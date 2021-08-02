Австралийский водородный стартап H2X представил пикап Warrego на базе Ford Ranger

Изначально компания H2X планировала использовать водородную конверсию Ford Ranger в качестве тестовой лаборатории, но автомобиль заинтересовал клиентов и теперь будет запущен в мелкосерийное производство. В продажу H2X Warrego проступит в апреле следующего года.

О стартапе H2X мы впервые рассказывали прошлым летом, но в течение года никаких новостей от компании не поступало. Теперь выяснилось, что из-за нехватки финансирования и негативных последствий пандемии COVID-19 стартап перезапущен, прошлый инвестор Elvin Group (производитель бетона) вышел из проекта, на его место пришла Liberty Energy Capital — компания, занимающаяся водородной энергетикой. Сам стартап теперь позиционирует себя не как австралийский, а как глобальный, его полное имя — H2X Global Ltd.

Цели у стартапа прежние — производство и продажа водородных электромобилей, но анонсированная год назад модельная линейка полностью пересмотрена. Кроссовер Snowy, опытную партию которого планировалось выпустить в этом году, отменён, а тяжёлые грузовики, тракторы и автобусы признаны неприоритетным направлением, хотя компания вполне может заняться ими в будущем.

H2X Warrego

Первой серийной моделью H2X станет водородная конверсия очень популярного в Австралии пикапа Ford Ranger (лучше него в этой стране продаётся только Toyota Hilux), получившая название Warrego в честь реки в австралийском штате Квинсленд. Переделкой стоковых фордовских пикапов в H2X Warrego будет заниматься некий местный партнёр — речь идёт о нескольких десятках автомобилей.



H2X Warrego

Что до собственного массового производства, которое планировалось на заводе в городе Порт Кембла (штат Новый Южный Уэльс), то, как сообщает австралийский журнал Carsales, оно пока «подвисло», а площадка в Порт Кембла теперь рассматривается как одна из многих возможных, в том числе за пределами Австралии — компания всерьёз рассматривает варианты производства своих машин в Европе, где водородная тема сейчас находится на подъёме и всячески поощряется властями.



H2X Warrego

О пикапе H2X Warrego известно пока немного: мощность электрохимического генератора составит около 70 кВт (95 л.с.), но по мере совершенствования модели может быть увеличена. Пикап будет предлагаться в заднеприводном и полноприводом исполнениях, его грузоподъёмость составит 1,5 т — почти вдвое больше, чем у исходного Ford Ranger. Компания Ford никакого отношения к этой конверсии не имеет, гарантийные обязательства полностью возьмёт на себя H2X и установит на пикап свою эмблему.



H2X Darling

Вслед за Warrego компания H2X Global хочет запустить в производство семейство разработанных с нуля микроавтобусов и фургонов класса VW Transporter под названием Darling (можно перевести как «милочка» или «душечка»), ориентированное главным образом на Европу. Габаритная длина Darling будет варьироваться в диапазоне от 4670 до 5324 мм. Наиболее длинный вариант сможет взять на борт 6 кубометров груза либо 10 пассажиров.



H2X Darling 1 / 3 H2X Darling 2 / 3 H2X Darling 3 / 3

У H2X Darling будут моно- и полноприводные версии и специальный вариант для работы в такси. Наружные панели кузова изготовлены из биокомпозита. Декларируемый запас хода на одной заправки — 500 км. Грузоподъёмность — от 1000 до 1950 км. Масса буксируемого прицепа — от 1000 до 2550 кг.



Кроме того, H2X планирует выпускать и продавать электрические генераторы на водородных топливных элементах мощностью от 5 до 100 кВт, которые можно использовать в полевых условиях и не загрязнять окружающую среду. Самый крупный генератор помещается в кузов пикапа H2X Warrego.

H2X Warrego

Добавим, что прежние ключевые руководители у H2X остались на своих местах — это люди с большим опытом работы в автоиндустрии. Гендиректор — управленец Брендан Норман, ранее занимавший руководящие посты в BMW, Audi, Volkswagen и Infiniti. Технический директор — Йен Томпсон, прежде трудившийся в Tesla, Volvo, Lotus, Aston Martin, Alfa Romeo, Maserati и Karma. Шеф-дизайнер — Крис Райц с опытом работы в Volkswagen, Nissan, Alfa Romeo, Fiat, Ferrari и Maserati.

