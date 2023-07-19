Автотека: названы кроссоверы и внедорожники с пробегом, которые реже попадают в ДТП

В рамках исследования рассматривалась статистика автомобилей в сегменте SUV с наименьшим расходом топлива, по которым пользователи Автотеки запрашивали отчеты в январе-июне 2023 года. Данные для расчета среднего количества ДТП были взяты из собственной базы данных Автотеки.
Автомобили сегмента SUV остаются востребованными у россиян: из года в год число продаж по ним увеличивается, спрос растет ежеквартально — по данным Авито Авто, во II квартале 2023 года число продаж по стране увеличилось на 68,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это обусловлено удобством эксплуатации таких автомобилей как в городских условиях, так и при поездках по бездорожью. В отчетах Автотеки содержатся расширенные данные о ДТП, в том числе, оформленных по европротоколам, информацию о пробеге, прохождении ТО, страховых выплатах и расчетах ремонта, эксплуатации ТС юридическим лицом или службой такси
От BMW X3 M до Dodge Durango: модели кроссоверов и внедорожников в возрасте до 3 лет с наименьшим числом ДТП
Согласно сведениям экспертов Автотеки, в январе-июне 2023 года наименьшее среднее число негативных событий с ДТП за время эксплуатации было выявлено в отчетах модели BMW X3 M.
На второй строчке рейтинга – BMW iX. Третье место занимает Changan Auchan X5, четвертое – Changan CS35. На пятой строчке разместился Changan CS55 Plus.
Также в топ-10 вошли (в порядке возрастания среднего числа ДТП за период) Chevrolet Trax, Citroen C3 Aircross, BYD Song Plus, Dacia Duster, Dodge Durango.
К числу моделей авто с пробегом в данном возрастном сегменте, отчеты по которым чаще всего запрашивали автомобилисты по всей стране в первом полугодии 2023 года, относятся: Hyundai Creta, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5, Renault Duster.
BMW X4 M и Audi Q2: модели кроссоверов и внедорожников с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет лет с наименьшим числом ДТП
В категории от 3 до 5 лет, по данным Автотеки, за период с января по июнь 2023 года меньше всего негативных событий было выявлено в отчетах модели BMW X4 M. В топ-5 также вошли (в порядке возрастания среднего числа ДТП) автомобили Chery Tiggo 4 Pro, Chevrolet Captiva, Dacia Duster, Dodge Durango.
С 6 по 10 место в рейтинге кроссоверов и внедорожников с пробегом от 3 до 5 лет с наименьшим числом ДТП заняли также (в порядке возрастания среднего числа ДТП) Ford Edge, Genesis GV70, GMC Yukon, Honda HR-V, Audi Q2.
В возрастной категории от 3 до 5 лет автомобилисты по всей стране чаще всего запрашивали отчеты по следующим моделям: Volkswagen Tiguan, Hyundai Creta, Nissan Qashqai, Toyota RAV4, Kia Sportage.
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