%
|93%
|420%
|Краснодар
|700
|30%
|18%
|101%
|286%
|Красноярск
|500
|60%
|47%
|111%
|337%
|Москва
|1000
|29%
|5%
|132%
|477%
|Нижний Новгород
|600
|38%
|7%
|144%
|224%
|Новосибирск
|600
|36%
|4%
|194%
|143%
|Омск
|500
|79%
|30%
|217%
|312%
|Пермь
|800
|28%
|2%
|80%
|350%
|Ростов-на-Дону
|500
|41%
|22%
|144%
|552%
|Самара
|500
|11%
|-3%
|85%
|129%
|Санкт-Петербург
|1000
|19%
|-4%
|77%
|148%
|Саратов
|600
|12%
|2%
|59%
|159%
|Тольятти
|500
|100%
|39%
|198%
|296%
|Тюмень
|600
|35%
|10%
|101%
|986%
|Ульяновск
|500
|16%
|-7%
|143%
|188%
|Уфа
|500
|41%
|10%
|129%
|343%
|Челябинск
|500
|41%
|-9%
|165%
|189%
|Вся Россия
|600
|32%
|12%
|121%
|269%
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