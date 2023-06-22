Автотека: какие отечественные авто с пробегом реже попадают в ДТП

Эксперты Автотеки (проект Авито), сервиса онлайн-проверки автомобилей с пробегом, проанализировали данные о запросах истории автомобилей российских производителей в первом полугодии 2023 года и выяснили, какие модели возрастом до 5 лет реже всего участвовали в ДТП. По сведениям экспертов, рейтинг отечественных автомобилей в возрасте до 3 лет, в отчетах которых реже всего встречалась информация о дорожно-транспортных происшествиях, возглавил ВАЗ (LADA) Niva Legend, а в категории от 4 до 5 лет лидером стал ВАЗ (LADA) Kalina Cross.

В рамках исследования рассматривалась статистика автомобилей отечественных брендов, по которым пользователи Автотеки запрашивали отчеты в январе-мае 2023 года. Данные для расчета среднего количества ДТП были взяты из собственной базы данных Автотеки.

В России продолжает расти спрос на отечественный автопром. По данным Авито Авто, на долю моделей российских производителей приходится 21% от общего спроса на автомобили с пробегом в возрасте до трех лет на платформе. Топ по востребованности возглавляют ВАЗ (LADA) Granta, ВАЗ (LADA) Vesta и ВАЗ (LADA) Largus. Несмотря на высокий уровень доверия российским производителям, перед покупкой автомобиля с пробегом важно проверить его историю. В отчетах Автотеки содержатся расширенные данные о ДТП, в том числе оформленных по европротоколам, информация о пробеге, прохождении ТО, страховых выплатах и расчетах ремонта, эксплуатации ТС юридическим лицом или службой такси. эксперты Автотеки

От LADA Niva Legend до ВАЗ (LADA) Niva Travel: модели российских автомобилей с пробегом в возрасте до 3 лет с наименьшим числом ДТП

Согласно сведениям экспертов Автотеки, в январе-мае 2023 года в отчетах модели ВАЗ (LADA) Niva Legend было выявлено наименьшее среднее число негативных событий с ДТП за время эксплуатации.

На второй строчке рейтинга – ВАЗ (LADA) 2121 (4x4) Urban. Третье место занимает ВАЗ (LADA) Niva, четвертое – ВАЗ (LADA) Granta Cross. На пятой строчке разместился ВАЗ (LADA) Niva Travel.

Lada Niva Travel '2020–н.в.

Также в топ-10 самых надежных российских авто с пробегом до 3 лет вошли УАЗ Patriot, ВАЗ (LADA) XRAY и ВАЗ (LADA) Largus Cross, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) и ВАЗ (LADA) Vesta Cross.

ВАЗ (LADA) Kalina Cross и ВАЗ (LADA) 2121 (4x4) Urban: модели российских автомобилей с пробегом в возрасте от 4 до 5 лет лет с наименьшим количеством выявленных фактов участия в ДТП

В категории от 4 до 5 лет, по данным Автотеки, за период с января по май 2023 года меньше всего негативных событий было выявлено в отчетах модели ВАЗ (LADA) Kalina Cross.

В топ-5 также вошли автомобили ВАЗ (LADA) 2121 (4x4) Urban и ВАЗ (LADA) Kalina, УАЗ Patriot и ВАЗ (LADA) Largus Cross.

УАЗ Патриот '2016–н.в.

С 6 по 10 место в рейтинге отечественных автомобилей с пробегом от 4 до 5 лет с наименьшим числом ДТП заняли также ВАЗ (LADA) Priora, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), ВАЗ (LADA) XRAY, ВАЗ (LADA) Vesta Cross, ВАЗ (LADA) Largus.