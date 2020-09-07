Авито Услуги: после самоизоляции россияне захотели научиться водить

Спрос на обучение вождению в стране вырос в 3,7 раза по сравнению с апрелем, выяснили аналитики Авито Услуг . Научиться водить хотят жители как крупных, так и небольших городов. Больше всего этот тренд заметен в Тюмени, Барнауле и Ростове-на-Дону.

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Россияне на всякий случай решили подготовиться к тому, что передвижение на общественном транспорте могут вновь ограничить из-за коронавируса. С апреля (период наиболее жестких ограничений) в стране на 269% вырос спрос на обучение в автошколах и уроки вождения с инструкторами. По сравнению с прошлым годом рост спроса составил 121%. Топ-5 городов составляют Тюмень (+986% к количеству запросов), Барнаул (+723%), Ростов-на-Дону (+552%), Москва (+477%) и Казань (+420%).

Цена занятий по объявлениями в разделе «Вождение» составляет 500-600 рублей в крупнейших городах, однако в Москве и Санкт-Петербурге она вдвое выше – 1000 рублей (показатель рассчитан на основе медианной цены – цены по объявлению из середины выборки активных объявлений, выстроенных по возрастанию). Подавляющее большинство объявлений в этом разделе – это услуги персональных автоинструкторов. Такие занятия пользуются спросом у обладателей водительских прав, которые хотят улучшить свои навыки. Развитию этого тренда способствует и рост популярности каршеринга. В ряде городов цены выросли по сравнению с прошлым годом, заметнее всего в Перми (+60%, до 800 рублей за занятие), Уфе (+25%, до 500 рублей за занятие), Саратове, Нижнем Новгороде и Казани: во всех перечисленных выше городах занятие по вождению стоит 600 рублей, это на 20% больше, чем в 2019 году.

Стоимость занятий в автошколе в среднем по России составляет 13 000 рублей – за год она упала на 16%. В крупнейших российских городах цены находятся примерно на таком же уровне. Например, в Санкт-Петербурге обучение в автошколе обойдется в 11 900 рублей, в Ростове-на-Дону – в 18 000 рублей. Стоит отметить, что спрос на автошколы продемонстрировал менее резкий рост, чем на обучение вождению в целом – 82% против 269% соответственно.

«Всплеск популярности вождения отмечен как в сравнительно небольших городах с низким количеством объявлений и запросов, так и в очень крупных (например, в Казани). На рост спроса на эти услуги влияет в том числе то, что автошколы были достаточно долгое время закрыты из-за пандемии. Теперь те, кто хотел получить права, стараются сделать это скорее, боясь новых ограничений. За последние "ковидные" полгода россияне пересмотрели свое отношение к личному транспорту. По данным Авито, около десятой части россиян, у которых раньше не было автомобиля, задумались о его покупке, 3% планировали отказаться от личного автомобиля, но передумали, а почти 60% автовладельцев теперь стараются чаще пользоваться автомобилем для поездок в целях безопасности. В частности, на Алтае, где отмечен один из самых высоких показателей роста спроса на уроки вождения, мы также зафиксировали рост продаж автомобилей с пробегом» – комментирует управляющий директор «Авито Услуги» Артём Кумпель.

Предложение соответствующих услуг с апреля увеличилось всего на 12% (по сравнению с июлем-августом 2019 года рост составил 32%).

