Законы ×
  • Автошколы будут работать по-старому: учеников не хотят пускать на автомагистрали

Автошколы будут работать по-старому: учеников не хотят пускать на автомагистрали

08.11.2021 122 0 0

Планы Минпросвещения по введению новых примерных программ подготовки водителей не пришлись по вкусу Минэкономики.

 

Законодатели продолжают спорить о том, нужны ли изменения системе подготовки будущих автомобилистов в РФ. Количество серьёзных аварий, произошедших по вине начинающих водителей, за последний год стало меньше. Так, согласно статистике ГИБДД, по итогам 2020-го на наших дорогах в общей сложности было зафиксировано 8848 таких ДТП, что на 11,8% меньше, чем в 2019-ом. В них погибло 780 человек (на 7,8% меньше), травмы получили 12 537 участников (на 12,1% меньше).

Как стало известно ранее, в Минпросвещения настаивают на введении новых примерных программ подготовки водителей (на основе этих программ автошколы готовят собственные). Актуальный документ от 2014 года был признан устаревшим, ведомство разработало два пакета поправок: первый предполагает полную переработку учебных курсов, а второй – конкретные изменения, которые должны были быть приняты до конца текущего года. К примеру, в список вошли: сокращение часов занятий на автодроме в пользу практики вождения в условиях города, а также в министерстве настаивали на снятии запрета на обучение кандидатов езде по автомагистралям.

Кроме того, в Минпросвещения предлагали отказаться от требования к автошколам, согласно которому у них должна быть учебная площадка размером 0,24 га: сейчас без неё у организаций нет возможности получить образовательную лицензию. Это условие было введено ещё в 2014 году и уже тогда было встречено критикой. Однако, как сообщает «Коммерсант», отменять это требование, скорее всего, не будут: на предложения отреагировали в Минэкономики, отметив, что ведомство не предоставило обоснований для исключения нормы о площади в 0,24 га.

В ведомстве пояснили, что авторы пакета поправок не предложили вариант того, какой размер площадки нужно считать «достаточным» для упражнений. Любопытно, что в 2014 году законодатели также не объясняли, почему обязательным размером для площадки должно стать 0,24 га.

Стоит напомнить, что с 1 апреля текущего года ГИБДД больше не принимает экзамены на учебной площадке. Теперь в программе сдачи остались непосредственно «теория» и общий практический экзамен в городе (он включает в себя ту базовую часть навыков, которые при обучении отрабатываются кандидатами на автодроме). В автошколах, имеющих лицензию, предполагают, что отказ от требования по размеру площадки может вывести на рынок «мелких игроков», что в итоге негативно скажется на качестве образования.

Какая судьба ждёт законопроект в целом, пока не ясно. Так что, неизвестно, будут ли в дальнейшем пускать автомобили со знаком «У» на автомагистрали. Не исключено, что ведомства всё-таки успеют урегулировать спорные моменты документа между собой. Правда, случится ли это до конца текущего года, на данный момент сказать сложно. В случае если документ всё-таки будет одобрен, изменения могут вступить в силу 1 марта 2022 года.

Россия авто и общество законы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Что нельзя делать начинающему водителю: ограничения и штрафы Начинающим водителям в крупных городах порой приходится непросто: плотный трафик, масса дорожных знаков, сложности с парковкой, а иногда еще и не самое лояльное отношение более опытных водит... 595 0 0 08.11.2021
Статьи / Практика От педали до колеса: что влияет на эффективность тормозов? Если задать такой вопрос, большинство ответит: колодки. Да, с этим трудно не согласиться. Но ведь тормоза – это целая система со множеством деталей и компонентов, и в её работе важна каждая... 1169 1 5 05.11.2021
Статьи / Авто недели Почти не гниет, почти не ломается: стоит ли покупать Nissan Almera Classic за 450 тысяч рублей Недавно мы выбирали максимально недорогой автомобиль на каждый день в лице Kia Spectra и выяснили, что свои 250-300 тысяч он отрабатывает сполна. Правда, локализация корейской машины на «Иж-... 7257 5 1 02.11.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 61348 11 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 30908 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 26881 6 21 24.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings