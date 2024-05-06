Автотека назвала автомобили, которые реже всего попадают под ограничения

Как правило, на машину накладывается запрет регистрационных действий, если у автовладельца есть неоплаченные штрафы и налоги, либо если имущество стало предметом спора. По данным Автотеки, в первом квартале 2024 года на платформе были выявлены четыре модели, среди которых нет ни одного автомобиля под ограничениями. Это флагман китайской марки Geely – премиальный внедорожник Monjaro, среднеразмерный южнокорейский кроссовер Hyundai Palisade, а также два представителя линейки немецкого бренда Volkswagen – классический седан Jetta и компактный кроссовер Tiguan.
Топ-10 автомобилей, которые реже всего попадают под ограничения, I квартал 2024 г., Автотека
|Марка
|Модель
|Доля авто под ограничениями
|Geely
|Monjaro
|0%
|Hyundai
|Palisade
|0%
|Volkswagen
|Jetta
|0%
|Volkswagen
|Tiguan
|0%
|Kia
|Sportage
|0,83%
|BMW
|X2
|0,84%
|Subaru
|Outback
|1,59%
|Subaru
|Forester
|1,94%
|Toyota
|C-HR
|2,35%
|Infiniti
|QX50
|3,00%
Всего моделей автомобилей, доля ограничений по которым в первом квартале 2024 года была ниже 5%, оказалось 36. Среди них есть 5 марок, моделей которых больше всего в этом списке, – это EXEED, Genesis, BMW, Audi и Honda. Каждая из них представлена в топ-36 тремя моделями автомобилей.
Топ-5 марок авто с большим количество моделей с долей ограничений менее 5%, I квартал 2024 г., Автотека
|Марка
|Модель
|Доля
|Модель
|Доля
|Модель
|Доля
|EXEED
|VX
|3,60%
|TXL
|3,74%
|LX
|4,18%
|Genesis
|G70
|4,10%
|G80
|4,35%
|GV80
|4,48%
|BMW
|X2
|0,84%
|X4
|3,12%
|X1
|3,61%
|Audi
|Q3
|4,66%
|Q5
|4,74%
|A1
|4,76%
|Honda
|Civic
|3,41%
|CR-V
|4,18%
|Pilot
|4,69%
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