Автотека: Mazda стала самым популярным дизельным авто старше 5 лет с минимальным пробегом

Среди самых популярных по количеству запросов на Автотеке марок дизельных легковых автомобилей возрастом старше 5 лет с минимальным пробегом от 50 до 100 тыс км. оказалась японская Mazda, представленная сразу 4 разными моделями, и Mitsubishi, а также Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, BMW и Jaguar.
Вся Россия: топ-10 дизельных легковых автомобилей возрастом старше 5 лет с минимальным пробегом, по данным Автотеки
|Марка
|Модель
|Средний пробег, км
|Mazda
|CX-8
|54 642
|Mazda
|Axela
|66 033
|Mazda
|CX-3
|69 841
|Mitsubishi
|Delica D5
|74 779
|Land Rover
|Range Rover Velar
|79 714
|Mercedes-Benz
|GLC-класс Coupe
|85 273
|Mazda
|CX-5
|95 901
|Porsche
|Macan S
|96 089
|BMW
|6 серия GT
|97 492
|Jaguar
|F-Pace
|98 165
Покупка автомобиля с пробегом – это всегда поиск оптимального соотношения ряда параметров, среди которых не только возраст машины и пробег, но и ее состояние и цена. К тому же чем старше автомобиль, тем важнее проверить его историю перед принятием решения о покупке. Автотека, согласно опросу агентства АВТОСТАТ, предоставляет наиболее полную информацию об автомобилях. Сервис дает возможность отфильтровать их по пробегу и ряду дополнительных критериев, например, «Поиску проверенных авто», что позволяет подобрать машины не только с минимальным пробегом, но и с проверенной историей эксплуатации.
С января 2023 г. по март 2024 г. в Автотеке из автомобилей в возрасте старше 5 лет чаще всего проверяли кроссоверы Mazda CX-8. На втором месте – автомобиль компакт-класса Mazda Axela (известный у нас также как Mazda 3 и выпускаемый в кузовах седан и хетчбек). Третью строчку также занимает Mazda с субкомпактным кроссовером CX-3, четвертую – среднеразмерный минивэн Mitsubishi Delica D5. Доминирующее положений японцев в рейтинге разбавляет британский бренд: пятое место занял компактный кроссовер люкс-сегмента Land Rover Range Rover Velar.
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