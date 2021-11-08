Автошколы будут работать по-старому: учеников не хотят пускать на автомагистрали

Законодатели продолжают спорить о том, нужны ли изменения системе подготовки будущих автомобилистов в РФ. Количество серьёзных аварий, произошедших по вине начинающих водителей, за последний год стало меньше. Так, согласно статистике ГИБДД, по итогам 2020-го на наших дорогах в общей сложности было зафиксировано 8848 таких ДТП, что на 11,8% меньше, чем в 2019-ом. В них погибло 780 человек (на 7,8% меньше), травмы получили 12 537 участников (на 12,1% меньше).



Как стало известно ранее, в Минпросвещения настаивают на введении новых примерных программ подготовки водителей (на основе этих программ автошколы готовят собственные). Актуальный документ от 2014 года был признан устаревшим, ведомство разработало два пакета поправок: первый предполагает полную переработку учебных курсов, а второй – конкретные изменения, которые должны были быть приняты до конца текущего года. К примеру, в список вошли: сокращение часов занятий на автодроме в пользу практики вождения в условиях города, а также в министерстве настаивали на снятии запрета на обучение кандидатов езде по автомагистралям.



Кроме того, в Минпросвещения предлагали отказаться от требования к автошколам, согласно которому у них должна быть учебная площадка размером 0,24 га: сейчас без неё у организаций нет возможности получить образовательную лицензию. Это условие было введено ещё в 2014 году и уже тогда было встречено критикой. Однако, как сообщает «Коммерсант», отменять это требование, скорее всего, не будут: на предложения отреагировали в Минэкономики, отметив, что ведомство не предоставило обоснований для исключения нормы о площади в 0,24 га.

В ведомстве пояснили, что авторы пакета поправок не предложили вариант того, какой размер площадки нужно считать «достаточным» для упражнений. Любопытно, что в 2014 году законодатели также не объясняли, почему обязательным размером для площадки должно стать 0,24 га.



Стоит напомнить, что с 1 апреля текущего года ГИБДД больше не принимает экзамены на учебной площадке. Теперь в программе сдачи остались непосредственно «теория» и общий практический экзамен в городе (он включает в себя ту базовую часть навыков, которые при обучении отрабатываются кандидатами на автодроме). В автошколах, имеющих лицензию, предполагают, что отказ от требования по размеру площадки может вывести на рынок «мелких игроков», что в итоге негативно скажется на качестве образования.

Какая судьба ждёт законопроект в целом, пока не ясно. Так что, неизвестно, будут ли в дальнейшем пускать автомобили со знаком «У» на автомагистрали. Не исключено, что ведомства всё-таки успеют урегулировать спорные моменты документа между собой. Правда, случится ли это до конца текущего года, на данный момент сказать сложно. В случае если документ всё-таки будет одобрен, изменения могут вступить в силу 1 марта 2022 года.

