АВТОВАЗ вернул Lada Granta 106-сильный мотор. Цена известна

АВТОВАЗ наладил производство своего «народного автомобиля» в 2011 году. Рестайлинг Lada Granta пережила в 2018-м, тогда же в семейство вошла и Калина, что расширило количество типов кузова модели. Гранта традиционно занимает места в верхушке списка наиболее востребованных в РФ автомобилей, в том числе и в кризисном 2022-ом: по данным производителя, за прошлый год дилеры реализовали в стране 95 879 экземпляров, что на 14% меньше, чем годом ранее.

На фото: седан Lada Granta

После вынужденного простоя первой на конвейер АВТОВАЗа вернулась именно Lada Granta: на конвейер вернулись седаны, лифтбеки и универсалы, а вот хэтчбек остался «за бортом». Автомобили постепенно обрастали спецверсиями и возвращённым оборудованием, однако выпускались с июня 2022-го машины только с «младшим» 90-сильным восьмиклапанным бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра.



Теперь же АВТОВАЗ вернул в семейство версии Lada Granta с 16-клапанным двигателем такого же объёма, его мощность составляет 106 л.с., а максимальный крутящий момент – 148 Нм. Двигатель положен всем выпускаемым на данный момент версиям – седану, лифтбеку и «приподнятому» универсалу с прибавкой Cross. В середине текущего месяца стало известно о том, что соответствующие модификации вернулись на конвейер тольяттинского завода, а теперь в компании рассказали о старте их продаж.

На фото: лифтбек Lada Granta

Согласно пресс-релизу АВТОВАЗа, стартовая рекомендуемая розничная цена седана Granta с 16-клапанным мотором составляет 865 500 рублей: указана стоимость версии Comfort. В оснащение этой комплектации входят в том числе две подушки безопасности, кондиционер, обогрев передних кресел и штатная аудиосистема.



Любопытно, что в актуальном прайс-листе на официальном сайте Lada значится более низкий базовый ценник (при этом указаний на то, что стоимость указана с учётом действующих акций, нет). Так, за седан Гранты в версии Comfort просят 845 900 рублей, за лифтбек в том же исполнении – 865 900 рублей, а за Granta Cross – 914 900 рублей.

На фото: универсал Lada Granta Cross

Для сравнения, стартовая цена седана Lada Granta с «младшим» восьмиклапанным мотором, согласно прайс-листу, составляет 678 300 рублей, за лифтбек просят не менее 698 300 рублей, а «приподнятый» универсал обойдётся минимум в 818 900 рублей.



Напомним, Lada Granta должна сменить генерацию в следующем году, правда, подробностей об этой новинке пока никаких нет. Однако на днях дизайнер Kolesa.ru предположил, как, вероятно, будет выглядеть Гранта нового поколения. Предполагается, что «народный автомобиль» окажется визуально похожим на актуальную Весту.