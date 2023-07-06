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Автотека начала проверять мотоциклы

06.07.2023 35 0 0

Автотека объявляет о начале проверок на техническое состояние мотоциклов и историю их владения в РФ. Новый тип отчетов поможет пользователям оценивать реальное состояние мотоциклов, определять критичность найденных недочетов,иметь дополнительные аргументы для торга и, как следствие, принимать более взвешенное решение при покупке мотоциклов.

Проверка мотоциклов через Автотеку включает в себя оценку реального технического состояния и историю эксплуатации на территории РФ, а именно:

  • Участие в ДТП
  • Реальный пробег
  • Расчет стоимости ремонта мотоцикла
  • Историю эксплуатации
  • Историю техосмотров
  • Штрафы
  • Проверку ограничений
  • Количество владельцев по ПТС
  • Факт участия в аварийных аукционах мотоциклов
  • Факт нахождения в залоге и розыске
  • Данные о наличии полиса ОСАГО
  • Информацию о прохождении таможни
  • Отзывные кампании
Включение проверок мотоциклов в отчеты Автотеки позволит сделать общение между покупателями и продавцами более прозрачным. Новые данные в Автотеке могут стать дополнительной опорой в процессе торга для покупателей или принятия решения о том, стоит ли иметь дело с данным продавцом. Кроме того, отчет о мотоцикле может стать альтернативой общению между участниками сделки, если это важно для пользователей.
Андрей Тумкин
руководитель продуктового направления сервиса Автотека

Отчет о мотоциклах можно приобрести на сайте autoteka.ru. Посмотреть пример отчета Автотеки по мотоциклам можно здесь.

мотоциклы

 

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