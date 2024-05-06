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Автотека назвала автомобили, которые реже всего попадают под ограничения

06.05.2024 94 0 1

Эксперты Автотеки (проект Авито Авто), сервиса онлайн-проверки автомобилей, проанализировали данные по автомобилям, представленным на платформе в первом квартале 2024 года, и выяснили, на какие модели реже других накладывают ограничения на регистрационные действия. 

Как правило, на машину накладывается запрет регистрационных действий, если у автовладельца есть неоплаченные штрафы и налоги, либо если имущество стало предметом спора. По данным Автотеки, в первом квартале 2024 года на платформе были выявлены четыре модели, среди которых нет ни одного автомобиля под ограничениями. Это флагман китайской марки Geely – премиальный внедорожник Monjaro, среднеразмерный южнокорейский кроссовер Hyundai Palisade, а также два представителя линейки немецкого бренда Volkswagen – классический седан Jetta и компактный кроссовер Tiguan.

Топ-10 автомобилей, которые реже всего попадают под ограничения, I квартал 2024 г., Автотека

МаркаМодельДоля авто под ограничениями
GeelyMonjaro0%
HyundaiPalisade0%
VolkswagenJetta0%
VolkswagenTiguan0%
KiaSportage0,83%
BMWX20,84%
SubaruOutback1,59%
SubaruForester1,94%
ToyotaC-HR2,35%
InfinitiQX503,00% 

Всего моделей автомобилей, доля ограничений по которым в первом квартале 2024 года была ниже 5%, оказалось 36. Среди них есть 5 марок, моделей которых больше всего в этом списке, – это EXEED, Genesis, BMW, Audi и Honda. Каждая из них представлена в топ-36 тремя моделями автомобилей.

Exeed VX. Фото: Андрей Судьбин

Топ-5 марок авто с большим количество моделей с долей ограничений менее 5%, I квартал 2024 г., Автотека

МаркаМодельДоляМодельДоляМодельДоля
EXEEDVX3,60%TXL3,74%LX4,18%
GenesisG704,10%G804,35%GV804,48%
BMWX20,84%X43,12%X13,61%
AudiQ34,66%Q54,74%A14,76%
HondaCivic3,41%CR-V4,18%Pilot4,69%
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