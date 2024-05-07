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  • Автомобили Lada подорожают, но это не коснётся базовых версий Granta и Vesta

Автомобили Lada подорожают, но это не коснётся базовых версий Granta и Vesta

07.05.2024 194 0 0

По словам главы АВТОВАЗа Максима Соколова, в мае прайс-листы модельного ряда российской марки перепишут, подорожание составит около 3%.

Актуальный модельный ряд бренда Lada включает в себя четыре модели – семейства Granta и Vesta, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel. Все перечисленные автомобили входят в список наиболее востребованных машин на российском авторынке, так что повышение цен на них может ощутимо затронуть многих жителях страны.

На фото: лифтбек Lada Granta

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал ТАСС о том, что в текущем месяце рекомендованные розничные цены на модельный ряд Lada будут повышены. Он пояснил, что в последний раз стоимость машин поднималась в ноябре прошлого года, и с тех пор компания «держала планку». Также глава компании пояснил, что за прошедшие полгода накопленная инфляция составила примерно 7%, при этом цены на Лады, по его словам, вырастут менее чем на 3%.

На фото: седан Lada Vesta

Максим Соколов также отметил, что подорожание не коснётся базовых версий бестселлеров версии – Lada Granta и Vesta. Согласно прайс-листу на официальном сайте марки, стоимость седана Гранты варьируется в диапазоне от 699 900 до 1 176 900 рублей. Рекомендованная розничная цена лифтбека модели составляет 739 900 – 1 247 900 рублей. А за универсал с прибавкой Cross просят от 945 900 до 1 110 900 рублей.

Актуальная цена седана Lada Vesta варьируется в диапазоне от 1 239 900 до 1 885 900 рублей, покупка четырёхдверки с прибавкой Cross обойдётся минимум в 1 733 900 – 2 007 900 рублей. «Обычный» универсал, согласно прайс-листу, стоит 1 639 900 – 2 015 900 рублей. А вариант Vesta SW Cross предлагается по цене от 1 853 900 до 2 127 900 рублей.

На фото: Lada Niva Legend Bronto

Классический внедорожник Lada Niva Legend сейчас стоит от 829 900 до 1 079 900 рублей, а за вариант с прибавкой Bronto просят от 1 303 900 до 1 392 900 рублей. Рекомендуемая розничная стоимость Niva Travel в настоящий момент варьируется от 1 198 900 до 1 481 900 рублей.

Ещё в модельной линейке российского бренда есть спортивные версии актуальных бестселлеров. Так, седан Lada Granta Sportline сейчас предлагается за 1 034 900 – 1 204 900 рублей; аналогичный лифтбек – за 1 064 900 – 1 244 900 рублей. Цена четырёхдверной Granta Sport равна 1 333 900 – 1 351 900 рублей; пятидверной версии – 1 373 900 – 1 391 900 рублей. В свою очередь, стоимость Vesta Sportline варьируется от 2 175 900 до 2 205 900 рублей, а Vesta SW Sportline – от 2 350 900 до 2 380 900 рублей.

На фото: Lada Niva Travel

Глава АВТОВАЗа также отметил, что в мае текущего года компания намерена продать свыше 40 тыс. автомобилей. По подсчётам производителя, в апреле дилеры реализовали 45,6 тыс. машин: этот показатель стал максимальным за 12 лет. Отметим, в скором времени в модельную линейку Lada вернутся фургоны и универсалы Largus: серийное производство этих машин стартует в текущем месяце на ижевском заводе. Информации о том, какой окажется цена Ларгуса после возвращения, пока нет.

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