Автопробег среднетоннажных грузовиков DONGFENG на Урале!

На этой неделе автопробег DONGFENG «Следуй за солнцем» сделал две остановки на Урале, в Екатеринбурге и Челябинске.
В Екатеринбурге ДУНФЭН ТРАК РУС совместно с официальным дилером ООО «УралТрак» провел мероприятие на площадке ТРЦ «Мегаполис». Гостей ждала насыщенная программа: мастер-классы, выставка среднетоннажных грузовиков DONGFENG, конкурс водительского мастерства, вкусные угощения, живое общение и тест-драйвы.
В Челябинске мероприятие ДУНФЭН ТРАК РУС прошло у официального дилера ООО «Техногалерея». Представители импортера подготовили презентацию модельного ряда и ответы на вопросы по автомобилям DONGFENG. Каждый клиент смог не только протестировать технику, но и получить памятный подарок!
Клиенты смогли вживую оценить промтоварные фургоны Z55, бортовые автомобили с крано-манипуляторными установками С120 и С180, фургоны с рефрижератором С80 и С180, а также мусоровоз С120, вакуумный автомобиль С120 и эвакуатор Z80. А также малотоннажный грузовик JUNFENG, цельнометаллический фургон, грузопассажирский и туристический автобус DONGFENG.
Впереди еще четыре остановки автопробега коммерческого транспорта DONGFENG:
- 24 июня – Уфа, дилерский центр ООО «Мир Машин»
- 26 июня – Казань, ТЦ Горки парк, ул. Рихарда Зорге, 11Б
- 29 июня – Нижний Новгород, ТЦ Седьмое небо, ул. Бетанкура, 1
- 2 июля – Москва
Не упустите шанс поучаствовать в конкурсе и получить гарантированный приз! Для этого вам нужно сфотографироваться с автомобилем DONGFENG и поделиться снимком в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #следуй_за_солнцем_DONGFENG.
Партнеры автопробега: NTLIFT, SINTEC, Колеса.ру, Avito Спецтехника, Авторадио, Cummins, МОСКОММАШ, Исток и Чайка-сервис.
ДУНФЭН ТРАК РУС приглашает всех присоединиться к автопробегу DONGFENG в Вашем городе! Не упустите шанс испытать в действии надежные и современные автомобили DONGFENG!
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