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  • Автотека дополнит отчет об истории автомобиля рекомендациями искусственного интеллекта

Автотека дополнит отчет об истории автомобиля рекомендациями искусственного интеллекта

26.02.2025 20 0 0

Автотека, сервис онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), объявляет о масштабном обновлении формата отчетов. Теперь пользователи смогут не только узнать историю автомобиля, но и получить экспертные рекомендации к дальнейшим действиям, созданные с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, которые анализируют данные на основе методик и опыта профессиональных автоэкспертов. Благодаря нововведению покупателям будет проще принять решение о том, стоит ли сразу ехать на осмотр, воспользоваться ли при этом помощью профессионального подборщика или юриста или лучше поискать другой вариант.

Внедрение искусственного интеллекта для анализа истории автомобиля и предоставления рекомендаций по дальнейшим действиям призвано решить несколько ключевых сложностей пользователей — необходимость тратить много времени на изучение отчетов об истории авто и обладать специальными знаниями для анализа большого объема данных в них. Нововведение в отчетах Автотеки призвано сделать процесс выбора автомобиля максимально удобным и понятным, учитывая потребности пользователей. При этом структура отчета останется привычной: в нем по-прежнему доступны данные о количестве владельцев, истории обслуживания, пробеге, страховых выплатах, юридической чистоте и других важных особенностях состояния и эксплуатации автомобиля.

Рекомендации представлены в пяти вариантах и визуально выделены цветами «светофора» — зеленый, желтый и красный.

  • Зеленая рекомендация «Срочно на осмотр»: автомобиль с отличной историей, и с ним в целом все в порядке. В отчете также указаны положительные факторы: реальный пробег, история обслуживания, юридическая чистота и др. Такие машины довольно быстро находят новых владельцев. 
  • Зеленая рекомендация «Выезжайте на осмотр»: автомобиль практически без недостатков, но есть детали, которые стоит уточнить у продавца. Например, если автомобиль не зарегистрирован в ГИБДД или машина с большим пробегом.
  • Желтая рекомендация «Можно осмотреть»: есть незначительные недостатки, например, небольшая сумма расчётов стоимости ремонта, большой пробег, использование в лизинге и др. Осмотр поможет узнать больше о состоянии машины.
  • Желтая рекомендация «Лучше осмотреть с профессионалом»: у автомобиля есть недочеты, которые лучше изучить со специалистом (профессиональным подборщиком или юристом), чтобы в том числе лучше подготовиться к торгу. Например, машина может находиться в залоге или есть сомнения в точности указанного пробега.
  • Красная рекомендация «Не стоит рисковать»: автомобиль имеет недостатки, например, ограничения на регистрацию или участие в ДТП с повреждением геометрии кузова. Такая покупка связана с высокими рисками. Однако приобретение такого авто может быть оправдано, если целью является, например, поиск автомобиля-донора запчастей или машину покупает для себя профессиональный механик.

Мы стремимся сделать процесс покупки автомобиля с пробегом максимально прозрачным и безопасным. По опыту мы знаем, что интерпретировать большой объем данных пользователям не всегда бывает легко: кому-то не хватает времени, а кому-то – экспертизы. Новый функционал решает эти проблемы, предоставляя четкие и понятные рекомендации. Теперь новички смогут более уверенно принимать решения, а опытные покупатели получат дополнительную возможность сэкономить время и обсудить более выгодные условия покупки с продавцом. Мы верим, что такое обновление сервиса сделает рынок автомобилей с пробегом более доступным и надежным для всех участников. В то же время мы советуем пользователям сочетать наши рекомендации с самостоятельным изучением данных в объявлении и общением с продавцами – это поможет принять решение, которое будет максимально соответствовать потребностям покупателя.
Андрей Тумкин
управляющий директор Автотеки

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