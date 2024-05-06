Автотека назвала автомобили, которые реже всего попадают под ограничения

Эксперты Автотеки (проект Авито Авто), сервиса онлайн-проверки автомобилей, проанализировали данные по автомобилям, представленным на платформе в первом квартале 2024 года, и выяснили, на какие модели реже других накладывают ограничения на регистрационные действия.

Как правило, на машину накладывается запрет регистрационных действий, если у автовладельца есть неоплаченные штрафы и налоги, либо если имущество стало предметом спора. По данным Автотеки, в первом квартале 2024 года на платформе были выявлены четыре модели, среди которых нет ни одного автомобиля под ограничениями. Это флагман китайской марки Geely – премиальный внедорожник Monjaro, среднеразмерный южнокорейский кроссовер Hyundai Palisade, а также два представителя линейки немецкого бренда Volkswagen – классический седан Jetta и компактный кроссовер Tiguan.

Топ-10 автомобилей, которые реже всего попадают под ограничения, I квартал 2024 г., Автотека

Марка Модель Доля авто под ограничениями Geely Monjaro 0% Hyundai Palisade 0% Volkswagen Jetta 0% Volkswagen Tiguan 0% Kia Sportage 0,83% BMW X2 0,84% Subaru Outback 1,59% Subaru Forester 1,94% Toyota C-HR 2,35% Infiniti QX50 3,00%

Всего моделей автомобилей, доля ограничений по которым в первом квартале 2024 года была ниже 5%, оказалось 36. Среди них есть 5 марок, моделей которых больше всего в этом списке, – это EXEED, Genesis, BMW, Audi и Honda. Каждая из них представлена в топ-36 тремя моделями автомобилей.

Exeed VX. Фото: Андрей Судьбин

Топ-5 марок авто с большим количество моделей с долей ограничений менее 5%, I квартал 2024 г., Автотека