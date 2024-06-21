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Автопробег среднетоннажных грузовиков DONGFENG на Урале!

21.06.2024 14 0 0

13 мая ДУНФЭН ТРАК РУС начал автопробег, среднетоннажные грузовики DONGFENG стартовали из Владивостока и преодолели уже свыше 8000 километров, доказывая свою производительность и неприхотливость.

На этой неделе автопробег DONGFENG «Следуй за солнцем» сделал две остановки на Урале, в Екатеринбурге и Челябинске.

В Екатеринбурге ДУНФЭН ТРАК РУС совместно с официальным дилером ООО «УралТрак» провел мероприятие на площадке ТРЦ «Мегаполис». Гостей ждала насыщенная программа: мастер-классы, выставка среднетоннажных грузовиков DONGFENG, конкурс водительского мастерства, вкусные угощения, живое общение и тест-драйвы.

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В Челябинске мероприятие ДУНФЭН ТРАК РУС прошло у официального дилера ООО «Техногалерея». Представители импортера подготовили презентацию модельного ряда и ответы на вопросы по автомобилям DONGFENG. Каждый клиент смог не только протестировать технику, но и получить памятный подарок!

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Клиенты смогли вживую оценить промтоварные фургоны Z55, бортовые автомобили с крано-манипуляторными установками С120 и С180, фургоны с рефрижератором С80 и С180, а также мусоровоз С120, вакуумный автомобиль С120 и эвакуатор Z80. А также  малотоннажный грузовик JUNFENG, цельнометаллический фургон, грузопассажирский и туристический автобус DONGFENG.

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Впереди еще четыре остановки автопробега коммерческого транспорта DONGFENG:

  • 24 июня – Уфа, дилерский центр ООО «Мир Машин»
  • 26 июня – Казань, ТЦ Горки парк, ул. Рихарда Зорге, 11Б
  • 29 июня – Нижний Новгород, ТЦ Седьмое небо, ул. Бетанкура, 1
  • 2 июля – Москва

Не упустите шанс поучаствовать в конкурсе и получить гарантированный приз! Для этого вам нужно сфотографироваться с автомобилем DONGFENG и поделиться снимком в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #следуй_за_солнцем_DONGFENG.

Партнеры автопробега: NTLIFT, SINTEC, Колеса.ру, Avito Спецтехника, Авторадио, Cummins, МОСКОММАШ, Исток и Чайка-сервис.

ДУНФЭН ТРАК РУС приглашает всех присоединиться к автопробегу DONGFENG в Вашем городе! Не упустите шанс испытать в действии надежные и современные автомобили DONGFENG!

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