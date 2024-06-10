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  • Автопробег коммерческой техники DONGFENG «Следуй за солнцем» сделал остановку в Красноярске!

Автопробег коммерческой техники DONGFENG «Следуй за солнцем» сделал остановку в Красноярске!

10.06.2024 658 0 0

13 мая среднетоннажные грузовики DONGFENG стартовали из Владивостока и преодолели уже свыше 5000 километров, демонстрируя свою надежность и неприхотливость. Более 150 человек испытали автомобили DONGFENG на тест-драйвах и остались довольны их производительностью.

В Красноярске состоялась пятая остановка пробега, приуроченная к празднованию Дня города. ДУНФЭН ТРАК РУС совместно с официальным дилером «Орион-Моторс» организовал свою площадку в самом сердце Красноярска, на центральной набережной. Гостей ожидала насыщенная программа: выставка техники DONGFENG, танцевальные мастер-классы, яркие выступления танцевальных и боевых школ, а также живое общение с импортером. 

На мероприятии посетители могли ближе познакомиться с разнообразными моделями автомобилей, такими как промтоварный фургон Z55, вакуумный автомобиль C120 и эвакуатор Z80. Также были представлены автомобили нашего партнера: малотоннажный грузовик JUNFENG, цельнометаллический фургон, грузопассажирский и туристический автобусы DONGFENG.

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Автопробег DONGFENG продолжает свое путешествие! ДУНФЭН ТРАК РУС приглашает всех желающих присоединиться к мероприятиям в следующих городах:

  • 12 июня – Новосибирск, «Ройял Парк» в 12.00
  • 15 июня – Омск, ТЦ «Континент» в 12.00
  • 18 июня – Екатеринбург, ТРЦ Мегаполис в 12.00
  • 20 июня – Челябинск.
  • 24 июня – Уфа.
  • 26 июня – Казань
  • 29 июня – Нижний Новгород
  • 2 июля – Москва

ДУНФЭН ТРАК РУС запустил проект «Поймай DONGFENG»! Если вы увидели автомобиль DONGFENG на дороге, сфотографируйте его и опубликуйте фотографию в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #следуй_за_солнцем_DONGFENG. Гарантированный приз ждет каждого участника!

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Партнеры автопробега: NTLIFT, SINTEC, Колеса.ру, Avito Спецтехника, Авторадио, Cummins, МОСКОММАШ, Исток и Чайка-сервис.

ДУНФЭН ТРАК РУС приглашает вас присоединиться к автопробегу DONGFENG в Вашем городе! Не упустите шанс испытать в деле надежные и современные автомобили DONGFENG!

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