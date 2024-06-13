Автопробег среднетоннажных грузовиков DONGFENG «Следуй за солнцем» достиг шестой остановки!

Коммерческая техника DONGFENG успешно преодолела более 6000 километров , демонстрируя отличные результаты в самых различных условиях.

В честь Дня России в Новосибирске эксклюзивный дистрибьютор ДУНФЭН ТРАК РУС организовал масштабную площадку, которая привлекла внимание множества гостей и подарила яркие эмоции. Участники могли насладиться развлекательной программой, тест-драйвами и многочисленными интерактивными зонами, сделавшими праздник по-настоящему незабываемым.

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На площадке в Новосибирске были представлены новейшие модели коммерческой техники DONGFENG: промтоварный фургон Z55, вакуумный автомобиль C120, эвакуатор Z80, малотоннажный грузовик JUNFENG, цельнометаллический фургон, а также грузопассажирские и туристические автобусы DONGFENG.

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Мы рады, что смогли провести этот день в компании наших гостей и продемонстрировать всю надёжность автомобилей DONGFENG. представитель бренда

Автопробег DONGFENG продолжается, впереди еще 7 крупных городов! ДУНФЭН ТРАК РУС приглашает всех желающих присоединиться к мероприятиям в следующих городах:

- 15 июня – Омск, ТЦ «Континент» в 12:00

- 18 июня – Екатеринбург, ТРЦ Мегаполис в 12:00

- 20 июня – Челябинск, дилерский центр «Молния»

- 24 июня – Уфа, дилерский центр ООО «Мир Машин»

- 26 июня – Казань

- 29 июня – Нижний Новгород

- 2 июля – Москва

Если на дороге вам встретится автомобиль DONGFENG, сфотографируйте его и поделитесь снимком в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #следуй_за_солнцем_DONGFENG. Каждый, кто примет участие, получит гарантированный приз!

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Партнеры автопробега: NTLIFT, SINTEC, Колеса.ру, Avito Спецтехника, Авторадио, Cummins, МОСКОММАШ, Исток и Чайка-сервис.

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ДУНФЭН ТРАК РУС приглашает всех присоединиться к автопробегу DONGFENG в Вашем городе! Не упустите шанс испытать в действии надежные и современные автомобили DONGFENG!

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