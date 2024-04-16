Автотека: Mazda стала самым популярным дизельным авто старше 5 лет с минимальным пробегом

Эксперты Автотеки (проект Авито Авто), сервиса онлайн-проверки автомобилей, составили рейтинг самых проверяемых марок и моделей дизельных легковых автомобилей возрастом старше 5 лет с минимальным пробегом. В исследовании подсчитали количество запросов на проверку истории машин в этом сегменте с января 2023 г. по март 2024 г. В топе популярности по числу запросов оказались японские автомобили, причем первые три места принадлежат моделям Mazda.

Среди самых популярных по количеству запросов на Автотеке марок дизельных легковых автомобилей возрастом старше 5 лет с минимальным пробегом от 50 до 100 тыс км. оказалась японская Mazda, представленная сразу 4 разными моделями, и Mitsubishi, а также Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, BMW и Jaguar.

Вся Россия: топ-10 дизельных легковых автомобилей возрастом старше 5 лет с минимальным пробегом, по данным Автотеки

Марка Модель Средний пробег, км Mazda CX-8 54 642 Mazda Axela 66 033 Mazda CX-3 69 841 Mitsubishi Delica D5 74 779 Land Rover Range Rover Velar 79 714 Mercedes-Benz GLC-класс Coupe 85 273 Mazda CX-5 95 901 Porsche Macan S 96 089 BMW 6 серия GT 97 492 Jaguar F-Pace 98 165

Покупка автомобиля с пробегом – это всегда поиск оптимального соотношения ряда параметров, среди которых не только возраст машины и пробег, но и ее состояние и цена. К тому же чем старше автомобиль, тем важнее проверить его историю перед принятием решения о покупке. Автотека, согласно опросу агентства АВТОСТАТ, предоставляет наиболее полную информацию об автомобилях. Сервис дает возможность отфильтровать их по пробегу и ряду дополнительных критериев, например, «Поиску проверенных авто», что позволяет подобрать машины не только с минимальным пробегом, но и с проверенной историей эксплуатации. Константин Болдырев руководитель развития бизнеса Автотеки

С января 2023 г. по март 2024 г. в Автотеке из автомобилей в возрасте старше 5 лет чаще всего проверяли кроссоверы Mazda CX-8. На втором месте – автомобиль компакт-класса Mazda Axela (известный у нас также как Mazda 3 и выпускаемый в кузовах седан и хетчбек). Третью строчку также занимает Mazda с субкомпактным кроссовером CX-3, четвертую – среднеразмерный минивэн Mitsubishi Delica D5. Доминирующее положений японцев в рейтинге разбавляет британский бренд: пятое место занял компактный кроссовер люкс-сегмента Land Rover Range Rover Velar.