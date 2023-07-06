Автотека начала проверять мотоциклы

Проверка мотоциклов через Автотеку включает в себя оценку реального технического состояния и историю эксплуатации на территории РФ, а именно:
- Участие в ДТП
- Реальный пробег
- Расчет стоимости ремонта мотоцикла
- Историю эксплуатации
- Историю техосмотров
- Штрафы
- Проверку ограничений
- Количество владельцев по ПТС
- Факт участия в аварийных аукционах мотоциклов
- Факт нахождения в залоге и розыске
- Данные о наличии полиса ОСАГО
- Информацию о прохождении таможни
- Отзывные кампании
Включение проверок мотоциклов в отчеты Автотеки позволит сделать общение между покупателями и продавцами более прозрачным. Новые данные в Автотеке могут стать дополнительной опорой в процессе торга для покупателей или принятия решения о том, стоит ли иметь дело с данным продавцом. Кроме того, отчет о мотоцикле может стать альтернативой общению между участниками сделки, если это важно для пользователей.
Отчет о мотоциклах можно приобрести на сайте autoteka.ru. Посмотреть пример отчета Автотеки по мотоциклам можно здесь.
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