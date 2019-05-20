АВТОВАЗ отзовёт более 30 тысяч Ларгусов из-за проблем с тормозами

Под отзыв попали автомобили Lada Largus, реализованные в России с ноября 2017 года по сегодняшний день. На них необходимо проверить работу вакуумного усилителя тормозов.

О крупном отзыве Ларгусов сообщил, как водится, не производитель (пресс-службы автомобильных компаний очень не любят сообщать какой-либо негатив о своей продукции), а Росстандарт, причём в рунете эта новость едва не обошла по популярности инаугурационные цитаты украинского президента Владимира Зеленского.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педель тормоза», – говорится в публикации надзорного ведомства. Дефектный узел может быть установлен на 32 892 автомобилях, список их VIN-номеров можно скачать здесь. В рамках отзывной кампании механики авторизованных сервисных центров Lada проверят на каждом из находящихся в группе риска автомобилей дату выпуска вакуумного усилителя и если обнаружат, что он из бракованной партии, то бесплатно заменят на новый.

В общем, если вы обнаружили, что педаль тормоза на вашем Ларгусе налилась тяжестью, то советуем незамедлительно ехать на ремонт.

Устанавливались ли бракованные усилители на другие автомобили платформы В0, пока неизвестно.

По итогам продаж за первые четыре месяца этого года Largus занял седьмое место в списке самых популярных новых автомобилей российского рынка: реализовано 13 077 экземпляров, а в 2018 году дилеры продали 44 072 Ларгуса. Получается, что под отзыв попали далеко не все автомобили, выпущенные за указанный в сообщении Росстандарта период.

Напомним, что в феврале АВТОВАЗ вывел на рынок битопливную модификацию Ларгуса, а до этого стало известно о том, что обновлять модель и прилаживать к её передку икс-фейс в ближайшее время не планируется.