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Автотека запустила Telegram-бот для быстрой проверки автомобилей с пробегом

28.06.2022 117 0 0

Сервис онлайн-проверки автомобилей «Автотека» запустил собственный Telegram-бот, который позволит быстро и удобно проверять историю и техническое состояние автомобилей с пробегом, не покидая приложение Telegram. Чтобы узнать историю автомобиля, достаточно прислать VIN, госномер или ссылку на объявление о продаже авто на Авито Авто.

 

Telegram-бот Автотеки создан для всех участников российского рынка авто с пробегом: частных и профессиональных продавцов, покупателей, планирующих приобретение автомобиля с пробегом, и автодилеров. Выгрузка отчета о проверке автомобиля занимает не более 3-х минут с момента оплаты. 

С помощью бота можно проверить: участие автомобиля в ДТП, информацию о произведенных ремонтных работах, данные о скрученном пробеге, ограничения на регистрацию, нахождение в залоге, эксплуатацию коммерческими организациями в прошлом и другие характеристики. Бот автоматически оповещает пользователя о готовности отчета. Стоимость одного отчета начинается от 70 рублей. Оплатить можно как не только одну проверку – для покупки доступны пакеты из 5, 10 и 50 отчетов. 

«Наша цель – сделать проверки автомобилей с пробегом простыми и доступными, чтобы как можно больше людей могли получить достоверную информацию о транспортном средстве, ведь от этого зависит, в первую очередь, их безопасность. На пути к этой цели мы стремимся улучшать клиентский опыт, пробуем новые инструменты для развития сервиса. Мы надеемся на то, что Telegram-бот сделает процесс еще более удобным для пользователей и упростит выбор надежного автомобиля», – комментирует Андрей Тумкин, руководитель продуктового направления сервиса Автотека. 

Как начать пользоваться ботом?

Чтобы активировать бот, достаточно перейти по ссылке или найти в поиске Telegram по названию @Autoteka_Official_Bot, затем нажать Старт/Start. Для проверки по-прежнему необходим только государственный номер автомобиля или VIN-номер, который указан в свидетельстве о регистрации автомобиля, паспорте транспортного средства, полисе ОСАГО, а также на самом автомобиле: на панели под стеклом, на стойке у передней двери и под капотом. Бот также проверяет авто по ссылке на объявление об авто с пробегом на Авито Авто.

В случае возникновения дополнительных вопросов с помощью команды «Помощь» в боте можно получить ссылку на службу поддержки Автотеки.

Бот Автотеки доступен на любых мобильных устройствах в приложении Telegram и его веб-версии.

Россия авто и технологии

 

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