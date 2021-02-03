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Автопроизводители выступили за изменение норм по выбросам в США

03.02.2021 58 0 0

Курс на снижение экологического бремени, заложенный администрацией Трампа, снова изменят в сторону ужесточения требований.

 

В прошлом месяце в должность президента США вступил демократ Джозеф Байден, немногим позже стало известно и о его намерении вернуться к плану «сделать Америку зелёной». Речь идёт о поручении нового главы государства пересмотреть экологические нормы, которые весной 2020-го были смягчены с подачи бывшего президента Дональда Трампа. Этим займётся агентство по охране окружающей среды (EPA), отвечающее в США за сертификацию автомобилей.

На фото: нынешний президент США Джозеф Байден

Напомним, экологические нормы, к которым автопром США должен был стремиться пока «у руля» была администрация Барака Обамы (2012-ый), были весьма суровы. В итоге действовавшие до недавнего времени власти пришли к решению сократить выбросы СО2 от новых машин не на 5% ежегодно (в период с 2021-го по 2026 год), а лишь на 1,5%. За этот же период показатель средней корпоративной топливной экономичности должен вырасти с 5,04 литра на сотню километров до 5,82 литра.

Однако со вступлением в должность Джозефа Байдена стало очевидно, что курс снова изменят в сторону ужесточения экологических требований. Как именно, пока не ясно: судя по всему, понадобится ещё время на то, чтобы разработать новые нормы и документы для их одобрения.

На фото: Kia Niro EV

Автопроизводители, судя по всему, не готовы к тому, что курс «озеленения Америки» вернётся к планам Обамы. Несколько крупных компаний – Toyota, Fiat Chrysler Automobiles, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Mazda и Subaru – опубликовали коллективное заявление, согласно которому они «отзывают свою поддержку», которую они оказывали усилиям бывшего президента по введению запрета Калифорнии устанавливать собственные стандарты выбросов и требования к ТС с нулевым уровнем выбросов.

В компаниях пояснили, что это решение является неким «жестом доброй воли»: оно призвано показать готовность производителей автомобилей к тому, чтобы обсудить варианты достижения ежегодного улучшения стандартов топливной экономичности.

Отметим, ряд автопроизводителей ещё до официальной смены президента в США отозвал свою поддержку планам Трампа. Речь идёт в том числе о японской компании Nissan (владеет также маркой Infiniti), которая определилась с позицией в декабре 2020-го, а также об американском концерне General Motors (в его составе Chevrolet, GMC, Cadillac и Buick), отозвавшем поддержку месяцем ранее.

На фото: Chevrolet Bolt EV

Как сообщает агентство Reuters, Альянс автомобильных инноваций уже выступил с предложением начать переговоры с нынешним президентом США о пересмотре стандартов экономии топлива. В организации отметили, что новые нормы окажутся выше, чем те, которые были установлены при администрации Трампа, но ожидается, что они будут ниже по сравнению с теми, которые разработали при Бараке Обаме.

Ранее стало известно о том, что Джозеф Байден пересадит всех чиновников и бюджетников на электромобили: на прошлой неделе он анонсировал программу по обновлению всего федерального автопарка, насчитывающего около 650 тыс. машин. Как мы отмечали, почти все они будут заменены произведёнными в Америке электромобилями.

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