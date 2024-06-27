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  • Автопробег среднетоннажных грузовиков DONGFENG «Следуй за солнцем» на финишной прямой!

Автопробег среднетоннажных грузовиков DONGFENG «Следуй за солнцем» на финишной прямой!

27.06.2024 24 0 0

Позади уже 10 крупных городов России и 5 городов Китая, пройдено свыше 10 000 километров. Автомобили демонстрируют свои возможности, подтверждая надежность и производительность.

На этой неделе автопробег DONGFENG «Следуй за солнцем» сделал остановки в Уфе и Казани.

В Уфе мероприятие импортера ДУНФЭН ТРАК РУС состоялось у официального дилера ООО «Мир машин». Представители дистрибьютора провели презентацию модельного ряда, рассказали о новых автомобилях и их особенностях, а также поделились планами на будущее. Каждый клиент мог задать свои вопросы и узнать о программах ДУНФЭН ТРАК РУС. В ходе мероприятия было разыграно три сертификата на скидку в 333 000 рублей на покупку шасси DONGFENG.

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В Казани ДУНФЭН ТРАК РУС совместно с официальным дилером ООО «ДЕЛФО» провели мероприятие на площадке ТЦ «Горки парк». Гостей ожидала насыщенная программа: выставка среднетоннажных грузовиков DONGFENG, мастер-классы, конкурсы, вкусные угощения, живое общение и тест-драйвы.

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Клиенты смогли оценить вживую промтоварные фургоны Z55, бортовые автомобили с крано-манипуляторными установками С120 и С180, фургоны с рефрижератором С80 и С180, мусоровоз С120, вакуумный автомобиль С120 и эвакуатор Z80. Также были представлены малотоннажный грузовик JUNFENG, цельнометаллический фургон, грузопассажирский и туристический автобус DONGFENG.

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Впереди еще две финальные остановки автопробега коммерческого транспорта DONGFENG:

  • 29 июня – Нижний Новгород, ТЦ «Седьмое небо», ул. Бетанкура, 1
  • 2 июля – Москва, картинг-центр «Лидер»

Не упустите шанс поучаствовать в конкурсе и получить гарантированный приз! Для этого вам нужно сфотографироваться с автомобилем DONGFENG и поделиться снимком в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #следуй_за_солнцем_DONGFENG.

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Партнеры автопробега: NTLIFT, SINTEC, Колеса.ру, Avito Спецтехника, Авторадио, Cummins, МОСКОММАШ, Исток и Чайка-сервис.

Не упустите возможность испытать надежные и современные автомобили DONGFENG в действии!

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