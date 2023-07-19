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  • Автотека: названы кроссоверы и внедорожники с пробегом, которые реже попадают в ДТП

Автотека: названы кроссоверы и внедорожники с пробегом, которые реже попадают в ДТП

19.07.2023 91 0 0

Эксперты Автотеки (проект Авито), сервиса онлайн-проверки автомобилей с пробегом, проанализировали данные о запросах истории кроссоверов и внедорожников с расходом топлива до 10 л на км в первом полугодии 2023 года и выяснили, какие модели в возрастных категориях до 3 лет и от 3 до 5 лет реже всего оказывались в ДТП. Рейтинг автомобилей с пробегом в сегменте SUV в возрасте до 3 лет, в отчетах которых реже всего встречалась информация о ДТП, возглавила модель BMW X3 M, а в категории от 3 до 5 лет лидером стала BMW 4 M.

В рамках исследования рассматривалась статистика автомобилей в сегменте SUV с наименьшим расходом топлива, по которым пользователи Автотеки запрашивали отчеты в январе-июне 2023 года. Данные для расчета среднего количества ДТП были взяты из собственной базы данных Автотеки.

Автомобили сегмента SUV остаются востребованными у россиян: из года в год число продаж по ним увеличивается, спрос растет ежеквартально — по данным Авито Авто, во II квартале 2023 года число продаж по стране увеличилось на 68,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это обусловлено удобством эксплуатации таких автомобилей как в городских условиях, так и при поездках по бездорожью. В отчетах Автотеки содержатся расширенные данные о ДТП, в том числе, оформленных по европротоколам, информацию о пробеге, прохождении ТО, страховых выплатах и расчетах ремонта, эксплуатации ТС юридическим лицом или службой такси
эксперты Автотеки

От BMW X3 M до Dodge Durango: модели кроссоверов и внедорожников в возрасте до 3 лет с наименьшим числом ДТП

Согласно сведениям экспертов Автотеки, в январе-июне 2023 года наименьшее среднее число негативных событий с ДТП за время эксплуатации было выявлено в отчетах модели BMW X3 M.

BMW X3 M Competition (F97) '2021–н.в.

На второй строчке рейтинга – BMW iX. Третье место занимает Changan Auchan X5, четвертое – Changan CS35. На пятой строчке разместился Changan CS55 Plus.

Changan CS55 Plus '2021–н.в.

Также в топ-10  вошли (в порядке возрастания среднего числа ДТП за период) Chevrolet Trax, Citroen C3 Aircross, BYD Song Plus, Dacia Duster, Dodge Durango.

BYD Song Plus '2020–22

К числу моделей авто с пробегом в данном возрастном сегменте, отчеты по которым чаще всего запрашивали автомобилисты по всей стране в первом полугодии 2023 года, относятся: Hyundai Creta, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5, Renault Duster.

BMW X4 M и Audi Q2: модели кроссоверов и внедорожников с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет лет с наименьшим числом ДТП

В категории от 3 до 5 лет, по данным Автотеки, за период с января по июнь 2023 года меньше всего негативных событий было выявлено в отчетах модели BMW X4 M. В топ-5 также вошли (в порядке возрастания среднего числа ДТП) автомобили Chery Tiggo 4 Pro, Chevrolet Captiva, Dacia Duster, Dodge Durango.

BMW X4 M (F98) '2019–21

С 6 по 10 место в рейтинге кроссоверов и внедорожников с пробегом от 3 до 5 лет с наименьшим числом ДТП заняли также (в порядке возрастания среднего числа ДТП) Ford Edge, Genesis GV70, GMC Yukon, Honda HR-V,  Audi Q2.

Ford Edge Vignale '2018–20

В возрастной категории от 3 до 5 лет автомобилисты по всей стране чаще всего запрашивали отчеты по следующим моделям: Volkswagen Tiguan, Hyundai Creta, Nissan Qashqai, Toyota RAV4, Kia Sportage.

авторынок авто с пробегом ДТП

 

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